Тур: 34. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Маседо Карлуш
2:1
Конец матча
Ход матча
5'
49'
1:1
66'
2:1
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
5
Волней
79
Пина
Вагнер
48
Коста
Мишел
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Си АрунаНападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
7 Виниций
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Эшторил
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.1
Среднее время на гол
67
81
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.16
0.89
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
77
100
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.18
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.15
|Камачу Жоау
|4
|0.12
|Алан Осорио
|3
|0.09
|Маракас
|3
|0.09
|Франко Гонсало
|2
|0.06
|Марсело Феррейра
|2
|0.06
|Айяс Матеус
|2
|0.06
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Офори Лоуренс
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Винисиус Алессандро
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Пинто Денис
|0
|0
|Кайо Секко
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Антониссе Джереми
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.26
|Гомес Родриго II
|7
|0.21
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.21
|Маркеш Жоао
|5
|0.15
|Гитан Рафик
|5
|0.15
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Араужу Тьягу
|2
|0.06
|Тавареш Эриберту
|2
|0.06
|Карлос Жоао III
|2
|0.06
|Гарсия Фабрисиу
|2
|0.06
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.03
|Парра Рауль
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Бассо Жоау
|1
|0.03
|Виниций
|1
|0.03
|Витал Бернардо
|1
|0.03
|Волней
|0
|0
|Алвару Педру
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|5
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Камачу Жоау
|5
|0
|Рамос Рубен
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Алвару Педру
|6
|1
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Карне Марсело
|3
|1
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Виниций
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
|Гарсия Фабрисиу
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Эшторил
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
26
Морейренсе
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Эшторил
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
16
20
Морейренсе
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Эшторил
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
23
46
Голы по времени матча
Забито
20
27
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
3
15%
3
11%
1-15
6
30%
3
11%
16-30
3
15%
1
4%
31-45
1
5%
7
26%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
5
25%
7
26%
76-90
Пропущено
18
37
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
6%
5
14%
1-15
4
22%
4
11%
16-30
4
22%
10
27%
31-45
3
17%
8
22%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
3
17%
6
16%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
6
38%
5
20%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Забито
36
52
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
5
14%
7
13%
1-15
9
25%
4
8%
16-30
6
17%
4
8%
31-45
2
6%
13
25%
46-60
3
8%
12
23%
61-75
11
31%
12
23%
76-90
Пропущено
35
55
14 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 24
4
11%
8
15%
1-15
5
14%
6
11%
16-30
5
14%
14
25%
31-45
5
14%
9
16%
46-60
8
23%
8
15%
61-75
8
23%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1
Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2
Эшторил
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2
Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4
Результаты матчей
Морейренсе
Эшторил
Точный счет
1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:0
9 раз 26%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
18 раз 53%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
413
512
116
314
116
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
152
413
611
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
295
826
1123
331
628
232
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|96 - 29
|90
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|0:0 Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 27
|70
|4.
|0:0 Заявка
|34
|21
|6
|7
|71 - 49
|69
|5.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|52 - 38
|63
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|36 - 35
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 50
|46
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|46 - 51
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|49 - 58
|33
|14.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 72
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|17.
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|36 - 66
|26
|18.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|31 - 72
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|57 - 11
|51
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 23
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 30
|20
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 20
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 41
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 35
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|24 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|29 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Арока
|Гонсалес Кристо
|15 (9)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|15 (5)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Спортинг Л
|Юлманд Мортен
|12