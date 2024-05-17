Тур: 5.
0:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
62' Желтая карточкаRodrigo Urena
76' Желтая карточкаДанило Барбоза
0:1
77' ГолДжеффиньо
89' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
90'+6
Ход матча
62'
65'
76'
77'
0:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.88 Обе забьют – да
-
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
20
Валера
Алекс
12
John
Victor
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Piero Guzman
-
-
-
-
14 Jose Bolivar
-
17 Конча Хайро
-
-
11 Jose Rivera1
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 ДжеффиньоНападающий
-
67 Ярлен
-
32 Jacob Montes
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Университарио Депортес Лима
Ботафого Рио-де-Жанейро
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
54
Бомбардиры внутри турнира
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Rivera1
|2
|0.4
|Корсо Альдо
|1
|0.2
|Флорес Эдисон
|1
|0.2
|Christopher Olivares
|1
|0.2
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|9
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.22
|Угу Мигель
|2
|0.22
|Соарес Франсиско
|1
|0.11
|Джеффиньо
|1
|0.11
|Саварино Джефферсон
|1
|0.11
|Энрике Луис IX
|1
|0.11
Карточки
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Гедес Мартин
|2
|0
|Marco Saravia
|2
|0
|Rodrigo Urena
|1
|0
|Sebastian Britos
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Matias Di Benedetto
|1
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Segundo Portocarrero
|1
|0
|Yuriel Celi
|1
|0
|Nelson Cabanillas
|1
|0
|Валера Алекс
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Эрнандес Диего
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
13
Университарио Депортес Лима
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
15
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
50%
2
14%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 4:1 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Депортива Тарма - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Комерсиантес Унидос 6:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:2 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 1:2 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0
Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Университарио Депортес Лима
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
81
14
45
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|4.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 4
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2