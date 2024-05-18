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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Газиантеп
3:1
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
31' Желтая карточка
Баджи Алиу
39' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
1:0
47' Гол
Эрсой Эртугрул
55' Красная карточка
Чеккерини Федерико
1:1
67' Гол
Марсао v
80' Желтая карточка
Роден Маркус
2:1
90' Гол
Евтович Марко
90' Желтая карточка
Евтович Марко
3:1
90' Гол
Монтейру Жамиру
90'+10
33
Ницэ
Флорин
22
М'баката
Салем
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
61
Озчичек
Огюн
63
Н'Кулу
Николя
44
Максим
Александру
50
Маркович
Лазар
7
Баджи
Алиу
10
Градель
Макс-Ален
31
Сиригу
Сальваторе
4
Бираски
Давиде
25
Гюнтер
Корай
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
21
Курбелис
Димитрис
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
Газиантеп
4-3-3
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Фатих Карагюмрюк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
3:3
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.86
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
45

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 14 (1) 0.38
Кызылдаг Арда 5 0.14
Сореску Деян 4 0.11
Максим Александру 3 (2) 0.08
Маркович Лазар 3 0.08
Джилободжи Папи 3 0.08
Евтович Марко 3 0.08
Эскихеллач Мустафа 2 0.05
Озчичек Огюн 2 0.05
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Монтейру Жамиру 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Эрсой Эртугрул 1 0.03
Баджи Алиу 1 0.03
Каракаш Илькер 0 0
М'баката Салем 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 8 0.22
Эйссерик Валентин 5 0.14
Келес Джан 5 0.14
Марсао v 5 0.14
Роден Маркус 4 0.11
Мендеш Райан 3 0.08
Дурсун Сердар 3 (1) 0.08
Ласанья Кевин 2 0.05
Фегули Софьян 2 (1) 0.05
Мерджан Левент 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Паолетти Флавио 1 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 6 2
Соялп Фуркан 7 1
Драгус Денис 8 0
Озчичек Огюн 7 0
Маркович Лазар 6 0
Градель Макс-Ален 5 0
Евтович Марко 5 0
Джилободжи Папи 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Кызылдаг Арда 4 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Баджи Алиу 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 9 2
Эйссерик Валентин 7 1
Бираски Давиде 7 1
Мендеш Райан 5 2
Мерджан Левент 7 0
Фегули Софьян 4 1
Дурсун Салих 4 0
Роден Маркус 4 0
Курбелис Димитрис 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Ласанья Кевин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Мор Эмре 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Фатих Карагюмрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
12
Газиантеп
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Фатих Карагюмрюк
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

19
26
Газиантеп
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Фатих Карагюмрюк
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
35% (13)
49% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

27
38

Голы по времени матча

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
25 Не забивали 25
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
30%
5
33%
76-90

Пропущено

27
33
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
5
19%
4
12%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
7
26%
5
15%
61-75
7
26%
11
33%
76-90

Забито

29
32
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 23
5
17%
1
3%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
7
24%
11
34%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
5
17%
11
34%
76-90

Пропущено

30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
7
23%
1
6%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
9
30%
1
6%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

49
47
24 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
12 Не забивали 11
9
18%
3
6%
1-15
7
14%
2
4%
16-30
8
16%
14
30%
30%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
4
8%
5
11%
61-75
11
22%
16
34%
76-90

Пропущено

57
50
23 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 30
12
21%
5
10%
1-15
2
4%
5
10%
16-30
9
16%
10
20%
31-45
4
7%
8
16%
46-60
16
28%
6
12%
61-75
14
25%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0

Результаты матчей

Газиантеп
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
6
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

2:0
8 раз 22%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
12
1.5
9
9
1
18
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
7
8
10
1.5
3
16
4
14
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
26
11
15
22
1.5
12
25
5
32
2.5
5
32
1
36
3.5
3
34
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
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    • 31'
      Баджи Алиу получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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