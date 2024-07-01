Тур: 1.
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История личных встреч
Динамо Москва
Партизан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3
Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1 Партизан - Младост Лучани 3:0
Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2
|Команда
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|В
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|1.
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|0 - 0
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|Команда
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|-
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|-
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Партизан
Исход игры
Динамо Москва
65.7% (44)
Ничья
22.4% (15)
Партизан
11.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (39)
Меньше
39.06% (25)
Обе команды забьют
Да
82.81% (53)
Нет
17.19% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
44.8% (30)
1:1 Ничья
20.9% (14)
1:0 Динамо Москва
11.9% (8)
1:2 Партизан
4.5% (3)
3:2 Динамо Москва
4.5% (3)
2:0 Динамо Москва
3% (2)
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