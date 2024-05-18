Тур: 37. Стадион: Кадир Хас.
2:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
15' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
17' Красная карточкаНазон Даккенс
1:0
32' ГолМане Карлуш
1:1
36' ГолДикмен Сонер
1:2
74' ГолН'Зонзи Стивен
2:2
77' ПенальтиМане Карлуш
81' Желтая карточкаЖанвье Жульян
82' Желтая карточкаДживелек Рамазан
84' Желтая карточкаКардозу Мигел
90' Желтая карточкаДикмен Сонер
90'+7
Ход матча
15'
15'
17'
32'
1:0
36'
1:1
74'
77'
2:2
81'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мане
Карлуш
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кайсериспор
Коньяспор
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.36
Среднее время на гол
78
66
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.14
0.93
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
78
96
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.3
|Боа Морте Аилтон
|8
|0.22
|Мане Карлуш
|5 (1)
|0.14
|Бурабия Мехди
|3
|0.08
|Баокен Стефан
|3
|0.08
|Карими Али II
|3
|0.08
|Назон Даккенс
|2
|0.05
|Кеман Оливье
|2
|0.05
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|12 (8)
|0.32
|Хауберт Гильерме
|5 (1)
|0.14
|Андреасен Лука
|5
|0.14
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0.11
|Морено Марлос
|2
|0.05
|Ндао Алассан
|2
|0.05
|Мурич Роберт
|2
|0.05
|Язгылы Угурджан
|2
|0.05
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Дикмен Сонер
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|9
|0
|Йылмаз Картал
|7
|1
|Боа Морте Аилтон
|7
|0
|Бурабия Мехди
|4
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Баязит Билал
|5
|0
|Дживелек Рамазан
|4
|0
|Кардозу Мигел
|4
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Назон Даккенс
|2
|1
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Жанвье Жульян
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Мане Карлуш
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Шукуров Отабек
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Дикмен Сонер
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Хадебе Тинейдж
|5
|0
|Язгылы Угурджан
|5
|0
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Самбу Були
|4
|0
|Словик Якуб
|3
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Этеми Вален
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Ндао Алассан
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Демир Мухаммет
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Коньяспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
13
14
Кайсериспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Коньяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
14
Упущенные победы
14
17
Кайсериспор
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
Коньяспор
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
26
14
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
8
31%
2
11%
61-75
6
23%
4
21%
76-90
Пропущено
22
28
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
4
18%
9
32%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
4
24%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
6
26%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
18%
5
22%
76-90
Пропущено
33
19
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
2
6%
2
11%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
9
27%
2
11%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
7
21%
8
42%
76-90
Забито
43
42
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
6
14%
4
10%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
9
21%
12
29%
31-45
7
16%
7
17%
46-60
9
21%
5
12%
61-75
9
21%
9
21%
76-90
Пропущено
55
47
23 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
4
7%
4
9%
1-15
7
13%
3
6%
16-30
12
22%
8
17%
31-45
14
25%
6
13%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
11
20%
17
36%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2
Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Коньяспор
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
811
711
316
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
136
414
415
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2710
1225
1126
532
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11