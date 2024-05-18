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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Спортинг Л
3:0
Второй тайм: 76'
Шавиш
0'
13' Undefined phrase: football_event_
Фернандеш Вашку
1:0
23' Пенальти
Дьёкереш Виктор
2:0
37' Гол
Дьёкереш Виктор
45' Undefined phrase: football_event_
Дьёкереш Виктор
45' Красная карточка
Пий Джуниор
45' Желтая карточка
Юлманд Мортен
48' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
3:0
55' Гол
Паулинью Жуан
51
Пинту
Диогу
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
42
Юлманд
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
30
Гонсало
Пинто
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
2
Силла
Хабиб
80
Гуззу
Рафаэл
21
Гимарайнш
Рикарду
70
Морим
Эдер
9
Виктор
Пауло
99
Алвес
Даниэль
10
Санка
Леандру
Спортинг Л
3-4-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Шавиш

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
К
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.75
2.17

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 29 (5) 0.85
Паулинью Жуан 15 0.44
Педру Гонсалвеш 11 0.32
Тринкан Франсишку 9 0.26
Катамо Джени 5 0.15
Сантуш Нуну II 4 0.12
Эдвардс Маркус 4 0.12
Коатес Себастьян 4 0.12
Юлманд Мортен 3 0.09
Браганса Даниэл 3 0.09
Морита Хидемаса 2 0.06
Диоманде Усман 2 0.06
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.41
Коррея Жоау 3 0.09
Алвес Даниэль 2 0.06
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Нвакали Келечи 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Морим Эдер 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 12 0
Инасиу Гонсалу 7 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 7 0
Эсгаю Рикарду 7 0
Сантуш Нуну II 6 0
Эдвардс Маркус 4 1
Сент-Жюст Йерри 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 7 3
Пий Джуниор 5 2
Коррея Жоау 8 0
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Фернандеш Вашку 6 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гуззу Рафаэл 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Морену Жоау 3 1
Карраса Моура 3 1
Родригеш Бруну 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Санка Леандру 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Алвес Даниэль 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
16 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Шавиш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

0
7
Спортинг Л
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Шавиш
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

5
28

Упущенные победы

35
13
Спортинг Л
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Шавиш
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

18
29

Упущенные победы

35
20

Голы по времени матча

Забито

52
9
23 В 1-м тайме 2
29 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 3
17 Не забивали 26
9
17%
1
11%
1-15
7
13%
1
11%
16-30
7
13%
0
0%
31-45
8
15%
2
22%
46-60
9
17%
3
33%
61-75
12
23%
2
22%
76-90

Пропущено

13
33
5 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
1
8%
7
21%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
4
31%
7
21%
31-45
5
38%
4
12%
46-60
1
8%
6
18%
61-75
2
15%
4
12%
76-90

Забито

38
21
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
5
24%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
5
13%
4
19%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
10
26%
6
29%
76-90

Пропущено

19
37
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
3
16%
2
5%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
5
26%
8
22%
31-45
2
11%
8
22%
46-60
4
21%
5
14%
61-75
4
21%
7
19%
76-90

Забито

90
30
43 В 1-м тайме 11
47 Во 2-м тайме 19
27 Забивали первыми 7
0 Не забивали 14
14
16%
2
7%
1-15
13
14%
6
20%
16-30
16
18%
3
10%
31-45
13
14%
6
20%
46-60
12
13%
5
17%
61-75
22
24%
8
27%
76-90

Пропущено

32
70
14 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 34
6 Пропускали первыми 24
19 Не пропускали 30
4
13%
9
13%
1-15
1
3%
12
17%
16-30
9
28%
15
21%
31-45
7
22%
12
17%
46-60
5
16%
11
16%
61-75
6
19%
11
16%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0
Шавиш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Порту 0:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2
Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Шавиш

Точный счет

3:0
3 раза 19%
3:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
5
2 раза 13%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

3:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
3
11 раз 33%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
1.5
Больше Меньше
7
10
11
5
2.5
1
16
4
12
3.5
1
16
4
12
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
2
14
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
1.5
Больше Меньше
9
24
17
16
2.5
1
32
6
27
3.5
1
32
5
28
4.5
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 34 29 3 2 96 - 29 90
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 34 19 6 9 52 - 38 63
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 34 16 7 11 36 - 35 55
7.
Арока
 Заявка 34 13 7 14 54 - 50 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 34 10 7 17 46 - 51 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 1:2 Заявка 34 9 6 19 49 - 58 33
14.
Эштрела
 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 Заявка 34 8 8 18 39 - 72 32
16.
Боавишта
 Заявка 34 7 11 16 39 - 62 32
17.
Визела
 Заявка 34 5 11 18 36 - 66 26
18.
Шавиш
 0:3 Заявка 34 5 8 21 31 - 72 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 17 17 0 0 57 - 11 51
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 17 8 4 5 20 - 18 28
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Эшторил
 1:2 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 17 6 4 7 24 - 23 22
13.
Эштрела
 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 Заявка 17 4 8 5 21 - 30 20
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 0:3 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:0 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
4.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 8 4 5 21 - 20 28
6.
Морейренсе
 2:1 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 2 10 21 - 41 17
11.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Визела
 Заявка 17 2 6 9 16 - 34 12
14.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 0:3 Заявка 17 2 4 11 10 - 35 10
18.
Эшторил
 1:2 Заявка 17 1 5 11 24 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 29 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Арока Гонсалес Кристо 15 (9)
Спортинг Л Паулинью Жуан 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Спортинг Л Юлманд Мортен 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Юлманд Мортен получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Пий Джуниор получает красную карточку за не спортивное поведение
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    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Шавиш
    1.09
    9.68
    39.00
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