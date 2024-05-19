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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Институто Кордоба
1:1
Первый тайм: 41'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
33' Гол
Орсини Николас

Ход матча

33'
0:1
Орсини Николас
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Унион Санта-Фе
7.20
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Все Коэффициенты
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
36
Кабрера
Виктор
12
Jonathan
Bay
22
Damian
Puebla
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
8
Jonas
Acevedo
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Facundo
Suarez
25
Кардосо
Тьяго
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
7
Диале
Мауро
Луна
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Институто Кордоба
4-4-2
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Унион Санта-Фе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:2
ПБ
2:0
ПБ
1:3
НБ
0:1
НБ
1:0
НБ
2:0
НБ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 2 1
Jonas Acevedo 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 1 0.5
Домина Жеронимо 1 0.5

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Bay 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Gaston Lodico 1 0
Nicolas Dubersarsky 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 1 0
Домина Жеронимо 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Унион Санта-Фе
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Институто Кордоба
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Дефенса и Хустисия
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Унион Санта-Фе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Институто Кордоба
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Дефенса и Хустисия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Унион Санта-Фе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Институто Кордоба
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
21.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
25.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Дефенса и Хустисия
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 2
Уракан Пуссетто Игнасио 2
Расинг Авельянеда Мартинес Рохер 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 2
Ривер Плейт Фонсека Николас 2
Сентраль Кордоба СдЕ Santiago Laquidain 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Г О О О О Л - Орсини Николас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Институто Кордоба
Ничья
Унион Санта-Фе
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