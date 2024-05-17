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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Университарио Депортес Лима
0:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
5' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
62' Желтая карточка
Rodrigo Urena
76' Желтая карточка
Данило Барбоза
0:1
77' Гол
Джеффиньо
89' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
90'+6
1
Sebastian
Britos
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
18
Rodrigo
Urena
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
23
Jorge
Murrugarra
34
Segundo
Portocarrero
19
Флорес
Эдисон
20
Валера
Алекс
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
16
Угу
Мигель
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
6
Че
Че
10
Саварино
Джефферсон
11
Сантос
Жуниор
Университарио Депортес Лима
3-1-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Университарио Депортес Лима
Ботафого Рио-де-Жанейро

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
3:1
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
54

Бомбардиры внутри турнира

Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Rivera1 2 0.4
Корсо Альдо 1 0.2
Флорес Эдисон 1 0.2
Christopher Olivares 1 0.2
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 9 1
Эдуардо Карлос II 2 0.22
Угу Мигель 2 0.22
Соарес Франсиско 1 0.11
Джеффиньо 1 0.11
Саварино Джефферсон 1 0.11
Энрике Луис IX 1 0.11

Карточки

Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 2 0
Marco Saravia 2 0
Rodrigo Urena 1 0
Sebastian Britos 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Williams Riveros III 1 0
Segundo Portocarrero 1 0
Yuriel Celi 1 0
Nelson Cabanillas 1 0
Валера Алекс 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Угу Мигель 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Эрнандес Диего 1 0
Lucas Halter 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
13
Университарио Депортес Лима
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
15

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
50%
2
14%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 4:1 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Депортива Тарма - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Комерсиантес Унидос 6:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0
Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Университарио Депортес Лима
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
4
1.5
4
5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
2.
Хуниор
 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Университарио Депортес Лима
 5 1 2 2 5 - 7 5
4.
ЛДУ Кито
 5 1 1 3 4 - 6 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Университарио Депортес Лима
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
ЛДУ Кито
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Хуниор
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Университарио Депортес Лима
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
ЛДУ Кито
 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 4
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 3
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
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