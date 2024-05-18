Тур: 37. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:1
Конец матча
Ход матча
14'
0:1
56'
60'
75'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Защитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айдын ОгузНападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Самсунспор
Аланьяспор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.38
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|9
|0.24
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.16
|Хольсе Карло
|5
|0.14
|Кылынч Эмре
|4
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.08
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.08
|Антальялы Тайлан
|2 (2)
|0.05
|Димата Ландри
|2
|0.05
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдын Огуз
|13 (2)
|0.35
|Хассан Ахмед
|6 (1)
|0.16
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.14
|Жанвье Николя
|4
|0.11
|Феррейра Карлос Эдуардо
|4
|0.11
|Аугусто Лойде
|3
|0.08
|Балковец Юре
|3
|0.08
|Кордова Серхио
|3
|0.08
|Оздемир Юсуф
|2
|0.05
|Караджа Эфеджан
|2
|0.05
|Хадергьонай Флорент
|2
|0.05
|Алмейда Ричард
|1
|0.03
|Фер Лерой
|1
|0.03
|Систо Пионе
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|5
|1
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Озтюрк Алим
|6
|0
|Ван Дронгелен Рик
|6
|0
|Нтчам Оливье
|5
|0
|Явру Зеки
|4
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Фофана Морике
|4
|0
|Челик Осман
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Раман Бенито
|3
|0
|Антальялы Тайлан
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Чифт Юнус Эмре
|3
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|11
|0
|Байыр Фуркан
|8
|1
|Фер Лерой
|6
|2
|Новаиш Жоау
|7
|0
|Алити Фидан
|7
|0
|Оздемир Юсуф
|7
|0
|Балковец Юре
|6
|0
|Аугусто Лойде
|6
|0
|Караджа Эфеджан
|5
|0
|Айдын Огуз
|3
|1
|Ташкиран Махмут
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Лима Нуно
|2
|0
|Текке Фатих
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Аланьяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
10
Самсунспор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
8
30
Самсунспор
81.5%
18.5%
22 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
38% (14)
19% (7)
Аланьяспор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Сухие победы
13
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
31
12
Упущенные победы
13
40
Голы по времени матча
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
7
25%
4
19%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
10
36%
9
43%
76-90
Пропущено
17
24
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
24%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
5
29%
29%
5
21%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
24%
2
8%
76-90
Забито
13
31
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 11
27 Не забивали 23
0
0%
4
13%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
4
31%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
32
25
20 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
7
22%
0
0%
1-15
9
28%
0
0%
16-30
4
13%
5
20%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
5
16%
11
44%
76-90
Забито
41
52
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 20
12 Не забивали 10
7
17%
8
15%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
3
7%
7
13%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
14
34%
18
35%
76-90
Пропущено
49
49
32 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 33
27 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
11
22%
3
6%
1-15
12
24%
3
6%
16-30
9
18%
10
20%
31-45
3
6%
10
20%
46-60
5
10%
10
20%
61-75
9
18%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0
Результаты матчей
Самсунспор
Аланьяспор
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
144
910
99
316
513
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
136
216
613
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2710
1126
1522
433
730
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11