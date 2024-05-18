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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 23284 Главный судья: Алмейда Нуно
Брага
0:1
Конец матча
Порту
0'
8' Желтая карточка
Гомес Виктор
12' Вторая желтая карточка
Гомес Виктор
13' Желтая карточка
Паулу Оливейра
31' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
79' Желтая карточка
Борха Кристиан
0:1
84' Гол
Галено Вандерсон
90'+6

Ход матча

8'
Гомес Виктор
 
12'
Гомес Виктор
 
13'
Паулу Оливейра
 
20'
Карвалью Витор
Пицци Луиш
 
31'
 
Консейсау Франсишку
46'
 
Мариу Жоау
Фернандеш Мартим
67'
Джало Альваро
Саласар Родриго
 
76'
 
Эуштакиу Стивен
Нико Гонсалес
77'
 
Тареми Мехди
Консейсау Франсишку
79'
Борха Кристиан
 
81'
Банза Симон
Руис Абель
 
82'
Лопеш Рони
Брума Арминду
 
84'
0:1
Галено Вандерсон
(Тареми Мехди)
90'
 
Боржеш Гонсалу
Пепе Акино
90'
 
Груйич Марко
Эванилсон
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
16
Саласар
Родриго
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Брага
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Порту

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 24 победы

43 матча

23.3%
18.6%
58.1%
10 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

14%
39.5%
46.5%
6 побед 17 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.3%
20.9%
55.8%
10 побед 9 ничьих 24 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.91
0.86

Среднее время на гол

99
105

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

2.24
1.18

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

67
44

Голов в среднем за матч

1.56
1.02

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
87

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.62
Орта Рикарду 9 0.26
Джало Альваро 8 0.24
Саласар Родриго 6 0.18
Брума Арминду 6 0.18
Руис Абель 6 0.18
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.09
Фернандеш Рожер 2 0.06
Орта Андре 2 0.06
Лопеш Рони 2 0.06
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 13 (2) 0.38
Галено Вандерсон 9 (1) 0.26
Тареми Мехди 6 (2) 0.18
Консейсау Франсишку 5 0.15
Пепе VI 4 0.12
Венделл Боргес 4 0.12
Мартинес Антонио III 4 0.12
Варела Алан 2 0.06
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Мариу Жоау III 2 0.06
Нико Гонсалес 2 0.06
Маркано Иван 2 0.06
Зе Педро 2 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Отавио Эдмилсон 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Фернандеш Мартим 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 8 1
Джало Альваро 6 2
Фонте Жозе 8 0
Карвалью Витор 8 0
Паулу Оливейра 6 0
Руис Абель 6 0
Ньякате Сику 4 1
Гомес Виктор 2 2
Сатчи Сердар 5 0
Жорж Артур 3 1
Саласар Родриго 4 0
Борха Кристиан 3 0
Брума Арминду 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Банза Симон 2 0
Пицци Луиш 1 0
Лопеш Рони 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 10 1
Венделл Боргес 9 1
Варела Алан 8 0
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Отавио Эдмилсон 5 0
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 5 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Эуштакиу Стивен 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Фернандеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Брага
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Порту
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
4
Брага
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Порту
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

36
34
Брага
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Порту
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

41
38

Голы по времени матча

Забито

34
28
8 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
9%
3
11%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
3
9%
7
25%
31-45
11
32%
4
14%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
12
35%
7
25%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
16%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Забито

38
36
11 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
3
8%
8
22%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
9
24%
4
11%
61-75
12
32%
11
31%
76-90

Пропущено

30
12
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
8
27%
1
8%
61-75
7
23%
4
33%
76-90

Забито

72
64
19 В 1-м тайме 28
53 Во 2-м тайме 36
20 Забивали первыми 22
5 Не забивали 5
6
8%
11
17%
1-15
7
10%
6
9%
16-30
6
8%
11
17%
31-45
17
24%
11
17%
46-60
12
17%
7
11%
61-75
24
33%
18
28%
76-90

Пропущено

49
26
19 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 20
6
12%
3
12%
1-15
6
12%
4
15%
16-30
7
14%
5
19%
31-45
7
14%
6
23%
46-60
11
22%
3
12%
61-75
12
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1
Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3

Результаты матчей

Брага
Порту

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брага
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
11
6
5
12
2.5
4
13
3
14
3.5
3
14
1
16
4.5
2
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
10
7
9
8
2.5
4
13
4
13
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
29
5
19
15
1.5
21
13
14
20
2.5
8
26
7
27
3.5
3
31
2
32
4.5
2
32
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 34 29 3 2 96 - 29 90
2.
Бенфика
 Заявка 34 25 5 4 77 - 28 80
3.
Порту
 Заявка 34 22 6 6 63 - 27 72
4.
Брага
 Заявка 34 21 5 8 71 - 50 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 34 19 6 9 52 - 38 63
6.
Морейренсе
 Заявка 34 16 7 11 36 - 35 55
7.
Арока
 Заявка 34 13 7 14 54 - 50 46
8.
Фамаликан
 Заявка 34 10 12 12 37 - 41 42
9.
Каса Пия
 Заявка 34 10 8 16 38 - 50 38
10.
Фаренсе
 Заявка 34 10 7 17 46 - 51 37
11.
Риу Аве
 Заявка 34 6 19 9 38 - 43 37
12.
Жил Висенте
 Заявка 34 9 9 16 42 - 52 36
13.
Эшторил
 Заявка 34 9 6 19 49 - 58 33
14.
Эштрела
 Заявка 34 7 12 15 33 - 53 33
15.
Портимоненсе
 Заявка 34 8 8 18 39 - 72 32
16.
Боавишта
 Заявка 34 7 11 16 39 - 62 32
17.
Визела
 Заявка 34 5 11 18 36 - 66 26
18.
Шавиш
 Заявка 34 5 8 21 31 - 72 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 17 0 0 57 - 11 51
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 17 10 3 4 33 - 20 33
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 4 5 20 - 18 28
7.
Риу Аве
 Заявка 17 6 8 3 25 - 20 26
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 17 7 3 7 26 - 26 24
11.
Фамаликан
 Заявка 17 6 6 5 21 - 21 24
12.
Фаренсе
 Заявка 17 6 4 7 24 - 23 22
13.
Эштрела
 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
14.
Боавишта
 Заявка 17 4 8 5 21 - 30 20
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Порту
 Заявка 17 11 2 4 28 - 14 35
3.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
4.
Бенфика
 Заявка 17 10 3 4 29 - 21 33
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 8 4 5 21 - 20 28
6.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
7.
Каса Пия
 Заявка 17 7 3 7 28 - 32 24
8.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Портимоненсе
 Заявка 17 5 2 10 21 - 41 17
11.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Визела
 Заявка 17 2 6 9 16 - 34 12
14.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
15.
Жил Висенте
 Заявка 17 3 2 12 14 - 30 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 17 2 4 11 10 - 35 10
18.
Эшторил
 Заявка 17 1 5 11 24 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 29 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Арока Гонсалес Кристо 15 (9)
Спортинг Л Паулинью Жуан 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Каса Пия Нето Анжело 13
Шавиш Ногейра 3 7
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Спортинг Л Юлманд Мортен 12
Весь список
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