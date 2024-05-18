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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Шавиш
0'
13' Undefined phrase: football_event_
Фернандеш Вашку
1:0
23' Пенальти
Дьёкереш Виктор
2:0
37' Гол
Дьёкереш Виктор
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Дьёкереш Виктор
45' Красная карточка
Пий Джуниор
45' Желтая карточка
Юлманд Мортен
48' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
3:0
55' Гол
Паулинью Жуан
82' Желтая карточка
Силла Хабиб
90'+3

Ход матча

13'
 
Фернандеш Вашку
23'
Дьёкереш Виктор
1:0
37'
Дьёкереш Виктор
(Эсгаю Рикарду)
2:0
45'
Дьёкереш Виктор
 
45'
 
Пий Джуниор
45'
Юлманд Мортен
 
46'
Паулинью Жуан
Юлманд Мортен
 
46'
 
Круз Сандру
Гуззу Рафаэл
46'
 
Родригеш Бруну
Ногейра
46'
 
Коррея Жоау
Санка Леандру
48'
Эсгаю Рикарду
 
55'
Паулинью Жуан
(Сантуш Нуну II)
3:0
57'
Сент-Жюст Йерри
Нету Луиш
 
67'
 
Соуза Бернардо
Виктор Пауло
73'
Эдвардс Маркус
Эсгаю Рикарду
 
73'
Браганса Даниэл
Морита Хидемаса
 
82'
 
Силла Хабиб
82'
Сильва Франсиско
Пинту Диогу
 
84'
 
Витория Стивен
Фернандеш Вашку
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
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51
Пинту
Диогу
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
42
Юлманд
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
30
Гонсало
Пинто
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
2
Силла
Хабиб
80
Гуззу
Рафаэл
21
Гимарайнш
Рикарду
70
Морим
Эдер
9
Виктор
Пауло
99
Алвес
Даниэль
10
Санка
Леандру
Спортинг Л
3-4-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Л
Шавиш

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
К
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.75
2.17

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 29 (5) 0.85
Паулинью Жуан 15 0.44
Педру Гонсалвеш 11 0.32
Тринкан Франсишку 9 0.26
Катамо Джени 5 0.15
Сантуш Нуну II 4 0.12
Эдвардс Маркус 4 0.12
Коатес Себастьян 4 0.12
Юлманд Мортен 3 0.09
Браганса Даниэл 3 0.09
Морита Хидемаса 2 0.06
Диоманде Усман 2 0.06
Куарежма Эдуарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Эсгаю Рикарду 0 0
Матеус Рейс 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.41
Коррея Жоау 3 0.09
Алвес Даниэль 2 0.06
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Нвакали Келечи 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Морим Эдер 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 12 0
Инасиу Гонсалу 7 1
Диоманде Усман 6 1
Коатес Себастьян 7 0
Эсгаю Рикарду 7 0
Сантуш Нуну II 6 0
Эдвардс Маркус 4 1
Сент-Жюст Йерри 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Браганса Даниэл 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Тринкан Франсишку 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 7 3
Пий Джуниор 5 2
Коррея Жоау 8 0
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Фернандеш Вашку 6 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гуззу Рафаэл 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Морену Жоау 3 1
Карраса Моура 3 1
Родригеш Бруну 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Нвакали Келечи 3 0
Санка Леандру 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Силла Хабиб 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Алвес Даниэль 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
17 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (12)
29% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Шавиш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

0
7
Спортинг Л
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Шавиш
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

5
28

Упущенные победы

35
13
Спортинг Л
61.3%
38.7%
19 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Шавиш
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

18
29

Упущенные победы

35
20

Голы по времени матча

Забито

55
9
25 В 1-м тайме 2
30 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 3
17 Не забивали 27
9
16%
1
11%
1-15
8
15%
1
11%
16-30
8
15%
0
0%
31-45
9
16%
2
22%
46-60
9
16%
3
33%
61-75
12
22%
2
22%
76-90

Пропущено

13
36
5 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 13
8 Не пропускали 15
1
8%
7
19%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
4
31%
8
22%
31-45
5
38%
5
14%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
2
15%
4
11%
76-90

Забито

38
21
20 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
5
13%
1
5%
1-15
6
16%
5
24%
16-30
9
24%
3
14%
31-45
5
13%
4
19%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
10
26%
6
29%
76-90

Пропущено

19
37
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
3
16%
2
5%
1-15
1
5%
7
19%
16-30
5
26%
8
22%
31-45
2
11%
8
22%
46-60
4
21%
5
14%
61-75
4
21%
7
19%
76-90

Забито

93
30
45 В 1-м тайме 11
48 Во 2-м тайме 19
28 Забивали первыми 7
0 Не забивали 15
14
15%
2
7%
1-15
14
15%
6
20%
16-30
17
18%
3
10%
31-45
14
15%
6
20%
46-60
12
13%
5
17%
61-75
22
24%
8
27%
76-90

Пропущено

32
73
14 В 1-м тайме 38
18 Во 2-м тайме 35
6 Пропускали первыми 25
19 Не пропускали 31
4
13%
9
12%
1-15
1
3%
13
18%
16-30
9
28%
16
22%
31-45
7
22%
13
18%
46-60
5
16%
11
15%
61-75
6
19%
11
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0
Шавиш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Порту 0:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Шавиш - Эшторил 2:2
Визела - Шавиш 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Шавиш

Точный счет

3:0
4 раза 24%
3:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
8 раз 47%
2
4 раза 24%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

3:0
4 раза 12%
3:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
12 раз 35%
2
11 раз 32%
1
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
1.5
Больше Меньше
7
10
12
5
2.5
1
16
4
13
3.5
1
16
4
13
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
2
15
6
11
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
1.5
Больше Меньше
9
25
18
16
2.5
1
33
6
28
3.5
1
33
5
29
4.5
2
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 34 29 3 2 96 - 29 90
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 0:0 Заявка 34 21 7 6 62 - 27 70
4.
Брага
 0:0 Заявка 34 21 6 7 71 - 49 69
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 34 19 6 9 52 - 38 63
6.
Морейренсе
 Заявка 34 16 7 11 36 - 35 55
7.
Арока
 Заявка 34 13 7 14 54 - 50 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 34 10 7 17 46 - 51 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 Заявка 34 9 6 19 49 - 58 33
14.
Эштрела
 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 Заявка 34 8 8 18 39 - 72 32
16.
Боавишта
 Заявка 34 7 11 16 39 - 62 32
17.
Визела
 Заявка 34 5 11 18 36 - 66 26
18.
Шавиш
 Заявка 34 5 8 21 31 - 72 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 17 0 0 57 - 11 51
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 0:0 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 0:0 Заявка 17 10 4 3 33 - 19 34
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 4 5 20 - 18 28
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 17 6 4 7 24 - 23 22
13.
Эштрела
 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 Заявка 17 4 8 5 21 - 30 20
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 0:0 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 0:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
4.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 8 4 5 21 - 20 28
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 2 10 21 - 41 17
11.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Визела
 Заявка 17 2 6 9 16 - 34 12
14.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 17 2 4 11 10 - 35 10
18.
Эшторил
 Заявка 17 1 5 11 24 - 40 8
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  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 29 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Арока Гонсалес Кристо 15 (9)
Спортинг Л Паулинью Жуан 15 (5)
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Спортинг Л Юлманд Мортен 12
Весь список
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