ЦСКА Москва

—

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче второго тура BETBOOM БРАТСКИЙ КУБОК между московским ЦСКА и белградским "Партизаном". Работать на для вас на месте комментатора буду я, Константин Лицин!



В своей истории ЦСКА и "Партизан" встречались дважды. Оба раза в рамках товарищеских матчей. В последний раз армейцы обыграли сербский клуб 27 января 2023 года со счётом 2:1. Один гол на счету Фёдора Чалова, второй на счету Ярослава Арбузова.

Впервые между собой команды сыграли 1 июля 2017 года. Тогда ЦСКА обыграл своего соперника 3:0.



В первом туре BETBOOM БРАТСКИЙ КУБОК ЦСКА добыл победу над "ОФК Белград" со счётом 4:0. "Партизан" обыграл "Динамо" в серии пенальти 4:2.