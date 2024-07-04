Тур: 1.
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Белград
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|1
|1
|Лепский Иван
|1
|1
Белград
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Белград
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Динамо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Белград
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1
Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
Белград
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Белград - Морнар 0:0 Белград - Дечич 1:0 Графичар Белград - Белград 1:1 Белград - Смедерево 0:1
Мачва Шабац - Белград 2:0 Белград - ФК Инджия 3:0 Текстилац Оцаци - Белград 1:2 Белград - Единство Уб 2:1 Мачва Шабац - Белград 1:1 Белград - ОФК Вршац 1:0 Младост Нови Сад - Белград 3:1 Белград - Смедерево 1:2 Раднички Сремска Митровица - Белград 0:1 Белград - Колубара 4:1 Текстилац Оцаци - Белград 1:0 Белград - ФК Инджия 0:0 Белград - Графичар Белград 0:2 Пролетер Нови-Сад - Белград 1:0 Белград - Нествед 1:1 Белград - Сюник 3:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Белград
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Белград
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|-
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0
|-
|0
|Партизан
|Nikolic, Nemanja
|1
|Динамо Москва
|Грулёв Вячеслав
|1
|Динамо Москва
|Лепский Иван
|1
|Партизан
|_Scekic A.
|1
Прогнозы на матч Динамо Москва - Белград
Исход игры
Динамо Москва
76.8% (53)
Ничья
18.8% (13)
Белград
4.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (33)
Меньше
47.62% (30)
Обе команды забьют
Да
71.43% (45)
Нет
28.57% (18)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
40.6% (28)
2:0 Динамо Москва
18.8% (13)
1:1 Ничья
17.4% (12)
1:0 Динамо Москва
5.8% (4)
3:1 Динамо Москва
4.3% (3)
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