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  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Белград
Прогнозы 152
ЦСКА Москва 83.6% (127)
X 9.2% (14)
Белград 7.2% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Белград
1.17
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9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Белград

История личных встреч

ЦСКА Москва
Белград

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Белград
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Белград - Морнар 0:0 Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - Белград 1:1 Белград - Смедерево 0:1
Мачва Шабац - Белград 2:0 Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - Белград 1:2 Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - Белград 1:1 Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - Белград 3:1 Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - Белград 0:1 Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - Белград 1:0 Белград - ФК Инджия 0:0 Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - Белград 1:0 Белград - Нествед 1:1 Белград - Сюник 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Белград
 0 - 0
3.
Партизан
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
2.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 - 0
4.
ЦСКА Москва
 0 - 0

Топ бомбардиров
Партизан Nikolic, Nemanja 1
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 1
Динамо Москва Лепский Иван 1
Партизан _Scekic A. 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча первого тура Братского Кубка между ЦСКА и "Белградом". Помогать вам следить за событиями встречи будет Дмитрий Миляев.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 91% завершится победой ЦСКА Москва.
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Прогнозы 152
ЦСКА Москва 83.6% (127)
X 9.2% (14)
Белград 7.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Белград
1.17
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9.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Белград

Исход игры
ЦСКА Москва
83.7% (128)
Ничья
9.2% (14)
Белград
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
63.48% (73)
Нет
36.52% (42)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32% (49)
2:0 ЦСКА Москва
17% (26)
1:0 ЦСКА Москва
8.5% (13)
3:1 ЦСКА Москва
5.2% (8)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:0 ЦСКА Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Белград
1.3% (2)
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