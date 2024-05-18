Тур: 37. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 18709 Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
11' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
1:0
12' ГолВисенте Карлос
15' Желтая карточкаСимеоне Джулиано
17' Желтая карточкаМаксимович Неманья
37' Желтая карточкаБенавидес Карлос
45' Желтая карточкаРико Диего
45' Желтая карточкаХосе Бордалас
50' Желтая карточкаТеналья Науэль
71' Желтая карточкаЛатаса Хуан
77' Желтая карточкаАленья Карлес
78' Желтая карточкаМориба Илайкс
80' Желтая карточкаБланко Антонио
90' Желтая карточкаОмородион Сэмюэль
90' Вторая желтая карточкаМориба Илайкс
90'+5
Ход матча
12'
1:0
15'
37'
45'
45'
50'
71'
77'
78'
80'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 27
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
242 Количество передач 271
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Овоно
Хесус
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Ортис ЭнекоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рико ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Хетафе
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.71
0.33
Среднее время на гол
52
270
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
167
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.22
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.14
|Гуриди Хон
|3
|0.08
|Кике Гарсия
|3
|0.08
|Бенавидес Карлос
|3
|0.08
|Дуарте Рубен
|2
|0.05
|Висенте Карлос
|1
|0.03
|Хави Лопеc
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.41
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.22
|Мата Хайме
|5
|0.14
|Максимович Неманья
|4
|0.11
|Латаса Хуан
|3
|0.08
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Дуарте Рубен
|7
|0
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Бланко Антонио
|5
|1
|Марин Рафа
|6
|0
|Омородион Сэмюэль
|6
|0
|Бенавидес Карлос
|5
|0
|Теналья Науэль
|5
|0
|Риоха Луис
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Овоно Хесус
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|13
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Рико Диего
|10
|0
|Альдерете Омар
|8
|1
|Оскар Родригес
|9
|0
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Кармона Хосе Анхель
|8
|0
|Гринвуд Мэйсон
|6
|1
|Латаса Хуан
|6
|1
|Хосе Бордалас
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Альварес Гастон
|7
|0
|Милья Луис
|6
|0
|Аленья Карлес
|6
|0
|Мориба Илайкс
|4
|1
|Максимович Неманья
|4
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Сантьяго Хесус
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Мартин Хорхе
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хетафе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
16
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Хетафе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
11
19
Алавес
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Хетафе
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Сухие победы
15
6
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
16
35
Голы по времени матча
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
5
24%
5
23%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
7
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
24%
5
23%
76-90
Пропущено
21
32
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
7
33%
9
28%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
1
5%
7
22%
61-75
6
29%
5
16%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
29 Не забивали 26
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
8
42%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
12%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
7
28%
4
20%
31-45
2
8%
7
35%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
1
5%
76-90
Забито
34
41
14 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
17 Не забивали 15
7
21%
7
17%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
5
15%
12
29%
29%
31-45
9
26%
4
10%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
9
26%
10
24%
76-90
Пропущено
46
52
25 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
6
13%
10
19%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
14
30%
13
25%
31-45
4
9%
11
21%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
13
28%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0
Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Алавес
Хетафе
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
3
4 раза 11%
2
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Алавес
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
117
514
513
316
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
118
216
712
216
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2215
Больше Меньше
2215
730
1225
532
730
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|74 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|15
|12
|9
|49 - 37
|57
|7.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|37 - 40
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11