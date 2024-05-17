  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Фамаликан
1:2
Конец матча
Каса Пия
0'
1:0
4' Гол
Юссуф Зейду
1:1
22' Гол
Кардозо Фелиппе
27' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
45' Желтая карточка
Бени
51' Желтая карточка
Шикинью
1:2
56' Гол
Морейра Нуну
60' Желтая карточка
Са Гуштаву
60' Желтая карточка
Моура Франсишку
60' Желтая карточка
Сеговия Теласко
70' Желтая карточка
Сантос Натан
85' Желтая карточка
Нето Анжело
90' Желтая карточка
Паэс Лукас
90'+8
1
Злобин
Иван
32
Агиррегабириа
Мартин
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
10
Шикинью
68
Паэс
Лукас
18
Жералдеш
Андре
15
Варела
Фернанду
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
16
Бени
21
Сеговия
Теласко
77
Диас
Тиаго
7
Морейра
Нуну
9
Лакксимикант
Андре
30
Кардозо
Фелиппе
Фамаликан
4-3-3
Каса Пия
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Каса Пия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 15 (3) 0.44
Шикинью 5 0.15
Са Гуштаву 3 0.09
Юссуф Зейду 2 0.06
Отавио Эдмилсон 2 0.06
Фонсека Тео 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Моура Франсишку 1 0.03
Винисиос Маркос 1 0.03
Риччели 1 0.03
Де Хас Юстин 1 0.03
Аранда Оскар 1 0.03
Данхо Флориан 1 0.03
Родригеш Афонсу 1 0.03
Топич Мирко 0 0
Соареш Филипе 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.24
Кардозо Фелиппе 6 0.18
Сома Юки 5 0.15
Кастро Пабло 3 0.09
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Лело Леонардо 1 0.03
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бени 0 0
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 10 1
Кадис Хондер 9 1
Юссуф Зейду 9 1
Сантос Натан 9 0
Риччели 5 2
Моура Франсишку 7 0
Де Хас Юстин 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Топич Мирко 6 0
Са Гуштаву 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Михай Энеа 5 0
Родригес Хосе Луис 3 1
Агиррегабириа Мартин 4 0
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Соареш Филипе 2 0
Аранда Оскар 2 0
Злобин Иван 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Armando Evangelista 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 13 0
Кастро Пабло 8 2
Бени 8 1
Кардозо Фелиппе 7 0
Тчамба Дуплекс 5 1
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Сеговия Теласко 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Фернандеш Вашку 3 0
Золотич Нермин 3 0
Сома Юки 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Паэс Лукас 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Каса Пия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
8
Фамаликан
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Каса Пия
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
6% (1)
47% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

16
6
Фамаликан
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Каса Пия
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

25
14

Голы по времени матча

Забито

21
27
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
14%
2
7%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
5
24%
5
19%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
5
24%
2
7%
61-75
3
14%
7
26%
76-90

Пропущено

21
33
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
5
24%
7
21%
1-15
3
14%
4
12%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
5
24%
8
24%
76-90

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
24 Не забивали 26
4
22%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
3
30%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
33%
4
22%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
28%
6
33%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Забито

39
37
22 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
7
18%
3
8%
1-15
5
13%
6
16%
16-30
10
26%
7
19%
31-45
4
10%
7
19%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
5
13%
9
24%
76-90

Пропущено

39
51
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 24
6
15%
8
16%
1-15
3
8%
5
10%
16-30
8
21%
8
16%
31-45
4
10%
7
14%
46-60
8
21%
12
24%
61-75
10
26%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3

Результаты матчей

Фамаликан
Каса Пия

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
3
2 раза 6%
0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
1
16
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
21
13
12
22
1.5
9
25
2
32
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 60 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Фамаликан Шикинью 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Бени получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Кардозо Фелиппе получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Кардозо Фелиппе забивает ударом с правой ноги!
    • 4'
      Шикинью сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Юссуф Зейду из команды Фамаликан левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фамаликан 1:2 Каса Пия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный