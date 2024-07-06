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  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1.
Динамо Москва
 
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ОФК Белград
Прогнозы 141
Динамо Москва 85.8% (121)
X 9.2% (13)
ОФК Белград 5% (7)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
ОФК Белград
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История личных встреч

Динамо Москва
ОФК Белград

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 1 1
Лепский Иван 1 1
ОФК Белград
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОФК Белград
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОФК Белград
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1
Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
ОФК Белград
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ОФК Белград - Морнар 0:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - ОФК Белград 1:1
ОФК Белград - Смедерево 0:1 Мачва Шабац - ОФК Белград 2:0 ОФК Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - ОФК Белград 1:2 ОФК Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - ОФК Белград 1:1 ОФК Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - ОФК Белград 3:1 ОФК Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - ОФК Белград 0:1 ОФК Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - ОФК Белград 1:0 ОФК Белград - ФК Инджия 0:0 ОФК Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - ОФК Белград 1:0 ОФК Белград - Нествед 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
ОФК Белград

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
ОФК Белград

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
4.
ОФК Белград
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ОФК Белград
 0 - 0
3.
Партизан
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
2.
Динамо Москва
 0 - 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
ОФК Белград
 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Партизан Nikolic, Nemanja 1
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 1
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 1
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 1
Динамо Москва Лепский Иван 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке Братского Кубка нас ждет противостояние между "Динамо" Москва и "Белградом". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ОФК Белград от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 31 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 141
Динамо Москва 85.8% (121)
X 9.2% (13)
ОФК Белград 5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
ОФК Белград
9.70
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9.50
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26.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Москва - ОФК Белград онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Москва - ОФК Белград

Исход игры
Динамо Москва
85.8% (121)
Ничья
9.2% (13)
ОФК Белград
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
35.5% (50)
2:0 Динамо Москва
17.7% (25)
1:1 Ничья
7.8% (11)
3:1 Динамо Москва
7.1% (10)
1:0 Динамо Москва
6.4% (9)
3:0 Динамо Москва
3.5% (5)
1:2 ОФК Белград
2.1% (3)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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