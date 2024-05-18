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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Бешикташ
2:2
Конец матча
Хатайспор
0'
0:1
26' Гол
Массанга Шандрель
44' Желтая карточка
Педру Руй
45' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
1:1
50' Гол
Фернандеш Жедсон
1:2
55' Гол
Деле-Баширу Фисайо
74' Желтая карточка
Абубакар Венсан
74' Желтая карточка
Масуаку Артур
76' Желтая карточка
Мучи Эрнест
90' Желтая карточка
Учан Салих
2:2
90' Пенальти
Абубакар Венсан
90' Желтая карточка
Сануч Тайиб
90' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
90' Желтая карточка
Сертель Джемали
90'+11

Ход матча

26'
0:1
Массанга Шандрель
(Педру Руй III)
44'
 
Педру Руй
45'
 
Фернандеш Желсон II
46'
Фернандеш Жедсон
Окслейд-Чемберлен Алекс
 
46'
Учан Салих
Тыкназ Демир
 
50'
Фернандеш Жедсон
(Киличсой Семих)
1:1
52'
 
Саглам Геркем
Буджемаа Мехди
55'
1:2
Деле-Баширу Фисайо
(Страндберг Карлос)
65'
Мучи Эрнест
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
71'
Абубакар Венсан
Киличсой Семих
 
72'
 
Дадашов Ренат
Страндберг Карлос
72'
 
Ходжич Армин
Педру Руй
74'
Абубакар Венсан
 
74'
Масуаку Артур
 
76'
Мучи Эрнест
 
80'
 
Аличи Керим
Фернандеш Желсон II
84'
Хекимоглу Эрхан
Рашица Милот
 
90'
Учан Салих
 
90'
Абубакар Венсан
2:2
90'
Сануч Тайиб
 
90'
Фернандеш Жедсон
 
90'
 
Сертель Джемали

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
5
Сануч
Тайиб
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
21
Тыкназ
Демир
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
12
Бекай
Висар
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
88
Сертель
Джемали
4
Массанга
Шандрель
14
Педру
Руй
III
8
Буджемаа
Мехди
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
10
Страндберг
Карлос
Бешикташ
4-3-3
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
7:0
С
2:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.25

Среднее время на гол

24
72

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
105

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 10 0.27
Колли Омар 7 0.19
Тосун Дженк 6 0.16
Рашица Милот 5 0.14
Абубакар Венсан 5 (1) 0.14
Мулека Джексон 4 0.11
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.11
Фернандеш Жедсон 3 0.08
Мучи Эрнест 3 0.08
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 7 0.19
Страндберг Карлос 7 (2) 0.19
Дадашов Ренат 6 (3) 0.16
Ривас Ригоберто 5 0.14
Ламкель Зе Дидье 3 0.08
Массанга Шандрель 3 0.08
Саглам Геркем 2 0.05
Килама Ги-Марселен 2 0.05
Гулам Фаузи 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Педру Руй III 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Жедсон 8 0
Учан Салих 6 0
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Колли Омар 4 1
Уйсал Неджип 5 0
Геззаль Рашид 5 0
Масуаку Артур 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Бингол Тайфур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Киличсой Семих 4 0
Свенссон Юнас 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Мучи Эрнест 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Абубакар Венсан 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Сануч Тайиб 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 1
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Мераш Умут 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Килич Якуп 1 0
Fahri Ay 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулам Фаузи 8 0
Кардешлер Эрдже 8 0
Дадашов Ренат 7 0
Фернандеш Желсон II 5 1
Ривас Ригоберто 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Беяз Омер 6 0
Саглам Геркем 4 0
Педру Руй III 4 0
Синик Догукан 4 0
Йылмаз Реджеп 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Чорекчи Камил 3 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Бекай Висар 2 0
Демир Дженгиз 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Сертель Джемали 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Хатайспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
9
Бешикташ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Хатайспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

15
26
Бешикташ
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Хатайспор
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
49% (18)
41% (15)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

24
35

Голы по времени матча

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 29
5
17%
3
21%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
5
17%
5
36%
46-60
9
30%
0
0%
61-75
4
13%
2
14%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
17%
5
19%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
6
33%
10
37%
76-90

Забито

21
30
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
4
19%
9
30%
61-75
7
33%
9
30%
76-90

Пропущено

27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
15%
1
4%
1-15
6
22%
3
13%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

51
44
19 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 14
6 Не забивали 15
6
12%
6
14%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
6
12%
3
7%
31-45
8
16%
10
23%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
11
22%
11
25%
76-90

Пропущено

45
51
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 30
7
16%
6
12%
1-15
7
16%
6
12%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
12
27%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0

Результаты матчей

Бешикташ
Хатайспор

Точный счет

2:0
6 раз 32%
1:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 38%
1
13 раз 35%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
10
9
1.5
8
10
2
17
2.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
9
10
7
11
1.5
3
16
1
17
2.5
1
18
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
23
14
17
20
1.5
11
26
3
34
2.5
7
30
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Фернандеш Желсон II получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Педру Руй III получил желтую карточку от судьи
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