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  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1.
Динамо Москва
 
Позже
Партизан
Прогнозы 67
Динамо Москва 65.7% (44)
X 22.4% (15)
Партизан 11.9% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Партизан
2.29
3.55
2.57
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Партизан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3
Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0
Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2
Команда И В Н П Г О
1.
Партизан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 - 0
4.
Партизан
 0 - 0
Команда И В Н П Г О
1.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Партизан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 67
    Динамо Москва 65.7% (44)
    X 22.4% (15)
    Партизан 11.9% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Партизан
    2.29
    3.55
    2.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва - Партизан онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Партизан

    Исход игры
    Динамо Москва
    65.7% (44)
    Ничья
    22.4% (15)
    Партизан
    11.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.94% (39)
    Меньше
    39.06% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.81% (53)
    Нет
    17.19% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    44.8% (30)
    1:1 Ничья
    20.9% (14)
    1:0 Динамо Москва
    11.9% (8)
    1:2 Партизан
    4.5% (3)
    3:2 Динамо Москва
    4.5% (3)
    2:0 Динамо Москва
    3% (2)
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