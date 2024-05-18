Тур: 29. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:1
Конец матча
0'
1:0
4' ПенальтиВанат Владислав
2:0
6' ГолШапаренко Николай
2:1
19' ГолYegor Tverdokhlib
31' Желтая карточкаКабаев Владислав
69' Желтая карточкаБиловар Кристиан
3:1
80' ГолДубинчак Владислав
90' Желтая карточкаСаинтини Натаниэль
90'+4
Ход матча
4'
1:0
6'
19'
2:1
31'
69'
80'
25
Дячук
Максим
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Динамо Киев
Кривбасс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|14 (2)
|0.48
|Буяльский Виталий
|10 (3)
|0.34
|Ярмоленко Андрей
|8 (2)
|0.28
|Волошин Назар
|7
|0.24
|Бражко Владимир
|6
|0.21
|Кабаев Владислав
|5
|0.17
|Шапаренко Николай
|4 (1)
|0.14
|Караваев Александр
|2
|0.07
|Бенито Муйива
|2
|0.07
|Тымчик Александр
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|2
|0.07
|Андриевский Александр
|1
|0.03
|Дубинчак Владислав
|1
|0.03
|Дячук Максим
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Попов Денис II
|1
|0.03
|Matviy Ponomarenko
|1
|0.03
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.28
|Задерака Максим
|7
|0.24
|Кузык Денис
|4
|0.14
|Лунёв Максим
|4 (1)
|0.14
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.1
|Бескоровайный Данил
|3
|0.1
|Бизимана Джихад
|2
|0.07
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.07
|Понедельник Андрей
|2
|0.07
|Аду Принс
|2
|0.07
|Стецков Тимур
|1
|0.03
|Дибанго Иван
|1
|0.03
|Bandeira
|1
|0.03
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.03
|Дебелко Роман
|1
|0.03
|Микитишин Артур
|1
|0.03
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.03
|По Жан-Морель
|1
|0.03
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.03
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.03
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|6
|1
|Волошин Назар
|6
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Шапаренко Николай
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|Андриевский Александр
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бескоровайный Данил
|6
|1
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|По Жан-Морель
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Саинтини Натаниэль
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Кривбасс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
1
5
Динамо Киев
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кривбасс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
29
21
Динамо Киев
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Кривбасс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
30
26
Голы по времени матча
Забито
35
25
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
7
20%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
6
17%
7
28%
31-45
3
9%
4
16%
46-60
3
9%
5
20%
61-75
12
34%
5
20%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
20%
5
29%
29%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
33
22
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
6
18%
4
18%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
4
12%
7
32%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
7
21%
5
23%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
4
21%
1
7%
76-90
Забито
68
47
32 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
13
19%
6
13%
1-15
9
13%
4
9%
16-30
10
15%
14
30%
30%
31-45
8
12%
7
15%
46-60
9
13%
6
13%
61-75
19
28%
10
21%
76-90
Пропущено
29
31
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
4
14%
7
23%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
7
24%
3
10%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
4
14%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Кривбасс
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:4
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 28%
4
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
114
77
78
311
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
104
87
68
510
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
245
218
1514
1316
821
821
128
227
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 9