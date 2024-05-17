Тур: 34. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Bruno Vieira
0'
1:0
4' ГолЮссуф Зейду
1:1
22' ГолКардозо Фелиппе
27' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
45' Желтая карточкаБени
Ход матча
4'
1:0
22'
1:1
27'
45'
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
10
Шикинью
68
Паэс
Лукас
16
Бени
77
Диас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
10 ШикиньюНападающий
- Запасные игроки
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Каса Пия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|15 (3)
|0.44
|Шикинью
|5
|0.15
|Са Гуштаву
|3
|0.09
|Юссуф Зейду
|2
|0.06
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.06
|Фонсека Тео
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Моура Франсишку
|1
|0.03
|Винисиос Маркос
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Де Хас Юстин
|1
|0.03
|Аранда Оскар
|1
|0.03
|Данхо Флориан
|1
|0.03
|Родригеш Афонсу
|1
|0.03
|Топич Мирко
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.24
|Кардозо Фелиппе
|6
|0.18
|Сома Юки
|5
|0.15
|Кастро Пабло
|3
|0.09
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.06
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.06
|Лело Леонардо
|1
|0.03
|Нето Анжело
|1
|0.03
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|Диас Тиаго
|1
|0.03
|Лакксимикант Андре
|1
|0.03
|Жушту Самуэл
|1
|0.03
|Золотич Нермин
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.03
|Бени
|0
|0
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Сеговия Теласко
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|9
|1
|Кадис Хондер
|9
|1
|Юссуф Зейду
|9
|1
|Риччели
|5
|2
|Сантос Натан
|8
|0
|Де Хас Юстин
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Михай Энеа
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|1
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|12
|0
|Кастро Пабло
|8
|2
|Бени
|8
|1
|Кардозо Фелиппе
|7
|0
|Тчамба Дуплекс
|5
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Золотич Нермин
|3
|0
|Сома Юки
|3
|0
|Сеговия Теласко
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Сантуш Гонсалу
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Каса Пия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
8
Фамаликан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Каса Пия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
16
6
Фамаликан
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Каса Пия
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
24
14
Голы по времени матча
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
5
20%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
3
15%
7
28%
76-90
Пропущено
19
32
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
26%
6
19%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
16%
6
19%
61-75
5
26%
8
25%
76-90
Забито
18
10
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
4
22%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
33%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
28%
6
33%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Забито
38
35
21 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
6
16%
3
9%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
7
20%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
5
13%
9
26%
76-90
Пропущено
37
50
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
6
16%
7
14%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
8
22%
8
16%
31-45
3
8%
7
14%
46-60
8
22%
12
24%
61-75
10
27%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3
Результаты матчей
Фамаликан
Каса Пия
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
2 раза 6%
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
3
4 раза 12%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
89
610
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
611
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2013
1221
825
231
627
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|76 - 27
|79
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8.
|1:1 Заявка
|34
|10
|13
|11
|37 - 40
|43
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|12.
|1:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|37 - 50
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 60
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|1:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|8.
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 32
|22
|9.
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10