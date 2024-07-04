Тур: 1. Стадион: ВЭБ Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
-
22 Гайич МиланЗащитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
История личных встреч
ЦСКА Москва
Белград
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Белград
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Белград - Морнар 0:0 Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - Белград 1:1 Белград - Смедерево 0:1
Мачва Шабац - Белград 2:0 Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - Белград 1:2 Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - Белград 1:1 Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - Белград 3:1 Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - Белград 0:1 Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - Белград 1:0 Белград - ФК Инджия 0:0 Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - Белград 1:0 Белград - Нествед 1:1 Белград - Сюник 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
|Партизан
|Nikolic, Nemanja
|1
|Динамо Москва
|Грулёв Вячеслав
|1
|Динамо Москва
|Лепский Иван
|1
|Партизан
|_Scekic A.
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Белград
Исход игры
ЦСКА Москва
83.7% (128)
Ничья
9.2% (14)
Белград
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32% (49)
2:0 ЦСКА Москва
17% (26)
1:0 ЦСКА Москва
8.5% (13)
3:1 ЦСКА Москва
5.2% (8)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:0 ЦСКА Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Белград
1.3% (2)
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