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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Арока
1:0
Первый тайм: 45+'
Витория Гимарайнш
0'
33' Желтая карточка
Силва Жота
1:0
40' Пенальти
Гонсалес Кристо
45' Желтая карточка
Силва Тьягу
45' Желтая карточка
Куасси Эбуэ

Ход матча

33'
 
Силва Жота
40'
Гонсалес Кристо
1:0
45'
 
Силва Тьягу
45'
Куасси Эбуэ
 
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Витория Гимарайнш
3.60
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3.50
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2.54
Все Коэффициенты
16
Тиаго
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
8
Куасси
Эбуэ
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
10
Джейсон
9
Трецца
Альфонсо
23
Гонсалес
Кристо
14
Варела
Бруну
4
Рибейро
Томас
24
Боревкович
Тони
6
Силва
Ману
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
21
Андре
Андре
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
79
Оливейра
Нелсон
Арока
4-3-3
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Арока
Витория Гимарайнш

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
К
0:0
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.22

Среднее время на гол

80
73

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
66

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 20 0.59
Гонсалес Кристо 15 (3) 0.44
Джейсон 6 0.18
Силла Морлей 3 0.09
Эшгаю Тьягу 2 0.06
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.32
Силва Андре III 10 0.29
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.21
Силва Тьягу 5 (4) 0.15
Сантуш Нуну III 2 0.06
Гашпар Бруну 2 0.06
Хэндель Томаш 2 0.06
Мангаш Рикарду 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Оливейра Нелсон 1 0.03
Фернандеш Жорже 1 0.03
Рибейро Томас 1 0.03
Да Луз Нелсон 1 0.03
Силва Ману 1 0.03
Сафира Алиссон 1 (1) 0.03
Андре Андре 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 8 1
Силла Морлей 8 0
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Эшгаю Тьягу 5 0
Милованов Богдан 3 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Веверсон 4 0
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Роша Матиас 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Куарежма 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Андре 9 0
Гашпар Бруну 7 0
Силва Тьягу 7 0
Рибейро Томас 7 0
Силва Жота 7 0
Сантуш Нуну III 5 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Оливейра Нелсон 5 0
Фернандеш Жорже 5 0
Хэндель Томаш 5 0
Силва Ману 5 0
Феррейра Зе 4 0
Боревкович Тони 2 1
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Варела Бруну 2 0
Шарлес Силва 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Мигель Магальяеш 2 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Пачеко Альваро 1 0

Результаты матчей

Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Витория Гимарайнш
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
5
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Витория Гимарайнш
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

25
27
Арока
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Витория Гимарайнш
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
2
9%
4
22%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
5
28%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
5
20%
1
5%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
6
24%
5
26%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
28%
4
21%
76-90

Забито

27
30
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
11%
4
13%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
6
22%
6
20%
31-45
9
33%
3
10%
46-60
2
7%
8
27%
61-75
6
22%
8
27%
76-90

Пропущено

25
19
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
4
16%
4
21%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
5
20%
5
26%
76-90

Забито

50
48
21 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 19
12 Не забивали 6
5
10%
8
17%
1-15
5
10%
6
13%
16-30
11
22%
9
19%
31-45
12
24%
3
6%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
11
22%
13
27%
76-90

Пропущено

50
38
25 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 23
9
18%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
10
20%
9
24%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
6
12%
3
8%
61-75
12
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1
Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1

Результаты матчей

Арока
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арока
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
16
1
8
8
1.5
9
8
5
11
2.5
4
13
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
8
9
1.5
5
11
4
13
2.5
2
14
3
14
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
27
6
16
17
1.5
14
19
9
24
2.5
6
27
5
28
3.5
1
32
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 34 18 6 10 49 - 38 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 1:0 Заявка 34 14 7 13 54 - 47 49
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 0:2 Заявка 34 10 7 17 45 - 50 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Эштрела
 1:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 34 8 8 18 38 - 71 32
16.
Боавишта
 0:1 Заявка 34 7 10 17 37 - 61 31
17.
Визела
 1:0 Заявка 34 6 10 18 35 - 64 28
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Арока
 1:0 Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
9.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 0:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 22 22
13.
Эштрела
 1:0 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 0:1 Заявка 17 4 7 6 19 - 29 19
15.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 1:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 1:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 17 5 2 10 20 - 40 17
11.
Фаренсе
 0:2 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Визела
 1:0 Заявка 17 3 5 9 15 - 32 14
13.
Боавишта
 0:1 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
14.
Эштрела
 1:0 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Фамаликан Шикинью 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Рефери не любит споров - именно за это Куасси Эбуэ сейчас получил желтую
  • 48'
    Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Г О О О О О Л - Гонсалес Кристо из команды Арока забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Бруно Варела прыгнул вправо!
  • 33'
    Силва Жота получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
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Арока
Ничья
Витория Гимарайнш
3.60
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3.50
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2.54
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Арока
Витория Гимарайнш
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