Тур: 34. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Пиньейру Жоау
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
24'
1:0
45'
70
Мансур
13
Лопеш
Мигел
31
Нану
Гомеш
29
Кикаш
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
35
Силва
Фелипе
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
70 МансурЗащитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
29 ДепуНападающий
-
78 МироНападающий
-
76 Нету Мартим
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Жил Висенте
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|8
|0.24
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.15
|Андре Силва
|4
|0.12
|Тавареш Роналду
|3
|0.09
|Кордейру Леонарду
|3
|0.09
|Фелипе Жан
|1
|0.03
|Перейра Рональд
|1
|0.03
|Пиньо Родриго
|1
|0.03
|Алосио
|1
|0.03
|Н'До Режис
|1
|0.03
|Букка Лионель
|1
|0.03
|Гаспар Киалонга
|1
|0.03
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Лима Рубен
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.18
|Коррея Фелиш
|5
|0.15
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.12
|Перейра Габриэл
|4
|0.12
|Фудзимото Канья
|3 (1)
|0.09
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.09
|Шаброль Тиджани
|3
|0.09
|Депу
|3
|0.09
|Роко Батурина
|2
|0.06
|Алипур Али
|2 (1)
|0.06
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Гбане Мори
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Силва Фелипе
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|9
|0
|Мансур
|4
|2
|Н'До Режис
|5
|1
|Виера Серхио
|3
|2
|Алосио
|6
|0
|Кордейру Леонарду
|6
|0
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Сантос Хеверттон
|2
|1
|Лима Рубен
|3
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Букка Лионель
|3
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Варела Нилтон
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Домингес Максим
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Нету Мартим
|7
|0
|Гбане Мори
|7
|0
|Шаброль Тиджани
|5
|1
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Мурило Коста
|3
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
|Боас Кико Вилас
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Жил Висенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
9
Эштрела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Жил Висенте
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
9
25
Эштрела
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Жил Висенте
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
7
47%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
29
28
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
14%
2
7%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
17%
7
25%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
34%
7
25%
76-90
Забито
11
29
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
26 Не забивали 18
1
9%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
3
27%
8
28%
76-90
Пропущено
26
21
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
13
50%
7
33%
76-90
Забито
30
44
11 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 14
14 Не забивали 8
4
13%
4
9%
1-15
3
10%
4
9%
16-30
4
13%
11
25%
31-45
6
20%
7
16%
46-60
5
17%
8
18%
61-75
8
27%
10
23%
76-90
Пропущено
55
49
18 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
7
13%
5
10%
1-15
4
7%
4
8%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
9
16%
12
24%
46-60
5
9%
6
12%
61-75
23
42%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1
Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0
Результаты матчей
Эштрела
Жил Висенте
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
610
710
313
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
106
314
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
249
924
1023
330
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|0:1 Заявка
|34
|18
|6
|10
|49 - 38
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|1:0 Заявка
|34
|14
|7
|13
|54 - 47
|49
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|0:2 Заявка
|34
|10
|7
|17
|45 - 50
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|0:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|1:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|2:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|38 - 71
|32
|16.
|0:1 Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 61
|31
|17.
|1:0 Заявка
|34
|6
|10
|18
|35 - 64
|28
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|0:1 Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|9.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|10.
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|0:2 Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 22
|22
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|15.
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|1:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|2:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|20 - 40
|17
|11.
|0:2 Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 32
|14
|13.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|14.
|1:0 Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Фамаликан
|Шикинью
|1 10