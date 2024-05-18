Тур: 34. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Оливейра Мануэл
3:0
Второй тайм: 76'
0'
13' Undefined phrase: football_event_Фернандеш Вашку
1:0
23' ПенальтиДьёкереш Виктор
2:0
37' ГолДьёкереш Виктор
45' Undefined phrase: football_event_Дьёкереш Виктор
45' Красная карточкаПий Джуниор
45' Желтая карточкаЮлманд Мортен
48' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
3:0
55' ГолПаулинью Жуан
Ход матча
13'
23'
1:0
37'
2:0
45'
45'
45'
48'
55'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пинту
Диогу
13
Нету
Луиш
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
80
Гуззу
Рафаэл
70
Морим
Эдер
- Основной состав
-
51 Пинту ДиогуВратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Спортинг Л
Шавиш
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.75
2.17
Среднее время на гол
32
41
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Среднее время на гол
77
72
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|29 (5)
|0.85
|Паулинью Жуан
|15
|0.44
|Педру Гонсалвеш
|11
|0.32
|Тринкан Франсишку
|9
|0.26
|Катамо Джени
|5
|0.15
|Сантуш Нуну II
|4
|0.12
|Эдвардс Маркус
|4
|0.12
|Коатес Себастьян
|4
|0.12
|Юлманд Мортен
|3
|0.09
|Браганса Даниэл
|3
|0.09
|Морита Хидемаса
|2
|0.06
|Диоманде Усман
|2
|0.06
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.41
|Коррея Жоау
|3
|0.09
|Алвес Даниэль
|2
|0.06
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Нвакали Келечи
|1
|0.03
|Рибейру Рубен
|1
|0.03
|Виктор Пауло
|1
|0.03
|Круз Сандру
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|1
|0.03
|Витория Стивен
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Морим Эдер
|1
|0.03
|Пинью Педро
|1
|0.03
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|12
|0
|Инасиу Гонсалу
|7
|1
|Диоманде Усман
|6
|1
|Коатес Себастьян
|7
|0
|Эсгаю Рикарду
|7
|0
|Сантуш Нуну II
|6
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|1
|Сент-Жюст Йерри
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Тринкан Франсишку
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|7
|3
|Пий Джуниор
|5
|2
|Коррея Жоау
|8
|0
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Фернандеш Вашку
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гуззу Рафаэл
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Морену Жоау
|3
|1
|Карраса Моура
|3
|1
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Эссугу Дариу
|4
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Санка Леандру
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Алвес Даниэль
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Шавиш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
0
7
Спортинг Л
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Шавиш
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
5
28
Упущенные победы
35
13
Спортинг Л
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Шавиш
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
18
29
Упущенные победы
35
20
Голы по времени матча
Забито
52
9
23 В 1-м тайме 2
29 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 3
17 Не забивали 26
9
17%
1
11%
1-15
7
13%
1
11%
16-30
7
13%
0
0%
31-45
8
15%
2
22%
46-60
9
17%
3
33%
61-75
12
23%
2
22%
76-90
Пропущено
13
33
5 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
1
8%
7
21%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
4
31%
7
21%
31-45
5
38%
4
12%
46-60
1
8%
6
18%
61-75
2
15%
4
12%
76-90
Забито
38
21
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
5
24%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
5
13%
4
19%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
10
26%
6
29%
76-90
Пропущено
19
37
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
3
16%
2
5%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
5
26%
8
22%
31-45
2
11%
8
22%
46-60
4
21%
5
14%
61-75
4
21%
7
19%
76-90
Забито
90
30
43 В 1-м тайме 11
47 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 7
0 Не забивали 14
14
16%
2
7%
1-15
13
14%
6
20%
16-30
16
18%
3
10%
31-45
13
14%
6
20%
46-60
12
13%
5
17%
61-75
22
24%
8
27%
76-90
Пропущено
32
70
14 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 34
6 Пропускали первыми 24
19 Не пропускали 30
4
13%
9
13%
1-15
1
3%
12
17%
16-30
9
28%
15
21%
31-45
7
22%
12
17%
46-60
5
16%
11
16%
61-75
6
19%
11
16%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0
Шавиш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Порту 0:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2
Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3
Результаты матчей
Спортинг Л
Шавиш
Точный счет
3:0
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
3:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
3
11 раз 33%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
710
115
116
412
116
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
214
611
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
924
1716
132
627
132
528
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|34
|29
|3
|2
|96 - 29
|90
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|52 - 38
|63
|6.
|2:1 Заявка
|34
|16
|7
|11
|36 - 35
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 50
|46
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|46 - 51
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|1:2 Заявка
|34
|9
|6
|19
|49 - 58
|33
|14.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 72
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|17.
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|36 - 66
|26
|18.
|0:3 Заявка
|34
|5
|8
|21
|31 - 72
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|17
|0
|0
|57 - 11
|51
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|2:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|1:2 Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 23
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 30
|20
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|0:3 Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 20
|28
|6.
|2:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 41
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|0:3 Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 35
|10
|18.
|1:2 Заявка
|17
|1
|5
|11
|24 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|29 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Арока
|Гонсалес Кристо
|15 (9)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|15 (5)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Спортинг Л
|Юлманд Мортен
|12