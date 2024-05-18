Тур: 34. Стадион: Бесса. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
16' Желтая карточкаГонсалвеш Жота
23' Желтая карточкаДа Силва Жоэль
0:1
30' ГолЛебеденко Орест
Ход матча
16'
23'
30'
23
Сассо
Венсан
18
Вукотич
Илия
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
80 БернаНападающий
-
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
-
11 Ба-Си АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Визела
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|9
|0.26
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.18
|Лоуренсу Бруну II
|5 (2)
|0.15
|Агра Салвадор
|3
|0.09
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.06
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Мальейру Педро
|2
|0.06
|Сассо Венсан
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|2
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.03
|Вукотич Илия
|1
|0.03
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|15
|0.44
|Гарсия Самуэль
|4 (2)
|0.12
|Соро Альберто
|4
|0.12
|Перейра Матеус
|2
|0.06
|Лебеденко Орест
|2
|0.06
|Петров Сава
|2
|0.06
|Оливейра Уго
|1
|0.03
|Ейенга-Локило Джейсон
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.03
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|13
|2
|Мальейру Педро
|8
|1
|Макута Гайус
|9
|0
|Агра Салвадор
|7
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Рейзиньо Мигель
|7
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Лоуренсу Бруну II
|4
|1
|Гонсалвеш Жуан II
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Сантос Луис
|3
|0
|Сассо Венсан
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
|Да Силва Жоэль
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|5
|2
|Гарсия Самуэль
|7
|0
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|7
|0
|Оливейра Андерсон
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|5
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Буснич Александар
|3
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Кина Домингуш
|3
|0
|Гонсалвеш Жота
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Руберто Франческо
|2
|0
|Лебеденко Орест
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Визела
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
12
Боавишта
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Визела
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
26
25
Упущенные победы
10
13
Боавишта
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Визела
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
30
25
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
4
21%
2
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
6
43%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Пропущено
28
32
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
5
16%
1-15
7
25%
7
22%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
18%
8
25%
76-90
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
18%
3
15%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
2
12%
5
25%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
3
9%
3
9%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
7
21%
7
22%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
9
27%
9
28%
76-90
Забито
36
34
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
7
19%
5
15%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
3
8%
2
6%
31-45
5
14%
9
26%
46-60
5
14%
8
24%
61-75
8
22%
8
24%
76-90
Пропущено
61
64
31 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 35
23 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 24
5
8%
8
13%
1-15
12
20%
11
17%
16-30
14
23%
10
16%
31-45
6
10%
10
16%
46-60
10
16%
8
13%
61-75
14
23%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1
Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Визела
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Визела - Эштрела 4:0 Морейренсе - Визела 1:0 Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1
Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1
Результаты матчей
Боавишта
Визела
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
412
611
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
314
313
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2211
726
924
429
231
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|0:1 Заявка
|34
|18
|6
|10
|49 - 38
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|54 - 47
|49
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|0:2 Заявка
|34
|10
|7
|17
|45 - 50
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|0:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|2:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|38 - 71
|32
|16.
|0:1 Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 61
|31
|17.
|1:0 Заявка
|34
|6
|10
|18
|35 - 64
|28
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|0:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|9.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|10.
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 22
|22
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|2:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 40
|17
|11.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 32
|14
|13.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|14.
|1:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Фамаликан
|Шикинью
|1 10