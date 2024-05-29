Тур: 1.
Результаты последних матчей
Уругвай (женщины)
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уругвай (женщины) - Эквадор (жен) 2:0 Уругвай (женщины) - Эквадор (жен) 1:3 Венесуэла (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Венесуэла (жен) - Уругвай (женщины) 1:0
Уругвай (женщины) - Перу (жен) 3:0 Уругвай (женщины) - Перу (жен) 6:1 Дания (жен) - Уругвай (женщины) 3:2 Франция (жен) - Уругвай (женщины) 5:1 Норвегия (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Уругвай (женщины) - Боливия (жен) 7:0 Уругвай (женщины) - Боливия (жен) 5:0 Парагвай (жен) - Уругвай (женщины) 2:0 Парагвай (жен) - Уругвай (женщины) 1:1 Колумбия (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Колумбия (жен) - Уругвай (женщины) 3:2 Чили (жен) - Уругвай (женщины) 2:2 Чили (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Уругвай (женщины) - Пуэрто-Рико (жен) 3:0 Уругвай (женщины) - Пуэрто-Рико (жен) 5:1 Уругвай (женщины) - Чили (жен) 1:1
Россия (женщины)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3
Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (жен) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (жен) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (жен) - Россия (женщины) 2:2 Дания (жен) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (жен) - Россия (женщины) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (женщины) 0:4 Россия (женщины) - Мальта (жен) 3:0 Россия (женщины) - Черногория (жен) 5:0
Прогнозы на матч Уругвай (женщины) - Россия (женщины)
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