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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Эштрела
1:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
24' Гол
Кикаш
62' Желтая карточка
Н'До Режис
90' Желтая карточка
Букка Лионель
90' Желтая карточка
Нану Гомеш
90'+7
30
Брижидо
Бруно
70
Мансур
13
Лопеш
Мигел
4
Гаспар
Киалонга
31
Нану
Гомеш
26
Букка
Лионель
22
Кордейру
Леонарду
75
Варела
Нилтон
7
Н'До
Режис
29
Кикаш
8
Лео
Родригес
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
39
Буату-Мананга
Жонатан
35
Силва
Фелипе
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
Эштрела
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Эштрела
Жил Висенте

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 8 0.24
Лео Родригес 5 (1) 0.15
Андре Силва 4 0.12
Тавареш Роналду 3 0.09
Кордейру Леонарду 3 0.09
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Пиньо Родриго 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Нану Гомеш 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.18
Коррея Фелиш 5 0.15
Мурило Коста 4 (2) 0.12
Перейра Габриэл 4 0.12
Фудзимото Канья 3 (1) 0.09
Тиба Педру 3 (1) 0.09
Шаброль Тиджани 3 0.09
Депу 3 0.09
Роко Батурина 2 0.06
Алипур Али 2 (1) 0.06
Мигель Монтейру 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 1 0.03
Буату-Мананга Жонатан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Уилсон Роан 1 0.03
Гбане Мори 1 0.03
Лучано Томас 1 0.03
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Силва Фелипе 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 9 0
Н'До Режис 6 1
Мансур 4 2
Виера Серхио 3 2
Алосио 6 0
Кордейру Леонарду 6 0
Кикаш 4 0
Букка Лионель 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Сантос Хеверттон 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Андре Силва 2 0
Нану Гомеш 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Варела Нилтон 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Домингес Максим 8 0
Фильо Жозе Карлос 7 0
Тиба Педру 7 0
Нету Мартим 7 0
Гбане Мори 7 0
Шаброль Тиджани 5 1
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Мурило Коста 3 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Буату-Мананга Жонатан 1 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Боас Кико Вилас 1 0

Результаты матчей

Эштрела
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Жил Висенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
9
Эштрела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Жил Висенте
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

9
25
Эштрела
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Жил Висенте
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
2
10%
7
47%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

29
29
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
14%
2
7%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
5
17%
7
24%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
10
34%
7
24%
76-90

Забито

11
29
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
27 Не забивали 19
1
9%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
3
27%
8
28%
76-90

Пропущено

26
21
7 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
3
14%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
13
50%
7
33%
76-90

Забито

31
44
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
14 Не забивали 9
4
13%
4
9%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
4
13%
11
25%
31-45
6
19%
7
16%
46-60
5
16%
8
18%
61-75
8
26%
10
23%
76-90

Пропущено

55
50
18 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 25
7
13%
5
10%
1-15
4
7%
5
10%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
9
16%
12
24%
46-60
5
9%
6
12%
61-75
23
42%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1
Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0

Результаты матчей

Эштрела
Жил Висенте

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
7
10
3
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
24
10
9
25
1.5
10
24
3
31
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 34 29 3 2 96 - 29 90
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 34 19 6 9 52 - 38 63
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 34 16 7 11 36 - 35 55
7.
Арока
 Заявка 34 13 7 14 54 - 50 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 34 10 7 17 46 - 51 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 1:2 Заявка 34 9 6 19 49 - 58 33
14.
Эштрела
 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 Заявка 34 8 8 18 39 - 72 32
16.
Боавишта
 Заявка 34 7 11 16 39 - 62 32
17.
Визела
 Заявка 34 5 11 18 36 - 66 26
18.
Шавиш
 0:3 Заявка 34 5 8 21 31 - 72 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 17 17 0 0 57 - 11 51
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 17 8 4 5 20 - 18 28
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Эшторил
 1:2 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 17 6 4 7 24 - 23 22
13.
Эштрела
 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 Заявка 17 4 8 5 21 - 30 20
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 0:3 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 8 4 5 21 - 20 28
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 2 10 21 - 41 17
11.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Визела
 Заявка 17 2 6 9 16 - 34 12
14.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 0:3 Заявка 17 2 4 11 10 - 35 10
18.
Эшторил
 1:2 Заявка 17 1 5 11 24 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 29 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Арока Гонсалес Кристо 15 (9)
Спортинг Л Паулинью Жуан 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Спортинг Л Юлманд Мортен 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Нану Гомеш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 94'
    Букка Лионель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 83'
    Тактическая замена. Н'До Режис уходит с поля и его заменяет Са Педру
  • 83'
    Тактическая замена. Лопеш Мигел уходит с поля и его заменяет Сантос Хеверттон
  • 77'
    Тактическая замена. Домингес Максим уходит с поля и его заменяет Вальдемиро Домингос
  • 77'
    Тактическая замена. Домингес Максим уходит с поля и его заменяет Вальдемиро Домингос
  • 67'
    Тактическая замена. Мурило Коста уходит с поля и его заменяет Депу
  • 67'
    Тактическая замена. Кикаш уходит с поля и его заменяет Андре Силва
  • 62'
    Н'До Режис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Тактическая замена. Силва Фелипе уходит с поля и его заменяет Kazu
  • 43'
    Тактическая замена. Алипур Али уходит с поля и его заменяет Шаброль Тиджани
  • 43'
    Тактическая замена. Пинту Алекс уходит с поля и его заменяет Зе Карлош
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