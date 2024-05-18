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  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Фаренсе
0:2
Перерыв
Портимоненсе
0'
0:1
11' Гол
Перейра Илдеберту
0:2
32' Гол
Карлинос

Ход матча

11'
0:1
Перейра Илдеберту
(Релвас Филипе)
32'
0:2
Карлинос
(Перейра Илдеберту)
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Фаренсе
Ничья
Портимоненсе
6.82
9.50
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Все Коэффициенты
22
Карвалью
Мигель
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
8
Барбоза
Рафаэл
II
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
32
Накамура
Косукэ
27
Гуга
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
8
Фукуи
Тайчи
11
Карлинос
25
Нонока
10
Перейра
Илдеберту
19
Каррильо
Рони
77
Варела
Хелио
Фаренсе
4-3-3
Портимоненсе
4-3-3

История личных встреч

Фаренсе
Портимоненсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМК
3:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
130

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 13 (4) 0.38
Беллуми Мохамед 7 0.21
Матеус де Андраде 5 (1) 0.15
Фалькао Клаудио 4 0.12
Кошта Руи 3 0.09
Исидоро Фабрисио 3 0.09
Матиаш Марку 2 0.06
Зе Луиш Жозе 2 0.06
Мускат Зак 2 0.06
Элвис 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Силва Гонсалу 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 10 (4) 0.29
Варела Хелио 6 0.18
Каррильо Рони 4 0.12
Энрике Педро VI 3 (1) 0.09
Релвас Филипе 2 0.06
Перейра Илдеберту 2 0.06
Джаспер Силвестер 2 0.06
Алемао 2 0.06
Денер Клементе 1 0.03
Гуга 1 0.03
Формига Игор 1 0.03
Фукуи Тайчи 1 0.03
Tamble Monteiro 1 0.03
Кассама Мидана 1 0.03
Кампос Луан 1 0.03
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Нонока 0 0
Эштрела Паулу 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 12 0
Исидоро Фабрисио 7 1
Пастор 7 0
Мускат Зак 5 1
Матеус де Андраде 5 1
Касерес Факундо 5 1
Дуарте Бруно 6 0
Матиаш Марку 4 0
Росси Игор 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлинос 11 0
Денер Клементе 10 0
Энрике Педро VI 8 1
Алемао 7 0
Нонока 7 0
Варела Хелио 7 0
Кошта Гонсалу 5 1
Гуга 5 0
Формига Игор 5 0
Релвас Филипе 4 0
Кассама Мидана 2 1
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Кампос Луан 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Накамура Косукэ 1 0
Эштрела Паулу 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Tamble Monteiro 1 0
Дэвис 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
7
Фаренсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Портимоненсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

20
22

Упущенные победы

17
11
Фаренсе
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Портимоненсе
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

23
26

Упущенные победы

24
18

Голы по времени матча

Забито

23
21
15 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
1
4%
4
19%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
9
39%
4
19%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
2
9%
8
38%
76-90

Пропущено

20
37
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
10%
4
11%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
5
25%
1
3%
31-45
3
15%
12
32%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
4
20%
11
30%
30%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
7
30%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
6
26%
4
21%
76-90

Пропущено

27
30
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
8
30%
30%
8
27%
76-90

Забито

46
40
27 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
3
7%
7
18%
1-15
8
17%
5
13%
16-30
16
35%
7
18%
31-45
8
17%
2
5%
46-60
3
7%
7
18%
61-75
8
17%
12
30%
76-90

Пропущено

47
67
21 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 45
16 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 29
5
11%
9
13%
1-15
8
17%
9
13%
16-30
8
17%
4
6%
31-45
7
15%
18
27%
46-60
7
15%
8
12%
61-75
12
26%
19
28%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3
Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2

Результаты матчей

Фаренсе
Портимоненсе

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
4
13
3
13
2.5
1
16
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
8
5
12
1.5
6
10
4
13
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
21
12
11
22
1.5
10
23
7
26
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 34 18 6 10 49 - 38 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 1:0 Заявка 34 14 7 13 54 - 47 49
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 0:2 Заявка 34 10 7 17 45 - 50 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Эштрела
 1:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 34 8 8 18 38 - 71 32
16.
Боавишта
 0:1 Заявка 34 7 10 17 37 - 61 31
17.
Визела
 1:0 Заявка 34 6 10 18 35 - 64 28
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Арока
 1:0 Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
9.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 0:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 22 22
13.
Эштрела
 1:0 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 0:1 Заявка 17 4 7 6 19 - 29 19
15.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 1:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 1:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 17 5 2 10 20 - 40 17
11.
Фаренсе
 0:2 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Визела
 1:0 Заявка 17 3 5 9 15 - 32 14
13.
Боавишта
 0:1 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
14.
Эштрела
 1:0 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Фамаликан Шикинью 1 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Перейра Илдеберту сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Карлинос забивает с правой ноги!
  • 11'
    Релвас Филипе сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Перейра Илдеберту забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
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