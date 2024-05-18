Тур: 37. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаМенди Батиста
0:1
45' ГолОнуачу Пол
70' Желтая карточкаБа Уссейну
88' Желтая карточкаЧакыр Угурджан
89' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
90' Желтая карточкаПелкас Димитрис
90'+6
Ход матча
24'
45'
0:1
70'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
11
Давидсон
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифЗащитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
24 матча
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.15
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|14 (3)
|0.38
|Фигейредо Жоау
|7
|0.19
|Пелкас Димитрис
|6
|0.16
|Опоку Джером
|4
|0.11
|Абейд Мехди
|3
|0.08
|Давидсон
|3
|0.08
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.05
|Кеман Оливье
|2
|0.05
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Озджан Беркай
|1 (1)
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|15
|0.41
|Трезеге
|10 (1)
|0.27
|Барди Энис
|7
|0.19
|Дестан Энис
|6
|0.16
|Пепе Николя
|5
|0.14
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.11
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.11
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.05
|Бенкович Филип
|2
|0.05
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|9
|1
|Тюрюдж Дениз
|10
|0
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Опоку Джером
|7
|1
|Пелкас Димитрис
|6
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Илкхан Эмирхан
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Давидсон
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|9
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|9
|0
|Чакыр Угурджан
|4
|0
|Оздемир Берат
|4
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Трабзонспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
9
Истанбул Башакшехир
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Трабзонспор
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
17
25
Истанбул Башакшехир
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Трабзонспор
45.5%
54.5%
15 побед 18 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
6
20%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Пропущено
19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
5
26%
3
12%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
2
11%
9
36%
76-90
Забито
21
32
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
4
19%
4
13%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
8
25%
76-90
Пропущено
22
25
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
18%
5
20%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Забито
51
63
21 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 20
11 Не забивали 8
10
20%
8
13%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
6
12%
11
17%
31-45
10
20%
11
17%
46-60
9
18%
10
16%
61-75
11
22%
14
22%
76-90
Пропущено
41
50
25 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 28
9
22%
8
16%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
8
20%
6
12%
31-45
7
17%
4
8%
46-60
3
7%
11
22%
61-75
6
15%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
162
910
117
514
414
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
145
711
910
315
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
307
1621
2017
829
1027
235
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|32
|3
|1
|89 - 24
|99
|2.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|92 - 31
|93
|3.
|Заявка
|37
|20
|4
|13
|65 - 49
|64
|4.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|51 - 41
|58
|5.
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|51 - 45
|56
|6.
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|60 - 64
|53
|7.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|45 - 53
|51
|8.
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|52 - 49
|51
|9.
|Заявка
|37
|14
|8
|15
|48 - 56
|50
|10.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|43 - 48
|48
|11.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|43 - 55
|45
|12.
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|52 - 55
|44
|13.
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|41 - 49
|43
|14.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|49 - 57
|41
|15.
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|39 - 50
|41
|16.
|Заявка
|37
|8
|16
|13
|44 - 48
|40
|17.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|43 - 52
|38
|18.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|46 - 51
|37
|19.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|42 - 72
|37
|20.
|Заявка
|37
|4
|7
|26
|28 - 74
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|18
|0
|0
|51 - 14
|54
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|53 - 20
|45
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|28 - 15
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 17
|35
|5.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 23
|34
|6.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 19
|33
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|22 - 18
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 32
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|31 - 25
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 18
|27
|13.
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|21 - 18
|27
|14.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|22 - 19
|26
|15.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 26
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 20
|23
|19.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|20.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 11
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 10
|45
|3.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 26
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|5.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|28 - 32
|25
|6.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 34
|25
|7.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 32
|19
|10.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 30
|18
|11.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 30
|16
|13.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 40
|16
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|23 - 30
|13
|15.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 26
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|10
|8
|21 - 31
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|20 - 41
|12
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 33
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|13 - 32
|8
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 35
|7
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|23 (8)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Сивасспор
|Манай Рей
|18 (3)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|17 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|15 (4)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 11
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|2 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11