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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Риу Аве
1:1
Конец матча
Бенфика
0'
23' Желтая карточка
Граса Жоау
0:1
32' Гол
Кекчю Оркун
39' Желтая карточка
Тенгстедт Каспер
45' Желтая карточка
Патрик II
57' Желтая карточка
Идрисси Амин
86' Желтая карточка
Адриен Силва
86' Желтая карточка
Кекчю Оркун
1:1
90' Пенальти
Коштинья
90'+7
12
Мишта
Цезарий
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
5
Танлонго
Матео
27
Врусаи
Мариус
17
Монтейру
Андре
22
Боатенг
Эммануль
II
21
Граса
Жоау
24
Соареш
Самуэл
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
3
Альваро
Фернандес
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
32
Рольхейсер
Бенхамин
Риу Аве
3-4-3
Бенфика
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Бенфика

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
160%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

32 матча

100%
0 побед 0 ничьих 32 победы

Первый тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 23 победы

37 матчей

5.4%
8.1%
86.5%
2 победы 3 ничьи 32 победы

Первый тайм

8.1%
40.5%
51.4%
3 победы 15 ничьих 19 побед

Второй тайм

10.8%
27%
62.2%
4 победы 10 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
К
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:2
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:0
К
1:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Среднее время на гол

102
120

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

2.9
1.71

Среднее время на гол

31
52

Всего голов

73
44

Голов в среднем за матч

1.97
1.19

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 7 0.21
Якубу Абдул-Азиз 6 (4) 0.18
Жока 4 0.12
Коштинья 3 (3) 0.09
Сантос Адерлан 3 0.09
Зе Мануэль 2 0.06
Руиз Леонардо 2 (1) 0.06
Роналдо Фабио 1 0.03
Тейшейра Жоау II 1 0.03
Эмбало Умару 1 0.03
Идрисси Амин 1 0.03
Родригеш Гонсалу 1 0.03
Врусаи Мариус 1 0.03
Перейра Андре 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Нобрега Мигел 1 0.03
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0
Танлонго Матео 0 0
Са Элдер 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 14 0.41
Ди Мария Анхель 9 (2) 0.26
Кекчю Оркун 7 (1) 0.21
Леонардо Маркос 7 0.21
Кабрал Артур 6 0.18
Нерес Давид 5 0.15
Муса Петар 5 0.15
Тенгстедт Каспер 4 0.12
Невеш Жоау 3 0.09
Мариу Жоау 3 (1) 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 8 2
Граса Жоау 10 0
Сантос Адерлан 7 1
Нобрега Мигел 8 0
Панталон Ренато 6 1
Идрисси Амин 7 0
Жосуэ Са 6 0
Патрик II 5 0
Танлонго Матео 5 0
Жонатан Луис 4 0
Коштинья 4 0
Luis Freire 4 0
Гомеш Витор 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Адриен Силва 2 0
Зе Мануэль 2 0
Жока 2 0
Тейшейра Жоау II 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 8 0
Кекчю Оркун 7 0
Силва Антониу 6 0
Ди Мария Анхель 4 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Бенфика
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
12% (2)
82% (14)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

12
6
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Бенфика
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

10
47
Риу Аве
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (7)
62% (21)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Бенфика
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
21% (7)
59% (20)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

22
53

Голы по времени матча

Забито

24
29
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
1
4%
3
10%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
25%
8
28%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
6
25%
6
21%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
33%
7
33%
76-90

Забито

13
47
8 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
6
46%
2
4%
1-15
2
15%
6
13%
16-30
0
0%
11
23%
31-45
3
23%
7
15%
46-60
0
0%
7
15%
61-75
2
15%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

23
8
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
9%
2
25%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
3
13%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
1
13%
76-90

Забито

37
76
16 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 42
19 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
7
19%
5
7%
1-15
3
8%
10
13%
16-30
6
16%
19
25%
31-45
8
22%
11
14%
46-60
5
14%
11
14%
61-75
8
22%
20
26%
76-90

Пропущено

44
29
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
14%
3
10%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
7
16%
3
10%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
14
32%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1
Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1

Результаты матчей

Риу Аве
Бенфика

Точный счет

1:1
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
10 раз 29%
0:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
9 раз 26%
3
9 раз 26%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
7
10
1.5
13
4
3
14
2.5
10
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
31
3
10
24
1.5
22
12
3
31
2.5
15
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 60 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
7.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Фамаликан Шикинью 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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