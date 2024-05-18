Тур: 37. Стадион: Газиантеп.
3:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаБаджи Алиу
39' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
1:0
47' ГолЭрсой Эртугрул
55' Красная карточкаЧеккерини Федерико
1:1
67' ГолМарсао v
80' Желтая карточкаРоден Маркус
2:1
90' ГолЕвтович Марко
90' Желтая карточкаЕвтович Марко
3:1
90' ГолМонтейру Жамиру
90'+10
Ход матча
31'
47'
1:0
67'
1:1
80'
90'
2:1
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
25
Гюнтер
Корай
20
Мендеш
Райан
70
Марсао
v
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза КиханНападающий
-
18 Сореску ДеянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
История личных встреч
Газиантеп
Фатих Карагюмрюк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.86
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
45
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|14 (1)
|0.38
|Кызылдаг Арда
|5
|0.14
|Сореску Деян
|4
|0.11
|Максим Александру
|3 (2)
|0.08
|Маркович Лазар
|3
|0.08
|Джилободжи Папи
|3
|0.08
|Евтович Марко
|3
|0.08
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0.05
|Озчичек Огюн
|2
|0.05
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.03
|Баджи Алиу
|1
|0.03
|Каракаш Илькер
|0
|0
|М'баката Салем
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|8
|0.22
|Эйссерик Валентин
|5
|0.14
|Келес Джан
|5
|0.14
|Марсао v
|5
|0.14
|Роден Маркус
|4
|0.11
|Мендеш Райан
|3
|0.08
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.08
|Ласанья Кевин
|2
|0.05
|Фегули Софьян
|2 (1)
|0.05
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Паолетти Флавио
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максим Александру
|6
|2
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Драгус Денис
|8
|0
|Озчичек Огюн
|7
|0
|Маркович Лазар
|6
|0
|Градель Макс-Ален
|5
|0
|Евтович Марко
|5
|0
|Джилободжи Папи
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Кызылдаг Арда
|4
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Баджи Алиу
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|9
|2
|Эйссерик Валентин
|7
|1
|Бираски Давиде
|7
|1
|Мендеш Райан
|5
|2
|Мерджан Левент
|7
|0
|Фегули Софьян
|4
|1
|Дурсун Салих
|4
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Ласанья Кевин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Марсао v
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Фатих Карагюмрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
12
Газиантеп
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Фатих Карагюмрюк
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
19
26
Газиантеп
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Фатих Карагюмрюк
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
35% (13)
49% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
27
38
Голы по времени матча
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
25 Не забивали 25
4
20%
2
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
30%
5
33%
76-90
Пропущено
27
33
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
5
19%
4
12%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
5
19%
5
15%
31-45
3
11%
4
12%
46-60
7
26%
5
15%
61-75
7
26%
11
33%
76-90
Забито
29
32
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 23
5
17%
1
3%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
7
24%
11
34%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
5
17%
11
34%
76-90
Пропущено
30
17
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
7
23%
1
6%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
4
13%
5
29%
29%
31-45
1
3%
4
24%
46-60
9
30%
1
6%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
49
47
24 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
12 Не забивали 11
9
18%
3
6%
1-15
7
14%
2
4%
16-30
8
16%
14
30%
30%
31-45
10
20%
7
15%
46-60
4
8%
5
11%
61-75
11
22%
16
34%
76-90
Пропущено
57
50
23 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 30
12
21%
5
10%
1-15
2
4%
5
10%
16-30
9
16%
10
20%
31-45
4
7%
8
16%
46-60
16
28%
6
12%
61-75
14
25%
16
32%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0
Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0
Результаты матчей
Газиантеп
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
6
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Точный счет
2:0
8 раз 22%
0:3
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
11 раз 30%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
712
99
118
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
127
810
316
414
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2611
1522
1225
532
532
136
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11