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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Фамаликан
1:1
Перерыв
Каса Пия
0'
1:0
4' Гол
Юссуф Зейду
1:1
22' Гол
Кардозо Фелиппе
27' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
45' Желтая карточка
Бени

Ход матча

4'
Юссуф Зейду
(Шикинью)
1:0
22'
1:1
Кардозо Фелиппе
27'
 
Кардозо Фелиппе
45'
 
Бени
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Фамаликан
Ничья
Каса Пия
2.00
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Все Коэффициенты
1
Злобин
Иван
32
Агиррегабириа
Мартин
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
10
Шикинью
68
Паэс
Лукас
18
Жералдеш
Андре
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
16
Бени
21
Сеговия
Теласко
77
Диас
Тиаго
7
Морейра
Нуну
9
Лакксимикант
Андре
30
Кардозо
Фелиппе
Фамаликан
4-3-3
Каса Пия
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Каса Пия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.44
Шикинью 5 0.15
Са Гуштаву 3 0.09
Юссуф Зейду 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Топич Мирко 0 0
Соареш Филипе 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.24
Кардозо Фелиппе 6 0.18
Сома Юки 5 0.15
Кастро Пабло 3 0.09
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Лело Леонардо 1 0.03
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бени 0 0
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 9 1
Кадис Хондер 9 1
Юссуф Зейду 9 1
Риччели 5 2
Сантос Натан 8 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Са Гуштаву 5 0
Родригес Хосе Луис 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Armando Evangelista 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 12 0
Кастро Пабло 8 2
Бени 8 1
Кардозо Фелиппе 7 0
Тчамба Дуплекс 5 1
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Золотич Нермин 3 0
Сома Юки 3 0
Сеговия Теласко 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Каса Пия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
8
Фамаликан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Каса Пия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

16
6
Фамаликан
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Каса Пия
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

24
14

Голы по времени матча

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
10%
2
8%
1-15
3
15%
5
20%
16-30
5
25%
5
20%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
3
15%
7
28%
76-90

Пропущено

19
32
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
26%
6
19%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
16%
6
19%
61-75
5
26%
8
25%
76-90

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
4
22%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
33%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
28%
6
33%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Забито

38
35
21 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
6
16%
3
9%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
10
26%
7
20%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
5
13%
9
26%
76-90

Пропущено

37
50
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
6
16%
7
14%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
8
22%
8
16%
31-45
3
8%
7
14%
46-60
8
22%
12
24%
61-75
10
27%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3

Результаты матчей

Фамаликан
Каса Пия

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
2 раза 6%
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
3
4 раза 12%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
9
6
10
1.5
1
16
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
20
13
12
21
1.5
8
25
2
31
2.5
6
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 33 25 4 4 76 - 27 79
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 1:1 Заявка 34 10 13 11 37 - 40 43
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
12.
Каса Пия
 1:1 Заявка 34 9 9 16 37 - 50 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 60 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Фамаликан
 1:1 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 1:1 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
8.
Каса Пия
 1:1 Заявка 17 6 4 7 27 - 32 22
9.
Фамаликан
 1:1 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
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    Бени получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Кардозо Фелиппе получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Г О О О О Л - Кардозо Фелиппе забивает ударом с правой ноги!
  • 4'
    Шикинью сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Юссуф Зейду из команды Фамаликан левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 1'
    Судья начинает матч
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