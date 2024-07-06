Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
ОФК Белград
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|1
|1
|Лепский Иван
|1
|1
ОФК Белград
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОФК Белград
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОФК Белград
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1
Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
ОФК Белград
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ОФК Белград - Морнар 0:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - ОФК Белград 1:1
ОФК Белград - Смедерево 0:1 Мачва Шабац - ОФК Белград 2:0 ОФК Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - ОФК Белград 1:2 ОФК Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - ОФК Белград 1:1 ОФК Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - ОФК Белград 3:1 ОФК Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - ОФК Белград 0:1 ОФК Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - ОФК Белград 1:0 ОФК Белград - ФК Инджия 0:0 ОФК Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - ОФК Белград 1:0 ОФК Белград - Нествед 1:1
Результаты матчей
Динамо Москва
ОФК Белград
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
ОФК Белград
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Партизан
|Nikolic, Nemanja
|1
|Динамо Москва
|Грулёв Вячеслав
|1
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|1
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|1
|Динамо Москва
|Лепский Иван
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - ОФК Белград
Исход игры
Динамо Москва
85.8% (121)
Ничья
9.2% (13)
ОФК Белград
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
35.5% (50)
2:0 Динамо Москва
17.7% (25)
1:1 Ничья
7.8% (11)
3:1 Динамо Москва
7.1% (10)
1:0 Динамо Москва
6.4% (9)
3:0 Динамо Москва
3.5% (5)
1:2 ОФК Белград
2.1% (3)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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