Тур: 34. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Сильва Дэвид
0'
23' Желтая карточкаГраса Жоау
0:1
32' ГолКекчю Оркун
39' Желтая карточкаТенгстедт Каспер
45' Желтая карточкаПатрик II
57' Желтая карточкаИдрисси Амин
86' Желтая карточкаАдриен Силва
86' Желтая карточкаКекчю Оркун
1:1
90' ПенальтиКоштинья
90'+7
Ход матча
20'
23'
32'
0:1
39'
45'
57'
86'
86'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
21
Граса
Жоау
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмбало УмаруНападающий
-
14 ЖокаНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
-
84 Joao Rego
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Бенфика
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
160%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
32 матча
100%
0 побед 0 ничьих 32 победы
Первый тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 23 победы
37 матчей
5.4%
8.1%
86.5%
2 победы 3 ничьи 32 победы
Первый тайм
8.1%
40.5%
51.4%
3 победы 15 ничьих 19 побед
Второй тайм
10.8%
27%
62.2%
4 победы 10 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Среднее время на гол
102
120
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2.9
1.71
Среднее время на гол
31
52
Всего голов
73
44
Голов в среднем за матч
1.97
1.19
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|7
|0.21
|Якубу Абдул-Азиз
|6 (4)
|0.18
|Жока
|4
|0.12
|Коштинья
|3 (3)
|0.09
|Сантос Адерлан
|3
|0.09
|Зе Мануэль
|2
|0.06
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.06
|Роналдо Фабио
|1
|0.03
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.03
|Эмбало Умару
|1
|0.03
|Идрисси Амин
|1
|0.03
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.03
|Врусаи Мариус
|1
|0.03
|Перейра Андре
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Нобрега Мигел
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
|Танлонго Матео
|0
|0
|Са Элдер
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|14
|0.41
|Ди Мария Анхель
|9 (2)
|0.26
|Кекчю Оркун
|7 (1)
|0.21
|Леонардо Маркос
|7
|0.21
|Кабрал Артур
|6
|0.18
|Нерес Давид
|5
|0.15
|Муса Петар
|5
|0.15
|Тенгстедт Каспер
|4
|0.12
|Невеш Жоау
|3
|0.09
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.09
|Эурснес Фредрик
|2
|0.06
|Бах Александр
|2
|0.06
|Говейя Тьягу
|2
|0.06
|Отаменди Николас
|2
|0.06
|Силва Антониу
|2
|0.06
|Альваро Фернандес
|1
|0.03
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|8
|2
|Граса Жоау
|10
|0
|Сантос Адерлан
|7
|1
|Нобрега Мигел
|8
|0
|Панталон Ренато
|6
|1
|Идрисси Амин
|7
|0
|Жосуэ Са
|6
|0
|Патрик II
|5
|0
|Танлонго Матео
|5
|0
|Жонатан Луис
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Адриен Силва
|2
|0
|Зе Мануэль
|2
|0
|Жока
|2
|0
|Тейшейра Жоау II
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|8
|0
|Кекчю Оркун
|7
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Ди Мария Анхель
|4
|0
|Мариу Жоау
|4
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Бенфика
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
12% (2)
82% (14)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
12
6
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Бенфика
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
10
47
Риу Аве
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (7)
62% (21)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Бенфика
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
21% (7)
59% (20)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
1
12
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
22
53
Голы по времени матча
Забито
24
29
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
1
4%
3
10%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
25%
8
28%
31-45
5
21%
4
14%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
6
25%
6
21%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
33%
7
33%
76-90
Забито
13
47
8 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 17
6
46%
2
4%
1-15
2
15%
6
13%
16-30
0
0%
11
23%
31-45
3
23%
7
15%
46-60
0
0%
7
15%
61-75
2
15%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
23
8
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
9%
2
25%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
3
13%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
7
30%
1
13%
76-90
Забито
37
76
16 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 42
19 Забивали первыми 23
10 Не забивали 3
7
19%
5
7%
1-15
3
8%
10
13%
16-30
6
16%
19
25%
31-45
8
22%
11
14%
46-60
5
14%
11
14%
61-75
8
22%
20
26%
76-90
Пропущено
44
29
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
14%
3
10%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
7
16%
3
10%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
14
32%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1
Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1
Результаты матчей
Риу Аве
Бенфика
Точный счет
1:1
6 раз 35%
2:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
10 раз 29%
0:0
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
9 раз 26%
3
9 раз 26%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
710
134
314
107
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
314
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
313
1024
2212
331
1519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 60
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Фамаликан
|Шикинью
|1 10