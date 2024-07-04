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  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1.
Динамо Москва
 
Позже
Белград
Прогнозы 69
Динамо Москва 76.8% (53)
X 18.8% (13)
Белград 4.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Белград
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6.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Белград

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 1 1
Лепский Иван 1 1
Белград
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Белград
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Белград
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1
Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
Белград
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Белград - Морнар 0:0 Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - Белград 1:1 Белград - Смедерево 0:1
Мачва Шабац - Белград 2:0 Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - Белград 1:2 Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - Белград 1:1 Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - Белград 3:1 Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - Белград 0:1 Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - Белград 1:0 Белград - ФК Инджия 0:0 Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - Белград 1:0 Белград - Нествед 1:1 Белград - Сюник 3:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Белград

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Белград

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Белград
 0 - 0
3.
Партизан
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
2.
Белград
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 - 0
4.
ЦСКА Москва
 0 - 0

Топ бомбардиров
Партизан Nikolic, Nemanja 1
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 1
Динамо Москва Лепский Иван 1
Партизан _Scekic A. 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Белград от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 69
    Динамо Москва 76.8% (53)
    X 18.8% (13)
    Белград 4.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Белград
    6.30
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Белград

    Исход игры
    Динамо Москва
    76.8% (53)
    Ничья
    18.8% (13)
    Белград
    4.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (33)
    Меньше
    47.62% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (45)
    Нет
    28.57% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    40.6% (28)
    2:0 Динамо Москва
    18.8% (13)
    1:1 Ничья
    17.4% (12)
    1:0 Динамо Москва
    5.8% (4)
    3:1 Динамо Москва
    4.3% (3)
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