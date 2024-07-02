  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. BetBoom Братский Кубок 2024
ЦСКА Москва
 
Позже
Белград
Прогнозы 83
ЦСКА Москва 89.2% (74)
X 4.8% (4)
Белград 6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Белград
1.28
5.00
7.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

ЦСКА Москва
Белград

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Белград
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Белград - Морнар 0:0 Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - Белград 1:1 Белград - Смедерево 0:1
Мачва Шабац - Белград 2:0 Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - Белград 1:2 Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - Белград 1:1 Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - Белград 3:1 Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - Белград 0:1 Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - Белград 1:0 Белград - ФК Инджия 0:0 Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - Белград 1:0 Белград - Нествед 1:1 Белград - Сюник 3:0
Команда И В Н П Г О
1.
Партизан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 - 0
4.
Партизан
 0 - 0
Команда И В Н П Г О
1.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Партизан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 0 - 0
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Белград от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой ЦСКА Москва.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.28. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.28 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 83
    ЦСКА Москва 89.2% (74)
    X 4.8% (4)
    Белград 6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Белград
    1.28
    5.00
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Белград онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Белград

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    89.2% (74)
    Ничья
    4.8% (4)
    Белград
    6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.11% (43)
    Меньше
    41.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (46)
    Нет
    37.84% (28)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    41% (34)
    2:0 ЦСКА Москва
    19.3% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    12% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Белград
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный