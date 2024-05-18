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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Морейренсе
2:1
Конец матча
Эшторил
0'
1:0
5' Гол
Винисиус Алессандро
1:1
49' Гол
Карлос Жоао
2:1
66' Гол
Франко Гонсало
90'+4
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
66
Батиста
Жилберту
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
8
Каштру
Андре
9
Нлаво
Луис
88
Франко
Гонсало
17
Антониссе
Джереми
32
Винисиус
Алессандро
99
Фигейра
Даниэль
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
5
Волней
79
Пина
Вагнер
48
Коста
Мишел
82
Фернандеш
Матеуш
21
Гомес
Родриго
II
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
98
Гарсия
Фабрисиу
Морейренсе
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Эшторил

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:0
ГЛ
2:0
ГЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.1

Среднее время на гол

67
81

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.16
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

77
100

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.18
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.15
Камачу Жоау 4 0.12
Алан Осорио 3 0.09
Маракас 3 0.09
Франко Гонсало 2 0.06
Марсело Феррейра 2 0.06
Айяс Матеус 2 0.06
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Офори Лоуренс 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Винисиус Алессандро 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Пинто Денис 0 0
Кайо Секко 0 0
Амадор Педру 0 0
Антониссе Джереми 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.26
Гомес Родриго II 7 0.21
Кассиано Диас 7 (1) 0.21
Маркеш Жоао 5 0.15
Гитан Рафик 5 0.15
Холсгров Джордан 2 0.06
Араужу Тьягу 2 0.06
Тавареш Эриберту 2 0.06
Карлос Жоао III 2 0.06
Гарсия Фабрисиу 2 0.06
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Парра Рауль 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Бассо Жоау 1 0.03
Виниций 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Волней 0 0
Алвару Педру 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 5 1
Алан Осорио 5 0
Сильва Фабиано 5 0
Камачу Жоау 5 0
Рамос Рубен 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Понк Карлуш 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Rui Borges 1 0
Каштру Андре 1 0
Нлаво Луис 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Алвару Педру 6 1
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Карне Марсело 3 1
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Виниций 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0
Гарсия Фабрисиу 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Эшторил
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
26
Морейренсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Эшторил
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

16
20
Морейренсе
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Эшторил
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

23
46

Голы по времени матча

Забито

20
27
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
15%
3
11%
1-15
6
30%
3
11%
16-30
3
15%
1
4%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
5
25%
7
26%
76-90

Пропущено

18
37
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
6%
5
14%
1-15
4
22%
4
11%
16-30
4
22%
10
27%
31-45
3
17%
8
22%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
3
17%
6
16%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
6
38%
5
20%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Забито

36
52
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
5
14%
7
13%
1-15
9
25%
4
8%
16-30
6
17%
4
8%
31-45
2
6%
13
25%
46-60
3
8%
12
23%
61-75
11
31%
12
23%
76-90

Пропущено

35
55
14 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 24
4
11%
8
15%
1-15
5
14%
6
11%
16-30
5
14%
14
25%
31-45
5
14%
9
16%
46-60
8
23%
8
15%
61-75
8
23%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1
Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Эшторил
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2
Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4

Результаты матчей

Морейренсе
Эшторил

Точный счет

1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:0
9 раз 26%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
18 раз 53%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
5
12
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5
3
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
29
5
8
26
1.5
11
23
3
31
2.5
6
28
2
32
3.5
3
31
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 34 29 3 2 96 - 29 90
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 0:0 Заявка 34 21 7 6 62 - 27 70
4.
Брага
 0:0 Заявка 34 21 6 7 71 - 49 69
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 34 19 6 9 52 - 38 63
6.
Морейренсе
 Заявка 34 16 7 11 36 - 35 55
7.
Арока
 Заявка 34 13 7 14 54 - 50 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 34 10 7 17 46 - 51 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 Заявка 34 9 6 19 49 - 58 33
14.
Эштрела
 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 Заявка 34 8 8 18 39 - 72 32
16.
Боавишта
 Заявка 34 7 11 16 39 - 62 32
17.
Визела
 Заявка 34 5 11 18 36 - 66 26
18.
Шавиш
 Заявка 34 5 8 21 31 - 72 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 17 0 0 57 - 11 51
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 0:0 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 0:0 Заявка 17 10 4 3 33 - 19 34
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 4 5 20 - 18 28
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 17 6 4 7 24 - 23 22
13.
Эштрела
 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 Заявка 17 4 8 5 21 - 30 20
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 0:0 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 0:0 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
4.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 8 4 5 21 - 20 28
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 2 10 21 - 41 17
11.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Визела
 Заявка 17 2 6 9 16 - 34 12
14.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 17 2 4 11 10 - 35 10
18.
Эшторил
 Заявка 17 1 5 11 24 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 29 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Арока Гонсалес Кристо 15 (9)
Спортинг Л Паулинью Жуан 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Спортинг Л Юлманд Мортен 12
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