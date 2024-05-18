Тур: 37. Стадион: Тупрас.
0'
0:1
26' ГолМассанга Шандрель
44' Желтая карточкаПедру Руй
45' Желтая карточкаФернандеш Желсон II
1:1
50' ГолФернандеш Жедсон
1:2
55' ГолДеле-Баширу Фисайо
74' Желтая карточкаАбубакар Венсан
74' Желтая карточкаМасуаку Артур
76' Желтая карточкаМучи Эрнест
90' Желтая карточкаУчан Салих
2:2
90' ПенальтиАбубакар Венсан
90' Желтая карточкаСануч Тайиб
90' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
90' Желтая карточкаСертель Джемали
90'+11
Ход матча
26'
44'
50'
55'
74'
74'
76'
90'
90'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гюнок МертВратарь
-
17 Уорролл ДжоЗащитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Halim Okta
- Основной состав
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
История личных встреч
Бешикташ
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.25
Среднее время на гол
24
72
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
105
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.27
|Колли Омар
|7
|0.19
|Тосун Дженк
|6
|0.16
|Рашица Милот
|5
|0.14
|Абубакар Венсан
|5 (1)
|0.14
|Мулека Джексон
|4
|0.11
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.11
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.08
|Мучи Эрнест
|3
|0.08
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|7
|0.19
|Страндберг Карлос
|7 (2)
|0.19
|Дадашов Ренат
|6 (3)
|0.16
|Ривас Ригоберто
|5
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.08
|Массанга Шандрель
|3
|0.08
|Саглам Геркем
|2
|0.05
|Килама Ги-Марселен
|2
|0.05
|Гулам Фаузи
|1
|0.03
|Синик Догукан
|1
|0.03
|Аличи Керим
|1
|0.03
|Ходжич Армин II
|1
|0.03
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Буджемаа Мехди
|1
|0.03
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.03
|Педру Руй III
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Пармак Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Жедсон
|8
|0
|Учан Салих
|6
|0
|Ребич Анте
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Колли Омар
|4
|1
|Уйсал Неджип
|5
|0
|Геззаль Рашид
|5
|0
|Масуаку Артур
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Киличсой Семих
|4
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Мучи Эрнест
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Абубакар Венсан
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Сануч Тайиб
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|1
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
|Fahri Ay
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулам Фаузи
|8
|0
|Кардешлер Эрдже
|8
|0
|Дадашов Ренат
|7
|0
|Фернандеш Желсон II
|5
|1
|Ривас Ригоберто
|6
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|6
|0
|Беяз Омер
|6
|0
|Саглам Геркем
|4
|0
|Педру Руй III
|4
|0
|Синик Догукан
|4
|0
|Йылмаз Реджеп
|4
|0
|Килама Ги-Марселен
|4
|0
|Массанга Шандрель
|4
|0
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Аличи Керим
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Бекай Висар
|2
|0
|Демир Дженгиз
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Абид Рейан
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Хатайспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
9
Бешикташ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Хатайспор
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
15
26
Бешикташ
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Хатайспор
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
49% (18)
41% (15)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
24
35
Голы по времени матча
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 29
5
17%
3
21%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
1
7%
31-45
5
17%
5
36%
46-60
9
30%
0
0%
61-75
4
13%
2
14%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
17%
5
19%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
6
33%
10
37%
76-90
Забито
21
30
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 23
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
4
19%
9
30%
61-75
7
33%
9
30%
76-90
Пропущено
27
24
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
15%
1
4%
1-15
6
22%
3
13%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
51
44
19 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 30
20 Забивали первыми 14
6 Не забивали 15
6
12%
6
14%
1-15
7
14%
5
11%
16-30
6
12%
3
7%
31-45
8
16%
10
23%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
11
22%
11
25%
76-90
Пропущено
45
51
19 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 30
7
16%
6
12%
1-15
7
16%
6
12%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
12
27%
17
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2
Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1
Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Результаты матчей
Бешикташ
Хатайспор
Точный счет
2:0
6 раз 32%
1:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
6 раз 33%
3
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 38%
1
13 раз 35%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
109
810
217
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
910
711
316
117
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
2314
1720
1126
334
730
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11