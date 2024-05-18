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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Самсунспор
1:1
Конец матча
Аланьяспор
0'
0:1
14' Гол
Айдын Огуз
1:1
60' Гол
Муандилмаджи Мариус
75' Желтая карточка
Явру Зеки
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Айдын Огуз
(Аугусто Лойде)
46'
 
Оздемир Юсуф
Айдын Огуз
56'
Фофана Морике
Нтчам Оливье
 
56'
Бола Марк
Генюл Сонер
 
60'
Муандилмаджи Мариус
(Кылынч Эмре)
1:1
65'
 
Уи-Чжо Хван
Хассан Ахмед
65'
 
Жанвье Николя
Аугусто Лойде
75'
Явру Зеки
 
77'
Шиндлер Кингсли
Явру Зеки
 
86'
 
Новаиш Жоау
Фер Лерой
90'
Челик Осман
Антальялы Тайлан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
22
Чифт
Юнус
Эмре
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
48
Антальялы
Тайлан
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Ташкиран
Махмут
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
94
Хадергьонай
Флорент
27
Аугусто
Лойде
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
7
Караджа
Эфеджан
9
Хассан
Ахмед
11
Айдын
Огуз
Самсунспор
4-2-3-1
Аланьяспор
3-4-1-2

История личных встреч

Самсунспор
Аланьяспор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:3
С
3:1
ПЛТ
5:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
0:4
ПЛТ
5:1
ПЛТ
1:0
ТПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.38
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 9 0.24
Нтчам Оливье 6 (4) 0.16
Хольсе Карло 5 0.14
Кылынч Эмре 4 0.11
Ван Дронгелен Рик 3 0.08
Кара Эркан 3 (1) 0.08
Антальялы Тайлан 2 (2) 0.05
Димата Ландри 2 0.05
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдын Огуз 13 (2) 0.35
Хассан Ахмед 6 (1) 0.16
Новаиш Жоау 5 (2) 0.14
Жанвье Николя 4 0.11
Феррейра Карлос Эдуардо 4 0.11
Аугусто Лойде 3 0.08
Балковец Юре 3 0.08
Кордова Серхио 3 0.08
Оздемир Юсуф 2 0.05
Караджа Эфеджан 2 0.05
Хадергьонай Флорент 2 0.05
Алмейда Ричард 1 0.03
Фер Лерой 1 0.03
Систо Пионе 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Алити Фидан 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 5 1
Муандилмаджи Мариус 5 1
Озтюрк Алим 6 0
Ван Дронгелен Рик 6 0
Нтчам Оливье 5 0
Явру Зеки 4 0
Кылынч Эмре 4 0
Фофана Морике 4 0
Челик Осман 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Хольсе Карло 4 0
Раман Бенито 3 0
Антальялы Тайлан 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Чифт Юнус Эмре 3 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 11 0
Байыр Фуркан 8 1
Фер Лерой 6 2
Новаиш Жоау 7 0
Алити Фидан 7 0
Оздемир Юсуф 7 0
Балковец Юре 6 0
Аугусто Лойде 6 0
Караджа Эфеджан 5 0
Айдын Огуз 3 1
Ташкиран Махмут 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Жанвье Николя 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Лима Нуно 2 0
Текке Фатих 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Систо Пионе 1 0
Кордова Серхио 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Аланьяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
10
Самсунспор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Аланьяспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

8
30
Самсунспор
81.5%
18.5%
22 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
38% (14)
19% (7)
Аланьяспор
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)

Сухие победы

13
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

31
12

Упущенные победы

13
40

Голы по времени матча

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
7
25%
4
19%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
10
36%
9
43%
76-90

Пропущено

17
24
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
24%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
5
29%
29%
5
21%
31-45
0
0%
7
29%
29%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
24%
2
8%
76-90

Забито

13
31
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 11
27 Не забивали 23
0
0%
4
13%
1-15
1
8%
7
23%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
4
31%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

32
25
20 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
7
22%
0
0%
1-15
9
28%
0
0%
16-30
4
13%
5
20%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
4
13%
6
24%
61-75
5
16%
11
44%
76-90

Забито

41
52
14 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 20
12 Не забивали 10
7
17%
8
15%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
3
7%
7
13%
31-45
7
17%
5
10%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
14
34%
18
35%
76-90

Пропущено

49
49
32 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 33
27 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
11
22%
3
6%
1-15
12
24%
3
6%
16-30
9
18%
10
20%
31-45
3
6%
10
20%
46-60
5
10%
10
20%
61-75
9
18%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1
Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2
Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0

Результаты матчей

Самсунспор
Аланьяспор

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
12 раз 32%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
4
9
10
1.5
9
9
3
16
2.5
5
13
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
6
2
16
1.5
6
13
1
17
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
27
10
11
26
1.5
15
22
4
33
2.5
7
30
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Аугусто Лойде сделал результативную передачу.
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    • 14'
      Г О О О О Л - Айдын Огуз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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