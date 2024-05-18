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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Динамо Киев
3:1
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
4' Пенальти
Ванат Владислав
2:0
6' Гол
Шапаренко Николай
2:1
19' Гол
Yegor Tverdokhlib
31' Желтая карточка
Кабаев Владислав
69' Желтая карточка
Биловар Кристиан
3:1
80' Гол
Дубинчак Владислав
90' Желтая карточка
Саинтини Натаниэль
90'+4
1
Бущан
Георгий
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
25
Дячук
Максим
24
Тымчик
Александр
44
Дубинчак
Владислав
7
Ярмоленко
Андрей
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
1
Хома
Богдан
25
Bandeira
39
Саинтини
Натаниэль
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
10
Хомченовский
Дмитрий
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
47
Yegor
Tverdokhlib
14
Лунёв
Максим
9
Созах
Даниэль
Динамо Киев
Кривбасс

История личных встреч

Динамо Киев
Кривбасс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 14 (2) 0.48
Буяльский Виталий 10 (3) 0.34
Ярмоленко Андрей 8 (2) 0.28
Волошин Назар 7 0.24
Бражко Владимир 6 0.21
Кабаев Владислав 5 0.17
Шапаренко Николай 4 (1) 0.14
Караваев Александр 2 0.07
Бенито Муйива 2 0.07
Тымчик Александр 2 0.07
Шепелев Владимир 2 0.07
Андриевский Александр 1 0.03
Дубинчак Владислав 1 0.03
Дячук Максим 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Попов Денис II 1 0.03
Matviy Ponomarenko 1 0.03
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Сирота Александр 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.28
Задерака Максим 7 0.24
Кузык Денис 4 0.14
Лунёв Максим 4 (1) 0.14
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.1
Бескоровайный Данил 3 0.1
Бизимана Джихад 2 0.07
Klim Prykhodko 2 (1) 0.07
Понедельник Андрей 2 0.07
Аду Принс 2 0.07
Стецков Тимур 1 0.03
Дибанго Иван 1 0.03
Bandeira 1 0.03
Хомченовский Дмитрий 1 0.03
Дебелко Роман 1 0.03
Микитишин Артур 1 0.03
Созах Даниэль 1 (1) 0.03
По Жан-Морель 1 0.03
Viktor Bliznichenko 1 0.03
Yegor Tverdokhlib 1 0.03
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 6 1
Волошин Назар 6 1
Дубинчак Владислав 5 0
Шапаренко Николай 5 0
Тымчик Александр 3 1
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Дячук Максим 4 0
Сирота Александр 2 1
Ярмоленко Андрей 3 0
Андриевский Александр 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Попов Денис II 1 1
Буяльский Виталий 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бескоровайный Данил 6 1
Бизимана Джихад 7 0
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
По Жан-Морель 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Кузык Денис 1 0
Дибанго Иван 1 0
Саинтини Натаниэль 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Кривбасс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
5
Динамо Киев
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кривбасс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

29
21
Динамо Киев
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Кривбасс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
21% (6)
45% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

30
26

Голы по времени матча

Забито

35
25
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
7
20%
2
8%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
6
17%
7
28%
31-45
3
9%
4
16%
46-60
3
9%
5
20%
61-75
12
34%
5
20%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
20%
5
29%
29%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
3
30%
3
18%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

33
22
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
6
18%
4
18%
1-15
5
15%
2
9%
16-30
4
12%
7
32%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
7
21%
5
23%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
4
21%
1
7%
76-90

Забито

68
47
32 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
13
19%
6
13%
1-15
9
13%
4
9%
16-30
10
15%
14
30%
30%
31-45
8
12%
7
15%
46-60
9
13%
6
13%
61-75
19
28%
10
21%
76-90

Пропущено

29
31
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
4
14%
7
23%
1-15
4
14%
7
23%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
7
24%
3
10%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
4
14%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2
Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Кривбасс

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:4
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 28%
4
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
7 раз 24%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
11
4
1.5
7
7
7
8
2.5
3
11
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
4
1.5
8
7
6
8
2.5
5
10
4
10
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
24
5
21
8
1.5
15
14
13
16
2.5
8
21
8
21
3.5
1
28
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 29 21 3 5 70 - 27 66
3.
Кривбасс
 29 16 6 7 48 - 31 54
4.
Днепр-1
 28 13 9 6 37 - 26 48
5.
Полесье
 28 13 7 8 35 - 27 46
6.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
7.
ЛНЗ Черкассы
 28 9 8 11 28 - 33 35
8.
Черноморец Од
 28 10 2 16 38 - 43 32
9.
Заря
 28 7 11 10 28 - 34 32
10.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
11.
Александрия
 28 7 9 12 25 - 36 30
12.
Колос Ковалёвка
 28 6 11 11 19 - 28 29
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 28 5 9 14 27 - 43 24
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 28 5 7 16 28 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 22 - 15 27
4.
Черноморец Од
 14 7 1 6 21 - 18 22
5.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
6.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
11.
Заря
 14 4 4 6 10 - 15 16
12.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
13.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
4.
Днепр-1
 14 7 5 2 18 - 12 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 14 7 3 4 18 - 11 24
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 9
Весь список
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