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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
24' Желтая карточка
Менди Батиста
0:1
45' Гол
Онуачу Пол
70' Желтая карточка
Ба Уссейну
88' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
89' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
90'+6

Ход матча

24'
 
Менди Батиста
45'
0:1
Онуачу Пол
(Мёнье Тома)
63'
Пелкас Димитрис
Озджан Беркай
 
63'
Фигейредо Жоау
Давидсон
 
70'
Ба Уссейну
 
72'
 
Дестан Энис
Онуачу Пол
78'
Дюбуа Лео
Шахинер Омер Али
 
78'
Алексич Даниел
Кеман Оливье
 
82'
 
Хоакин Фернандес
Фунтас Таксиархис
83'
Гюрлер Сердар
Тюрюдж Дениз
 
88'
 
Чакыр Угурджан
89'
Тюрюдж Дениз
 
90'
 
Оршич Мислав
Вишча Эдин
90'
Пелкас Димитрис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
20
Кеман
Оливье
10
Озджан
Беркай
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
23
Гюнеш
Умут
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
14
Фунтас
Таксиархис
30
Онуачу
Пол
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Трабзонспор

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

24 матча

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
58.3%
12.5%
7 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
ТМК
0:0
С
0:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:2
С
2:4
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:3
С
2:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.15

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 14 (3) 0.38
Фигейредо Жоау 7 0.19
Пелкас Димитрис 6 0.16
Опоку Джером 4 0.11
Абейд Мехди 3 0.08
Давидсон 3 0.08
Тюрюдж Дениз 2 0.05
Кеман Оливье 2 0.05
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Озджан Беркай 1 (1) 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Ба Уссейну 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 15 0.41
Трезеге 10 (1) 0.27
Барди Энис 7 0.19
Дестан Энис 6 0.16
Пепе Николя 5 0.14
Вишча Эдин 4 (1) 0.11
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.11
Фунтас Таксиархис 2 0.05
Бенкович Филип 2 0.05
Мёнье Тома 1 0.03
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 9 1
Тюрюдж Дениз 10 0
Фигейредо Жоау 6 2
Опоку Джером 7 1
Пелкас Димитрис 6 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Илкхан Эмирхан 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Шахинер Омер Али 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Давидсон 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 9 1
Элмалы Эврен Эрен 9 0
Чакыр Угурджан 4 0
Оздемир Берат 4 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Барди Энис 3 0
Онуачу Пол 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Мёнье Тома 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Трабзонспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
9
Истанбул Башакшехир
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Трабзонспор
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

17
25
Истанбул Башакшехир
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Трабзонспор
45.5%
54.5%
15 побед 18 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

20
23

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 23
6
20%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Пропущено

19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
5
26%
3
12%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
2
11%
9
36%
76-90

Забито

21
32
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 22
4
19%
4
13%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
6
29%
8
25%
76-90

Пропущено

22
25
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
18%
5
20%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
3
12%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Забито

51
63
21 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 20
11 Не забивали 8
10
20%
8
13%
1-15
5
10%
9
14%
16-30
6
12%
11
17%
31-45
10
20%
11
17%
46-60
9
18%
10
16%
61-75
11
22%
14
22%
76-90

Пропущено

41
50
25 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 28
9
22%
8
16%
1-15
8
20%
6
12%
16-30
8
20%
6
12%
31-45
7
17%
4
8%
46-60
3
7%
11
22%
61-75
6
15%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0
Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Трабзонспор

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:5
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
2
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
1
10 раз 27%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
5
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
2
9
10
1.5
11
7
5
14
2.5
4
14
2
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
7
11
1.5
9
10
3
15
2.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
30
7
16
21
1.5
20
17
8
29
2.5
10
27
2
35
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 36 32 3 1 89 - 24 99
2.
Фенербахче
 Заявка 36 29 6 1 92 - 31 93
3.
Трабзонспор
 Заявка 37 20 4 13 65 - 49 64
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 37 17 7 13 51 - 41 58
5.
Бешикташ
 Заявка 37 16 8 13 51 - 45 56
6.
Касымпаша
 Заявка 37 15 8 14 60 - 64 53
7.
Сивасспор
 Заявка 37 13 12 12 45 - 53 51
8.
Аланьяспор
 Заявка 37 12 15 10 52 - 49 51
9.
Ризеспор
 Заявка 37 14 8 15 48 - 56 50
10.
Антальяспор
 Заявка 37 12 12 13 43 - 48 48
11.
Кайсериспор
 Заявка 37 11 12 14 43 - 55 45
12.
Адана Демирспор
 Заявка 37 10 14 13 52 - 55 44
13.
Самсунспор
 Заявка 37 11 10 16 41 - 49 43
14.
Газиантеп
 Заявка 37 11 8 18 49 - 57 41
15.
Коньяспор
 Заявка 37 9 14 14 39 - 50 41
16.
Анкарагюджю
 Заявка 37 8 16 13 44 - 48 40
17.
Хатайспор
 Заявка 37 8 14 15 43 - 52 38
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 37 9 10 18 46 - 51 37
19.
Пендикспор
 Заявка 37 9 10 18 42 - 72 37
20.
Истанбулспор
 Заявка 37 4 7 26 28 - 74 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 18 18 0 0 51 - 14 54
2.
Фенербахче
 Заявка 18 14 3 1 53 - 20 45
3.
Ризеспор
 Заявка 19 11 5 3 28 - 15 38
4.
Самсунспор
 Заявка 19 10 5 4 28 - 17 35
5.
Трабзонспор
 Заявка 18 11 1 6 34 - 23 34
6.
Бешикташ
 Заявка 19 10 4 5 29 - 19 34
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 10 3 6 30 - 19 33
8.
Антальяспор
 Заявка 19 8 8 3 22 - 18 32
9.
Адана Демирспор
 Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
10.
Касымпаша
 Заявка 18 8 4 6 32 - 32 28
11.
Аланьяспор
 Заявка 18 7 7 4 31 - 25 28
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 18 7 6 5 31 - 18 27
13.
Анкарагюджю
 Заявка 19 6 9 4 21 - 18 27
14.
Сивасспор
 Заявка 18 6 8 4 22 - 19 26
15.
Кайсериспор
 Заявка 19 6 8 5 25 - 23 26
16.
Хатайспор
 Заявка 18 6 7 5 28 - 26 25
17.
Газиантеп
 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
18.
Коньяспор
 Заявка 18 6 5 7 22 - 20 23
19.
Пендикспор
 Заявка 18 6 3 9 22 - 32 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 3 14 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 18 15 3 0 39 - 11 48
2.
Галатасарай
 Заявка 18 14 3 1 38 - 10 45
3.
Трабзонспор
 Заявка 19 9 3 7 31 - 26 30
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
5.
Касымпаша
 Заявка 19 7 4 8 28 - 32 25
6.
Сивасспор
 Заявка 19 7 4 8 23 - 34 25
7.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
8.
Бешикташ
 Заявка 18 6 4 8 22 - 26 22
9.
Кайсериспор
 Заявка 18 5 4 9 18 - 32 19
10.
Коньяспор
 Заявка 19 3 9 7 17 - 30 18
11.
Газиантеп
 Заявка 18 5 2 11 27 - 32 17
12.
Антальяспор
 Заявка 18 4 4 10 21 - 30 16
13.
Пендикспор
 Заявка 19 3 7 9 20 - 40 16
14.
Анкарагюджю
 Заявка 18 2 7 9 23 - 30 13
15.
Хатайспор
 Заявка 19 2 7 10 15 - 26 13
16.
Адана Демирспор
 Заявка 19 1 10 8 21 - 31 13
17.
Ризеспор
 Заявка 18 3 3 12 20 - 41 12
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 2 4 13 15 - 33 10
19.
Самсунспор
 Заявка 18 1 5 12 13 - 32 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 4 12 13 - 35 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 23 (8)
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Сивасспор Манай Рей 18 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 17 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 11
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 2 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 8
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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