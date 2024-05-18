Тур: 34. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Пирес Коста Бруно
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
33' Желтая карточкаСилва Жота
1:0
40' ПенальтиГонсалес Кристо
45' Желтая карточкаСилва Тьягу
45' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
Ход матча
33'
40'
1:0
45'
45'
16
Тиаго
28
Эшгаю
Тьягу
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
21
Андре
Андре
11
Силва
Жота
- Основной состав
-
16 ТиагоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Витория Гимарайнш
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.22
Среднее время на гол
80
73
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
66
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|20
|0.59
|Гонсалес Кристо
|15 (3)
|0.44
|Джейсон
|6
|0.18
|Силла Морлей
|3
|0.09
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Веверсон
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Роша Матиас
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.32
|Силва Андре III
|10
|0.29
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.21
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.15
|Сантуш Нуну III
|2
|0.06
|Гашпар Бруну
|2
|0.06
|Хэндель Томаш
|2
|0.06
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|1
|0.03
|Фернандеш Жорже
|1
|0.03
|Рибейро Томас
|1
|0.03
|Да Луз Нелсон
|1
|0.03
|Силва Ману
|1
|0.03
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.03
|Андре Андре
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|8
|1
|Силла Морлей
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|8
|0
|Сантуш Педру
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Эшгаю Тьягу
|5
|0
|Милованов Богдан
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Веверсон
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Роша Матиас
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Андре
|9
|0
|Гашпар Бруну
|7
|0
|Силва Тьягу
|7
|0
|Рибейро Томас
|7
|0
|Силва Жота
|7
|0
|Сантуш Нуну III
|5
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Оливейра Нелсон
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Хэндель Томаш
|5
|0
|Силва Ману
|5
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Боревкович Тони
|2
|1
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Шарлес Силва
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Мигель Магальяеш
|2
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Витория Гимарайнш
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
5
Арока
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Витория Гимарайнш
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
25
27
Арока
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Витория Гимарайнш
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
2
9%
4
22%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
5
28%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
5
20%
1
5%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
6
24%
5
26%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
28%
4
21%
76-90
Забито
27
30
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
11%
4
13%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
6
22%
6
20%
31-45
9
33%
3
10%
46-60
2
7%
8
27%
61-75
6
22%
8
27%
76-90
Пропущено
25
19
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 10
4
16%
4
21%
1-15
4
16%
3
16%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
5
20%
5
26%
76-90
Забито
50
48
21 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 19
12 Не забивали 6
5
10%
8
17%
1-15
5
10%
6
13%
16-30
11
22%
9
19%
31-45
12
24%
3
6%
46-60
6
12%
9
19%
61-75
11
22%
13
27%
76-90
Пропущено
50
38
25 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 23
9
18%
5
13%
1-15
6
12%
5
13%
16-30
10
20%
9
24%
31-45
7
14%
7
18%
46-60
6
12%
3
8%
61-75
12
24%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1
Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1
Результаты матчей
Арока
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
13 раз 39%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арока
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
161
88
98
511
413
214
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
89
511
413
214
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
276
1617
1419
924
627
528
132
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|0:1 Заявка
|34
|18
|6
|10
|49 - 38
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|54 - 47
|49
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|0:2 Заявка
|34
|10
|7
|17
|45 - 50
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|0:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|2:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|38 - 71
|32
|16.
|0:1 Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 61
|31
|17.
|1:0 Заявка
|34
|6
|10
|18
|35 - 64
|28
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|0:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|9.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|10.
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 22
|22
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|2:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 40
|17
|11.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 32
|14
|13.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|14.
|1:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Фамаликан
|Шикинью
|1 10