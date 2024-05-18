Тур: 34. Стадион: Брага Мунисипал. Зрители: 23284 Главный судья: Алмейда Нуно
0'
8' Желтая карточкаГомес Виктор
12' Вторая желтая карточкаГомес Виктор
13' Желтая карточкаПаулу Оливейра
31' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
79' Желтая карточкаБорха Кристиан
0:1
84' ГолГалено Вандерсон
90'+6
Ход матча
8'
12'
13'
79'
84'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пицци
Луиш
21
Орта
Рикарду
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Rui Duarte
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Vitor Bruno
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Брага
Порту
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 24 победы
43 матча
23.3%
18.6%
58.1%
10 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
14%
39.5%
46.5%
6 побед 17 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.3%
20.9%
55.8%
10 побед 9 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
0.91
0.86
Среднее время на гол
99
105
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
2.24
1.18
Среднее время на гол
40
76
Всего голов
67
44
Голов в среднем за матч
1.56
1.02
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 70%
Меньше 30%
13
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
87
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.62
|Орта Рикарду
|9
|0.26
|Джало Альваро
|8
|0.24
|Саласар Родриго
|6
|0.18
|Брума Арминду
|6
|0.18
|Руис Абель
|6
|0.18
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.09
|Фернандеш Рожер
|2
|0.06
|Орта Андре
|2
|0.06
|Лопеш Рони
|2
|0.06
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|Карвалью Витор
|1
|0.03
|Н'Дур Шер
|1
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|13 (2)
|0.38
|Галено Вандерсон
|9 (1)
|0.26
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.18
|Консейсау Франсишку
|5
|0.15
|Пепе VI
|4
|0.12
|Венделл Боргес
|4
|0.12
|Мартинес Антонио III
|4
|0.12
|Варела Алан
|2
|0.06
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|2
|0.06
|Нико Гонсалес
|2
|0.06
|Маркано Иван
|2
|0.06
|Зе Педро
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Хайме Иван
|1
|0.03
|Занузи Зайду
|1
|0.03
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Фернандеш Мартим
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|8
|1
|Джало Альваро
|6
|2
|Фонте Жозе
|8
|0
|Карвалью Витор
|8
|0
|Паулу Оливейра
|6
|0
|Руис Абель
|6
|0
|Ньякате Сику
|4
|1
|Гомес Виктор
|2
|2
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Борха Кристиан
|3
|0
|Брума Арминду
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|10
|1
|Венделл Боргес
|9
|1
|Варела Алан
|8
|0
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Эванилсон
|5
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Галено Вандерсон
|5
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Фернандеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Брага
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Порту
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
4
Брага
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Порту
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
36
34
Брага
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Порту
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
41
38
Голы по времени матча
Забито
34
28
8 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 20
3
9%
3
11%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
3
9%
7
25%
31-45
11
32%
4
14%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
12
35%
7
25%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
3
16%
2
14%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
5
36%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Забито
38
36
11 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
3
8%
8
22%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
6
16%
7
19%
46-60
9
24%
4
11%
61-75
12
32%
11
31%
76-90
Пропущено
30
12
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
8
27%
1
8%
61-75
7
23%
4
33%
76-90
Забито
72
64
19 В 1-м тайме 28
53 Во 2-м тайме 36
20 Забивали первыми 22
5 Не забивали 5
6
8%
11
17%
1-15
7
10%
6
9%
16-30
6
8%
11
17%
31-45
17
24%
11
17%
46-60
12
17%
7
11%
61-75
24
33%
18
28%
76-90
Пропущено
49
26
19 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 20
6
12%
3
12%
1-15
6
12%
4
15%
16-30
7
14%
5
19%
31-45
7
14%
6
23%
46-60
11
22%
3
12%
61-75
12
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1
Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2
Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3
Результаты матчей
Брага
Порту
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
3
7 раз 21%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
5 раз 15%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брага
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
98
116
512
413
314
314
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
107
107
98
413
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
295
1915
2113
1420
826
727
331
232
232
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|96 - 29
|90
|2.
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|77 - 28
|80
|3.
|Заявка
|34
|22
|6
|6
|63 - 27
|72
|4.
|Заявка
|34
|21
|5
|8
|71 - 50
|68
|5.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|52 - 38
|63
|6.
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|36 - 35
|55
|7.
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|54 - 50
|46
|8.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|37 - 41
|42
|9.
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|38 - 50
|38
|10.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|46 - 51
|37
|11.
|Заявка
|34
|6
|19
|9
|38 - 43
|37
|12.
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|42 - 52
|36
|13.
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|49 - 58
|33
|14.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|33 - 53
|33
|15.
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|39 - 72
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|17.
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|36 - 66
|26
|18.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|31 - 72
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|57 - 11
|51
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|25 - 20
|26
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 26
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 23
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|14.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 30
|20
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 21
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 20
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|28 - 32
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|21 - 41
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|14 - 30
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 35
|10
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|24 - 40
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|29 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Арока
|Гонсалес Кристо
|15 (9)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|15 (5)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Каса Пия
|Нето Анжело
|13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Спортинг Л
|Юлманд Мортен
|12