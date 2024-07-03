  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 37'
Партизан
0'

Ход матча

4'
Бессмертный Станислав
Танасиевич Йован
 
4'
Бителло
Пименов Руслан
 
Прогнозы 150
Динамо Москва 62% (93)
X 25.3% (38)
Партизан 12.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Партизан
2.45
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, zenit.win
3.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Москва
Партизан

История личных встреч

Динамо Москва
Партизан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3
Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0
Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2
Команда И В Н П Г О
1.
Партизан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Динамо Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 - 0
4.
Партизан
 0:0 0 - 0
Команда И В Н П Г О
1.
Партизан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0:0 0 - 0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    37'
    Своей контратакой ответили белградцы, с прострельной передачей вдоль ворот с правого фланга, но Салданья снова не поспел на замыкание.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! Гагнидзе вывел Тюкавина 1 на 1 с Йовановичем под небольшим углом, однако Константин не воспользовался этим моментом, пробив мимо левого нижнего угла ворот.
  • 35'
    Один из самых давних болельщиков московского "Динамо" Лев Лещенко также присутствует на трибунах, поддерживая "бело-голубых".
  • Опасный момент
    34'
    Отбились сербы после подачи углового. В атаке вторым темпом мяч был доставлен на левый край штрафной площади на Бителло, который с полулёта сильно выстрелил в дальний верхний угол, но промахнулся.
  • Угловой
    33'
    Макаров по левому флангу тащил мяч в атаку "Динамо", но не уступил ему в скорости де Медина, который в подкате отбил мяч на угловой.
  • Судья
    32'
    Салданья мчался в перспективную контратаку "Партизана", но его сбил Кутицкий. В официальном матче это была бы железобетонная жёлтая карточка, однако в товарищеской встрече игрокам делаются поблажки.
  • 31'
    Притихли сейчас немного российские болельщики на трибунах. Пользуется этим небольшая группа фанатов "Партизана", активно поддерживающая своих любимцев на "ВТБ Арене".
  • 30'
    Очень активен у кромки поля Марцел Личка, который постоянно делает различные подсказки своим подопечным.
  • 29'
    Юрий Сёмин также присутствует в ВИП-ложе. Рядом с ним сидит известный сербский актёр Милош Бикович.
  • Угловой
    28'
    На правом фланге заработали угловой динамовцы. От флажка последовала подача на ближнюю штангу, откуда головой в борьбе пробил Тюкавин, но получилось прямо в Йовановича.
  • 27'
    Отметим, что Станислав Черчесов присутствует на трибунах на этом матче. Любит этот специалист лично посещать различные футбольные матчи в свободное время.
  • Судья
    26'
    Арбитр отправил команды на минутную паузу. Очень жарко в Москве, так что игрокам надо дать возможность спокойно попить водички.
  • 25'
    Сумели отбиться "бело-чёрные" после подачи стандартного положения у своих ворот. Контратака у сербов не получилась.
  • Угловой
    24'
    Гладышев снова пальнул с дальней дистанции, но мяч попал в бедро Марковичу, от которого ушёл на угловой на левый фланг.
  • 23'
    С правого фланга прострельная передача пошла вдоль линии штрафной площади на Тюкавина, который попытался пробить в касание, но толком по мячу не попал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Бителло в быстрой контратаке отдал точный пас на левый край штрафной площади гостей на Макарова, который сильно пробил низом, но Йовановичу удалось сложиться и спасти "Партизан" от пропущенного гола.
    • 21'
      Заброс из глубины поля последовал на левый край штрафной площади "Динамо", но Лунёв спокойно сюда сместился, забрав мяч в руки.
    • 20'
      Отмечу, что в BetBoom Братском Кубке все команды проведут по два международных матча. Москвичи дважды сыграют с сербами, а те проверят свои силы в противостояниях с российскими клубами.
    • 19'
      Потихоньку начинает пахнуть первым голом в этом матче. Будем надеяться, что голевая засуха нас с вами в этот вечер не ждёт.
    • Опасный момент
      18'
      Быструю контратаку левым краем развернули белградцы, пошла прострельная передача вдоль ворот от Антича, но Салданья немного не успел здесь на замыкание.
    • 17'
      Разнообразно динамовцы стараются продвигаться к чужим владениям, но скорости не хватает. Футболисты всё-таки не в оптимальной форме на данный момент, да и жара негативно влияет на динамику игры.
    • Опасный момент
      16'
      Гладышев метров с 30 с левой ноги нанёс мощнейший удар по воротам, но Йованович всё прекрасно видел, сумев кулаками парировать мяч в сторону.
    • 15'
      У "Партизана" пока что совершенно ничего конструктивного не получается, но "Динамо" всё равно не стоит терять концентрацию внимания.
    • Фол, нарушение
      14'
      А сейчас Тюкавина в середине поля жестковато повалил на газон Маркович. Немного полежав, нападающий "Динамо" вернулся в вертикальное положение.
    • 13'
      Тюкавин едва не обокрал в глубине поля вражеского защитника, но тот в подкате всё же успел отбить мяч на партнёра по команде, не два вражескому нападающему выйти на рандеву с Йовановичем.
    • Фол, нарушение
      12'
      У сербов следовал заброс в зону атаки на забегание Калулу, но тому чётко поставил корпус Майсторович, который заставил на себе сфолить.
    • 11'
      Букмекеры в этом матче видят фаворитом "Динамо", но не слишком очевидным. Победа "бело-голубых" в основное время оценивается примерно в 45%.
    • Опасный момент
      10'
      После подачи углового с правого фланга, случился рикошет на Фомина, который тут же сильно пробил с левой ноги, метя в левую "девятку", но мяч полетел чуть-чуть выше цели.
    • Угловой
      9'
      Левым флангом москвичи провели атаку с навесной подачей в штрафную площадку от Лаксальта, но защитник "Партизана" выбил мяч на угловой.
    • 8'
      Команда Марцела Лички пасуется сейчас на своей половине поля. Высматривают футболисты впереди варианты для обострения игры, но пока что там всё перекрыто.
    • 7'
      Спокойно проходит матч в дебюте. Публика добавляет в голосовой поддержке, надеясь, что команды станут действовать быстрее в скором времени.
    • Замена
      5'
      Двойная замена в составе "Партизана": вместо Йована Танасиевича и Руслана Пименова на поле вышли Станислав Бессмертный и Бителло.
    • 4'
      Пименов в районе центральной линии зацепился за мяч, поставив корпус сопернику, который толкнул ветерана в спину.
    • 3'
      Отобрав мяч на своём поле, у "бело-голубых" последовал заброс по левому краю в зону атаки на Гладышева, но тот под прессингом обработать сложный мяч не смог.
    • 2'
      Гости на стартовых секундах встречи пасуются на своей половине поля. Динамовцы не слишком активно идут в прессинг.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли сербы.
    • До матча
    • Первый символический удар по мячу сделали Дарья Борисова и Алан Дзагоев.
    • Гимн Сербии звучит. После этого также прозвучит гимн Российской Федерации.
    • Команды вышли на поле. Публика на трибунах тепло приветствует футболистов.
    • Обращаем внимание, что в основном составе "Динамо" на поле выйдет 42-летний Руслан Пименов, который завершил профессиональную карьеру футболиста ещё в 2010 году. Он является двукратным чемпионом России в составе московского "Локомотива". Что правда, по предварительной информации сыграет он в этой встрече минуты три.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция стартового матча BetBoom Братского Кубка, в котором московское "Динамо" сыграет дома с белградским "Партизаном". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 150
    Динамо Москва 62% (93)
    X 25.3% (38)
    Партизан 12.7% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Партизан
    2.45
    Реклама, betcity.ru
    4.40
    Реклама, zenit.win
    3.30
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва 0:0 Партизан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Партизан

    Исход игры
    Динамо Москва
    62% (93)
    Ничья
    25.3% (38)
    Партизан
    12.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (73)
    Меньше
    37.61% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    88.03% (103)
    Нет
    11.97% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    34% (51)
    1:1 Ничья
    20% (30)
    1:0 Динамо Москва
    7.3% (11)
    1:2 Партизан
    6% (9)
    3:1 Динамо Москва
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:2 Динамо Москва
    2% (3)
    2:0 Динамо Москва
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Динамо Москва
    Партизан
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный