Тур: 34. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Диаш Артур Соареш
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолПерейра Илдеберту
0:2
32' ГолКарлинос
49' Желтая карточкаПастор
1:2
55' ГолПонде Кристиан
58' Желтая карточкаСилва Гонсалу
83' Желтая карточкаГуга
88' Красная карточкаРелвас Филипе
1:3
90' ГолНонока
90' Вторая желтая карточкаПастор
90'+12
Ход матча
11'
32'
0:2
49'
55'
1:2
58'
59'
83'
88'
90'
90'
1:3
90'
28
Пастор
77
Матиаш
Марку
27
Гуга
43
Алемао
11
Карлинос
25
Нонока
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
-
50 Серука АндреЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
47 КауанПолузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 ГугаЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Формига ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
17 ДэвисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Портимоненсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
130
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|13 (4)
|0.38
|Беллуми Мохамед
|7
|0.21
|Матеус де Андраде
|5 (1)
|0.15
|Фалькао Клаудио
|4
|0.12
|Кошта Руи
|3
|0.09
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.09
|Матиаш Марку
|2
|0.06
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.06
|Мускат Зак
|2
|0.06
|Элвис
|1
|0.03
|Понде Кристиан
|1
|0.03
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.03
|Силва Гонсалу
|1
|0.03
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.03
|Пастор
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|10 (4)
|0.29
|Варела Хелио
|6
|0.18
|Каррильо Рони
|4
|0.12
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.09
|Релвас Филипе
|2
|0.06
|Перейра Илдеберту
|2
|0.06
|Джаспер Силвестер
|2
|0.06
|Алемао
|2
|0.06
|Денер Клементе
|1
|0.03
|Гуга
|1
|0.03
|Нонока
|1
|0.03
|Формига Игор
|1
|0.03
|Фукуи Тайчи
|1
|0.03
|Tamble Monteiro
|1
|0.03
|Кассама Мидана
|1
|0.03
|Кампос Луан
|1
|0.03
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|12
|0
|Пастор
|8
|1
|Исидоро Фабрисио
|7
|1
|Мускат Зак
|5
|1
|Матеус де Андраде
|5
|1
|Касерес Факундо
|5
|1
|Дуарте Бруно
|6
|0
|Силва Гонсалу
|3
|1
|Матиаш Марку
|4
|0
|Росси Игор
|4
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлинос
|11
|0
|Денер Клементе
|10
|0
|Энрике Педро VI
|8
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|7
|0
|Варела Хелио
|7
|0
|Кошта Гонсалу
|5
|1
|Гуга
|6
|0
|Релвас Филипе
|4
|1
|Формига Игор
|5
|0
|Кассама Мидана
|2
|1
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Кампос Луан
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Накамура Косукэ
|1
|0
|Эштрела Паулу
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Tamble Monteiro
|1
|0
|Дэвис
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Портимоненсе
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
7
Фаренсе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Портимоненсе
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
20
22
Упущенные победы
17
11
Фаренсе
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
Портимоненсе
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
23
27
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
24
24
15 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
1
4%
5
21%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
9
38%
5
21%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
2
8%
9
38%
76-90
Пропущено
23
38
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
13%
4
11%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
6
26%
1
3%
31-45
3
13%
13
34%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
5
22%
11
29%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
2
9%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
7
30%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
6
26%
4
21%
76-90
Пропущено
27
30
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
11%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
8
30%
30%
8
27%
76-90
Забито
47
43
27 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
3
6%
8
19%
1-15
8
17%
5
12%
16-30
16
34%
8
19%
31-45
9
19%
2
5%
46-60
3
6%
7
16%
61-75
8
17%
13
30%
76-90
Пропущено
50
68
23 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 46
17 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 30
6
12%
9
13%
1-15
8
16%
9
13%
16-30
9
18%
4
6%
31-45
7
14%
19
28%
46-60
7
14%
8
12%
61-75
13
26%
19
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3
Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0
Портимоненсе
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Фамаликан - Портимоненсе 2:2
Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Результаты матчей
Фаренсе
Портимоненсе
Точный счет
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:3
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
413
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
512
710
413
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2212
1123
1123
727
529
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|34
|29
|3
|2
|96 - 29
|90
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|52 - 38
|63
|6.
|2:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|36 - 35
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 50
|46
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|46 - 51
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|1:2 Заявка
|34
|9
|6
|19
|49 - 58
|33
|14.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 72
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|17.
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|36 - 66
|26
|18.
|0:3 Заявка
|34
|5
|8
|21
|31 - 72
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|17
|0
|0
|57 - 11
|51
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|2:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 23
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 30
|20
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 20
|28
|6.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 41
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|0:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 35
|10
|18.
|1:2 Заявка
|17
|1
|5
|11
|24 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|29 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Арока
|Гонсалес Кристо
|15 (9)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|15 (5)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Спортинг Л
|Юлманд Мортен
|12