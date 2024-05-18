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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Боавишта
0:1
Перерыв
Визела
0'
16' Желтая карточка
Гонсалвеш Жота
23' Желтая карточка
Да Силва Жоэль
0:1
30' Гол
Лебеденко Орест

Ход матча

16'
 
Гонсалвеш Жота
23'
Да Силва Жоэль
 
30'
0:1
Лебеденко Орест
(Перейра Матеус)
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Визела
5.70
3.95
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6.20
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Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
16
Да
Силва
Жоэль
18
Вукотич
Илия
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
10
Рейзиньо
Мигель
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
34
Ортис
Педро
17
Лакава
Матиас
20
Гарсия
Самуэль
6
Перейра
Матеус
10
Кина
Домингуш
Боавишта
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Визела

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
0:1
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.26
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.18
Лоуренсу Бруну II 5 (2) 0.15
Агра Салвадор 3 0.09
Рейзиньо Мигель 2 0.06
Макута Гайус 2 0.06
Мальейру Педро 2 0.06
Сассо Венсан 2 0.06
Абаскаль Родриго 2 0.06
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 15 0.44
Гарсия Самуэль 4 (2) 0.12
Соро Альберто 4 0.12
Перейра Матеус 2 0.06
Лебеденко Орест 2 0.06
Петров Сава 2 0.06
Оливейра Уго 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 13 2
Мальейру Педро 8 1
Макута Гайус 9 0
Агра Салвадор 7 0
Абаскаль Родриго 7 0
Рейзиньо Мигель 7 0
Авазьем Чидозье 5 1
Мораиш Тиагу 3 2
Лоуренсу Бруну II 4 1
Гонсалвеш Жуан II 5 0
Вукотич Илия 4 0
Боженик Роберт 4 0
Пети Арманду 2 1
Сантос Луис 3 0
Сассо Венсан 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 5 2
Гарсия Самуэль 7 0
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 7 0
Оливейра Андерсон 5 0
Эссанд Самюэль 5 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Кина Домингуш 3 0
Гонсалвеш Жота 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Руберто Франческо 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Морейра Нуну 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Авуду Абдул 1 0

Результаты матчей

Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Визела
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
12
Боавишта
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Визела
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

26
25

Упущенные победы

10
13
Боавишта
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Визела
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

30
25

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
4
21%
2
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
6
43%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Пропущено

28
32
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
5
16%
1-15
7
25%
7
22%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
5
18%
8
25%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
18%
3
15%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
3
18%
5
25%
61-75
2
12%
5
25%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
3
9%
3
9%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
7
21%
7
22%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
9
27%
9
28%
76-90

Забито

36
34
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
7
19%
5
15%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
3
8%
2
6%
31-45
5
14%
9
26%
46-60
5
14%
8
24%
61-75
8
22%
8
24%
76-90

Пропущено

61
64
31 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 35
23 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 24
5
8%
8
13%
1-15
12
20%
11
17%
16-30
14
23%
10
16%
31-45
6
10%
10
16%
46-60
10
16%
8
13%
61-75
14
23%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1
Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1
Визела
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Визела - Эштрела 4:0 Морейренсе - Визела 1:0 Визела - Риу Аве 1:1 Брага - Визела 2:1
Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1

Результаты матчей

Боавишта
Визела

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
6
11
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
3
14
1.5
3
13
2
15
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
22
11
7
26
1.5
9
24
4
29
2.5
2
31
3
30
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 34 18 6 10 49 - 38 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 1:0 Заявка 34 14 7 13 54 - 47 49
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 0:2 Заявка 34 10 7 17 45 - 50 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Эштрела
 1:0 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 34 8 8 18 38 - 71 32
16.
Боавишта
 0:1 Заявка 34 7 10 17 37 - 61 31
17.
Визела
 1:0 Заявка 34 6 10 18 35 - 64 28
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Арока
 1:0 Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
9.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
10.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 0:2 Заявка 17 6 4 7 23 - 22 22
13.
Эштрела
 1:0 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 0:1 Заявка 17 4 7 6 19 - 29 19
15.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 1:0 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 1:0 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 2:0 Заявка 17 5 2 10 20 - 40 17
11.
Фаренсе
 0:2 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Визела
 1:0 Заявка 17 3 5 9 15 - 32 14
13.
Боавишта
 0:1 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
14.
Эштрела
 1:0 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 0:1 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Фамаликан Шикинью 1 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Перейра Матеус сделал результативную передачу.
  • 30'
    ГОООООЛ - Лебеденко Орест Визела забивает ударом головой
  • 23'
    Да Силва Жоэль получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 16'
    Жота Гонсалвеш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
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Боавишта
Ничья
Визела
5.70
3.95
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6.20
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Где смотреть матч Боавишта 0:1 Визела онлайн

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