Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Хави Лопеc оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Бордалас сейчас получил желтую

46' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рико Диего получил желтую карточку от судьи

45' Абкар Абделькабир нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

44' Удар от ворот произведет Хетафе

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Судья подбегает и показывает Бенавидес Карлос из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.

37' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Хетафе

33' Удар от ворот произведет Хетафе

32' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Оооо... вот это был удар! Кике Гарсия должен был забить с этой позиции.

28' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кике Гарсия нанес удар в каркас ворот!

28' Симеоне Джулиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Алавес

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Матч остановлен

17' Рефери не любит споров - именно за это Максимович Неманья сейчас получил желтую

17' Удар от ворот произведет Хетафе

17' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Симеоне Джулиано получил желтую карточку от судьи

15' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Висенте Карлос забивает с правой ноги!

12' Дуарте Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Алавес

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

8' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Алавес

7' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Симеоне Джулиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Кике Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Алавес начинает с центра поля