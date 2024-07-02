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История личных встреч
ЦСКА Москва
Белград
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Белград
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Белград - Морнар 0:0 Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - Белград 1:1 Белград - Смедерево 0:1
Мачва Шабац - Белград 2:0 Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - Белград 1:2 Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - Белград 1:1 Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - Белград 3:1 Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - Белград 0:1 Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - Белград 1:0 Белград - ФК Инджия 0:0 Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - Белград 1:0 Белград - Нествед 1:1 Белград - Сюник 3:0
|Команда
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|0 - 0
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|Команда
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|Команда
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|-
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|4.
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|-
|0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Белград
Исход игры
ЦСКА Москва
89.2% (74)
Ничья
4.8% (4)
Белград
6% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.11% (43)
Меньше
41.89% (31)
Обе команды забьют
Да
62.16% (46)
Нет
37.84% (28)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41% (34)
2:0 ЦСКА Москва
19.3% (16)
1:0 ЦСКА Москва
12% (10)
3:1 ЦСКА Москва
4.8% (4)
1:1 Ничья
4.8% (4)
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