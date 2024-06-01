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Тур: 1.
Уругвай (женщины)
 
Позже
Россия (женщины)
Прогнозы 51
Уругвай (женщины) 25.5% (13)
X 21.6% (11)
Россия (женщины) 52.9% (27)
Все прогнозы

История личных встреч

Уругвай (женщины)
Россия (женщины)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Уругвай (женщины)
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Уругвай (женщины) - Эквадор (жен) 2:0 Уругвай (женщины) - Эквадор (жен) 1:3 Венесуэла (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Венесуэла (жен) - Уругвай (женщины) 1:0
Уругвай (женщины) - Перу (жен) 3:0 Уругвай (женщины) - Перу (жен) 6:1 Дания (жен) - Уругвай (женщины) 3:2 Франция (жен) - Уругвай (женщины) 5:1 Норвегия (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Уругвай (женщины) - Боливия (жен) 7:0 Уругвай (женщины) - Боливия (жен) 5:0 Парагвай (жен) - Уругвай (женщины) 2:0 Парагвай (жен) - Уругвай (женщины) 1:1 Колумбия (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Колумбия (жен) - Уругвай (женщины) 3:2 Чили (жен) - Уругвай (женщины) 2:2 Чили (жен) - Уругвай (женщины) 1:0 Уругвай (женщины) - Пуэрто-Рико (жен) 3:0 Уругвай (женщины) - Пуэрто-Рико (жен) 5:1 Уругвай (женщины) - Чили (жен) 1:1
Россия (женщины)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Россия (женщины) - Эквадор (жен) 3:2 Россия (женщины) - Эквадор (жен) 4:0 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 1:1 Парагвай (жен) - Россия (женщины) 0:3
Россия (женщины) - Иран (жен) 2:0 Россия (женщины) - Иран (жен) 4:0 Китай (жен) - Россия (женщины) 2:1 Китай (жен) - Россия (женщины) 1:0 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 0:2 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 0:0 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 2:2 Беларусь (жен) - Россия (женщины) 0:2 Бельгия (жен) - Россия (женщины) 0:0 Ирландия (жен) - Россия (женщины) 0:1 Венгрия (жен) - Россия (женщины) 2:2 Дания (жен) - Россия (женщины) 3:1 Азербайджан (жен) - Россия (женщины) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (женщины) 0:4 Россия (женщины) - Мальта (жен) 3:0 Россия (женщины) - Черногория (жен) 5:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай (женщины) - Россия (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2024, осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Уругвай (женщины) 25.5% (13)
    X 21.6% (11)
    Россия (женщины) 52.9% (27)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Уругвай (женщины) - Россия (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч Уругвай (женщины) - Россия (женщины)

    Исход игры
    Уругвай (женщины)
    25.5% (13)
    Ничья
    21.6% (11)
    Россия (женщины)
    52.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    74% (37)
    Меньше
    26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (45)
    Нет
    10% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (женщины)
    33.3% (17)
    1:1 Ничья
    17.6% (9)
    2:1 Уругвай (женщины)
    17.6% (9)
    1:3 Россия (женщины)
    5.9% (3)
    0:1 Россия (женщины)
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    2:0 Уругвай (женщины)
    3.9% (2)
    2:4 Россия (женщины)
    3.9% (2)
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