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  4. BetBoom Братский Кубок 2024
Тур: 1.
ЦСКА Москва
 
Позже
Партизан
Прогнозы 71
ЦСКА Москва 69% (49)
X 18.3% (13)
Партизан 12.7% (9)
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Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Партизан
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Партизан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бистрович Кристиян 1 1
Дивеев Игорь 1 1
Файзуллаев Аббосбек 1 1
Гайич Милан III 1 1
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolic, Nemanja 1 1
_Scekic A. 1 1

Карточки

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6
Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:2 Браво - Партизан 2:1 Партизан - Раднички 1923 2:2 Чукарички - Партизан 0:1
Партизан - Младост Лучани 3:0 Напредак - Партизан 3:3 Партизан - Войводина Нови Сад 2:3 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Црвена Звезда - Партизан 2:0 Црвена Звезда - Партизан 3:2 Чукарички - Партизан 3:2 Партизан - Вождовац 1:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Вождовац - Партизан 2:3 Партизан - Спартак Суботица 1:0 Младост Лучани - Партизан 1:1 Партизан - Напредак 0:1 Црвена Звезда - Партизан 2:2 Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Партизан

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
4.
Белград
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Белград
 0 - 0
3.
Партизан
 0 - 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 1 1 0 0 2 - 2 3
2.
Динамо Москва
 0 - 0
3.
ЦСКА Москва
 0 - 0
4.
Белград
 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров
Партизан Nikolic, Nemanja 1
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 1
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 1
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 1
Динамо Москва Лепский Иван 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 71
    ЦСКА Москва 69% (49)
    X 18.3% (13)
    Партизан 12.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Партизан
    4.00
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    4.10
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Партизан

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    69% (49)
    Ничья
    18.3% (13)
    Партизан
    12.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.35% (43)
    Меньше
    30.65% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.87% (52)
    Нет
    16.13% (10)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    43.7% (31)
    1:1 Ничья
    12.7% (9)
    2:0 ЦСКА Москва
    9.9% (7)
    1:2 Партизан
    8.5% (6)
    3:2 ЦСКА Москва
    4.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
    1:0 ЦСКА Москва
    2.8% (2)
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