Притихли сейчас немного российские болельщики на трибунах. Пользуется этим небольшая группа фанатов "Партизана", активно поддерживающая своих любимцев на "ВТБ Арене".

Салданья мчался в перспективную контратаку "Партизана", но его сбил Кутицкий. В официальном матче это была бы железобетонная жёлтая карточка, однако в товарищеской встрече игрокам делаются поблажки.

Макаров по левому флангу тащил мяч в атаку "Динамо", но не уступил ему в скорости де Медина, который в подкате отбил мяч на угловой.

Отбились сербы после подачи углового. В атаке вторым темпом мяч был доставлен на левый край штрафной площади на Бителло, который с полулёта сильно выстрелил в дальний верхний угол, но промахнулся.

Один из самых давних болельщиков московского "Динамо" Лев Лещенко также присутствует на трибунах, поддерживая "бело-голубых".

ОПАСНО! Гагнидзе вывел Тюкавина 1 на 1 с Йовановичем под небольшим углом, однако Константин не воспользовался этим моментом, пробив мимо левого нижнего угла ворот.

Своей контратакой ответили белградцы, с прострельной передачей вдоль ворот с правого фланга, но Салданья снова не поспел на замыкание.

С правого фланга прострельная передача пошла вдоль линии штрафной площади на Тюкавина, который попытался пробить в касание, но толком по мячу не попал.

Гладышев снова пальнул с дальней дистанции, но мяч попал в бедро Марковичу, от которого ушёл на угловой на левый фланг.

Сумели отбиться "бело-чёрные" после подачи стандартного положения у своих ворот. Контратака у сербов не получилась.

Арбитр отправил команды на минутную паузу. Очень жарко в Москве, так что игрокам надо дать возможность спокойно попить водички.

Отметим, что Станислав Черчесов присутствует на трибунах на этом матче. Любит этот специалист лично посещать различные футбольные матчи в свободное время.

На правом фланге заработали угловой динамовцы. От флажка последовала подача на ближнюю штангу, откуда головой в борьбе пробил Тюкавин, но получилось прямо в Йовановича.

Юрий Сёмин также присутствует в ВИП-ложе. Рядом с ним сидит известный сербский актёр Милош Бикович.

Очень активен у кромки поля Марцел Личка, который постоянно делает различные подсказки своим подопечным.

22' Бителло в быстрой контратаке отдал точный пас на левый край штрафной площади гостей на Макарова, который сильно пробил низом, но Йовановичу удалось сложиться и спасти "Партизан" от пропущенного гола.

21' Заброс из глубины поля последовал на левый край штрафной площади "Динамо", но Лунёв спокойно сюда сместился, забрав мяч в руки.

20' Отмечу, что в BetBoom Братском Кубке все команды проведут по два международных матча. Москвичи дважды сыграют с сербами, а те проверят свои силы в противостояниях с российскими клубами.

19' Потихоньку начинает пахнуть первым голом в этом матче. Будем надеяться, что голевая засуха нас с вами в этот вечер не ждёт.

18' Быструю контратаку левым краем развернули белградцы, пошла прострельная передача вдоль ворот от Антича, но Салданья немного не успел здесь на замыкание.

17' Разнообразно динамовцы стараются продвигаться к чужим владениям, но скорости не хватает. Футболисты всё-таки не в оптимальной форме на данный момент, да и жара негативно влияет на динамику игры.

16' Гладышев метров с 30 с левой ноги нанёс мощнейший удар по воротам, но Йованович всё прекрасно видел, сумев кулаками парировать мяч в сторону.

15' У "Партизана" пока что совершенно ничего конструктивного не получается, но "Динамо" всё равно не стоит терять концентрацию внимания.

14' А сейчас Тюкавина в середине поля жестковато повалил на газон Маркович. Немного полежав, нападающий "Динамо" вернулся в вертикальное положение.