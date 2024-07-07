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  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Партизан
Прогнозы 157
ЦСКА Москва 77.1% (121)
X 14.6% (23)
Партизан 8.3% (13)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
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ЦСКА Москва
Партизан

История личных встреч

ЦСКА Москва
Партизан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бистрович Кристиян 1 1
Дивеев Игорь 1 1
Файзуллаев Аббосбек 1 1
Гайич Милан III 1 1
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolic, Nemanja 1 1
_Scekic A. 1 1

Карточки

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1
Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Партизан

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 1 0 1 4 - 2 4
2.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 2
4.
ОФК Белград
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2 1 0 1 4 - 2 4
2.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
ОФК Белград
 0 - 0
4.
Партизан
 0 - 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 2
2.
ЦСКА Москва
 0 - 0
3.
Динамо Москва
 0 - 0
4.
ОФК Белград
 2 0 0 2 0 - 6 0

Топ бомбардиров
Партизан Nikolic, Nemanja 1
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 1
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 1
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 1
Динамо Москва Тюкавин Константин 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче второго тура BETBOOM БРАТСКИЙ КУБОК между московским ЦСКА и белградским "Партизаном". Работать на для вас на месте комментатора буду я, Константин Лицин! 

    В своей истории ЦСКА и "Партизан" встречались дважды. Оба раза в рамках товарищеских матчей. В последний раз армейцы обыграли сербский клуб 27 января 2023 года со счётом 2:1. Один гол на счету Фёдора Чалова, второй на счету Ярослава Арбузова. 
    Впервые между собой команды сыграли 1 июля 2017 года. Тогда ЦСКА обыграл своего соперника 3:0. 

    В первом туре BETBOOM БРАТСКИЙ КУБОК ЦСКА добыл победу над "ОФК Белград" со счётом 4:0. "Партизан" обыграл "Динамо" в серии пенальти 4:2. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.7% пользователей.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 157
ЦСКА Москва 77.1% (121)
X 14.6% (23)
Партизан 8.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Партизан
4.25
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Партизан

Исход игры
ЦСКА Москва
77.2% (122)
Ничья
14.6% (23)
Партизан
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (84)
Меньше
29.41% (35)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
36.7% (58)
1:1 Ничья
9.5% (15)
2:0 ЦСКА Москва
6.3% (10)
1:0 ЦСКА Москва
5.7% (9)
1:2 Партизан
4.4% (7)
3:2 ЦСКА Москва
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
3:1 ЦСКА Москва
2.5% (4)
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