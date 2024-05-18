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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 18709 Главный судья: Фигероа Хорхе
Алавес
1:0
Конец матча
Хетафе
0'
11' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
1:0
12' Гол
Висенте Карлос
15' Желтая карточка
Симеоне Джулиано
17' Желтая карточка
Максимович Неманья
37' Желтая карточка
Бенавидес Карлос
45' Желтая карточка
Рико Диего
45' Желтая карточка
Хосе Бордалас
50' Желтая карточка
Теналья Науэль
71' Желтая карточка
Латаса Хуан
77' Желтая карточка
Аленья Карлес
78' Желтая карточка
Мориба Илайкс
80' Желтая карточка
Бланко Антонио
90' Желтая карточка
Омородион Сэмюэль
90' Вторая желтая карточка
Мориба Илайкс
90'+5

Ход матча

11'
 
Кармона Хосе Анхель
12'
Висенте Карлос
(Дуарте Рубен)
1:0
15'
Симеоне Джулиано
 
17'
 
Максимович Неманья
37'
Бенавидес Карлос
 
41'
 
Латаса Хуан
Кармона Хосе Анхель
41'
 
Дьене Даконам
Милья Луис
41'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
45'
 
Рико Диего
45'
 
Хосе Бордалас
50'
Теналья Науэль
 
56'
 
Риско Альберто
Рико Диего
62'
Гевара Андер
Бенавидес Карлос
 
69'
 
Аленья Карлес
Сантьяго Хесус
69'
 
Мориба Илайкс
Мата Хайме
71'
 
Латаса Хуан
77'
 
Аленья Карлес
78'
 
Мориба Илайкс
80'
Бланко Антонио
 
87'
Хаджи Янис
Гуриди Хон
 
88'
Риоха Луис
Симеоне Джулиано
 
88'
Горосабел Андони
Висенте Карлос
 
90'
Омородион Сэмюэль
 
90'
 
Мориба Илайкс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 27
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 242 Количество передач 271
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Овоно
Хесус
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
23
Бенавидес
Карлос
8
Бланко
Антонио
22
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
20
Симеоне
Джулиано
15
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
18
Кармона
Хосе
Анхель
30
Аберден
Набиль
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
25
Сантьяго
Хесус
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
16
Рико
Диего
7
Мата
Хайме
Алавес
4-2-3-1
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Хетафе

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
4:0
П
1:1
П
2:0
КК
3:0
П
4:1
КК
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
0.33

Среднее время на гол

52
270

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
167

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.22
Риоха Луис 5 (3) 0.14
Гуриди Хон 3 0.08
Кике Гарсия 3 0.08
Бенавидес Карлос 3 0.08
Дуарте Рубен 2 0.05
Висенте Карлос 1 0.03
Хави Лопеc 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.41
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.22
Мата Хайме 5 0.14
Максимович Неманья 4 0.11
Латаса Хуан 3 0.08
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Дуарте Рубен 7 0
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Бланко Антонио 5 1
Марин Рафа 6 0
Омородион Сэмюэль 6 0
Бенавидес Карлос 5 0
Теналья Науэль 5 0
Риоха Луис 4 0
Хави Лопеc 3 0
Сивера Антонио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Овоно Хесус 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Висенте Карлос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 13 1
Мата Хайме 9 1
Рико Диего 10 0
Альдерете Омар 8 1
Оскар Родригес 9 0
Дамиан Суарес 7 1
Кармона Хосе Анхель 8 0
Гринвуд Мэйсон 6 1
Латаса Хуан 6 1
Хосе Бордалас 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Альварес Гастон 7 0
Милья Луис 6 0
Аленья Карлес 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Максимович Неманья 4 0
Иглесиас Хуан 4 0
Сантьяго Хесус 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Мартин Хорхе 1 0

Результаты матчей

Алавес
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хетафе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
16
Алавес
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Хетафе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

11
19
Алавес
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Хетафе
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)

Сухие победы

15
6

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

16
35

Голы по времени матча

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
5
24%
5
23%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
7
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Пропущено

21
32
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
3
14%
5
16%
1-15
2
10%
2
6%
16-30
7
33%
9
28%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
1
5%
7
22%
61-75
6
29%
5
16%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
29 Не забивали 26
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
8
42%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
12%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
7
28%
4
20%
31-45
2
8%
7
35%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
7
28%
1
5%
76-90

Забито

34
41
14 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
17 Не забивали 15
7
21%
7
17%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
5
15%
12
29%
29%
31-45
9
26%
4
10%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
9
26%
10
24%
76-90

Пропущено

46
52
25 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
6
13%
10
19%
1-15
5
11%
4
8%
16-30
14
30%
13
25%
31-45
4
9%
11
21%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
13
28%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0
Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Алавес
Хетафе

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
3
4 раза 11%
2
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Алавес
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
7
5
14
1.5
5
13
3
16
2.5
3
15
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
11
8
2
16
1.5
7
12
2
16
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
22
15
7
30
1.5
12
25
5
32
2.5
7
30
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 36 24 7 5 74 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 15 12 9 49 - 37 57
7.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 36 13 9 14 37 - 40 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 36 2 11 23 35 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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