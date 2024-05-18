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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Кайсериспор
2:2
Конец матча
Коньяспор
0'
15' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
15' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
17' Красная карточка
Назон Даккенс
1:0
32' Гол
Мане Карлуш
1:1
36' Гол
Дикмен Сонер
1:2
74' Гол
Н'Зонзи Стивен
2:2
77' Пенальти
Мане Карлуш
81' Желтая карточка
Жанвье Жульян
82' Желтая карточка
Дживелек Рамазан
84' Желтая карточка
Кардозу Мигел
90' Желтая карточка
Дикмен Сонер
90'+7

Ход матча

15'
Боа Морте Аилтон
 
15'
 
Язгылы Угурджан
17'
Назон Даккенс
 
32'
Мане Карлуш
(Кардозу Мигел)
1:0
36'
1:1
Дикмен Сонер
(Ндао Алассан)
46'
 
Огюз Ахмет
Язгылы Угурджан
68'
 
Андреасен Лука
Юлгюн Огулджан
74'
1:2
Н'Зонзи Стивен
(Хауберт Гильерме)
77'
Мане Карлуш
2:2
79'
Шукуров Отабек
Боа Морте Аилтон
 
81'
Жанвье Жульян
 
82'
Дживелек Рамазан
 
84'
Кардозу Мигел
 
84'
 
Демир Мухаммет
Этеми Вален
88'
Калдырым Хасан Али
Мане Карлуш
 
89'
Аттама Джозеф
Йылмаз Картал
 
90'
 
Дикмен Сонер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Пири
Онурджан
11
Саздаджи
Гекхан
92
Жанвье
Жульян
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Назон
Даккенс
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
37
Н'Зонзи
Стивен
6
Дикмен
Сонер
18
Ндао
Алассан
35
Юлгюн
Огулджан
72
Этеми
Вален
17
Чикалеши
Сокол
Кайсериспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Коньяспор

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
К
0:1
К
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.36

Среднее время на гол

78
66

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

78
96

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.3
Боа Морте Аилтон 8 0.22
Мане Карлуш 5 (1) 0.14
Бурабия Мехди 3 0.08
Баокен Стефан 3 0.08
Карими Али II 3 0.08
Назон Даккенс 2 0.05
Кеман Оливье 2 0.05
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 12 (8) 0.32
Хауберт Гильерме 5 (1) 0.14
Андреасен Лука 5 0.14
Н'Зонзи Стивен 4 0.11
Морено Марлос 2 0.05
Ндао Алассан 2 0.05
Мурич Роберт 2 0.05
Язгылы Угурджан 2 0.05
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Дикмен Сонер 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 9 0
Йылмаз Картал 7 1
Боа Морте Аилтон 7 0
Бурабия Мехди 4 1
Кочаман Ариф 4 1
Баязит Билал 5 0
Дживелек Рамазан 4 0
Кардозу Мигел 4 0
Карими Али II 4 0
Назон Даккенс 2 1
Калдырым Хасан Али 3 0
Жанвье Жульян 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Мане Карлуш 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Шукуров Отабек 2 0
Тиам Маме 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 7 0
Дикмен Сонер 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Хадебе Тинейдж 5 0
Язгылы Угурджан 5 0
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Самбу Були 4 0
Словик Якуб 3 0
Чикалеши Сокол 3 0
Этеми Вален 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Паш Бруно 2 0
Ндао Алассан 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Демир Мухаммет 1 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Коньяспор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

13
14
Кайсериспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Коньяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
14

Упущенные победы

14
17
Кайсериспор
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
35% (13)
16% (6)
Коньяспор
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

26
14

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

26
19
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
8
31%
2
11%
61-75
6
23%
4
21%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
4
18%
9
32%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
4
24%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
6
26%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
18%
5
22%
76-90

Пропущено

33
19
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
2
6%
2
11%
1-15
4
12%
1
5%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
9
27%
2
11%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
7
21%
8
42%
76-90

Забито

43
42
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
6
14%
4
10%
1-15
3
7%
5
12%
16-30
9
21%
12
29%
31-45
7
16%
7
17%
46-60
9
21%
5
12%
61-75
9
21%
9
21%
76-90

Пропущено

55
47
23 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
4
7%
4
9%
1-15
7
13%
3
6%
16-30
12
22%
8
17%
31-45
14
25%
6
13%
46-60
7
13%
8
17%
61-75
11
20%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2
Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Коньяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2
Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Коньяспор

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
3 раза 16%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
16 раз 43%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
4
8
11
1.5
7
11
3
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
6
4
14
1.5
4
15
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
27
10
12
25
1.5
11
26
5
32
2.5
1
36
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
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