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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Карасёв Сергей
Балтика
1:0
Второй тайм
Зенит

Ход матча

40'
Фернандес Алекс
(Козлов Данила Сергеевич)
1:0
46'
 
Мантуан Густаво
Эракович Страхинья
46'
 
Караваев Вячеслав
Сергеев Иван
46'
Рыбчинский Дмитрий
Ковалёв Юрий
 
Прогнозы 168
Балтика 14.9% (25)
X 6.5% (11)
Зенит 78.6% (132)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
7
Фернандес
Роберто
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
17
Бистрович
Кристиян
5
Осипов
Александр
25
Фернандес
Алекс
II
88
Лисакович
Виталий
77
Козлов
Данила
Сергеевич
67
Бориско
Максим
23
Коновалов
Игорь
89
Лазарев
Вадим
21
Остойич
Иван
26
Радмановац
Никола
24
Рыбчинский
Дмитрий
59
Аванесян
Тигран
8
Капленко
Кирилл
6
Кузьмин
Максим
18
Энрикес
Анхело
19
Пряхин
Сергей
16
Адамов
Денис
25
Эракович
Страхинья
28
Алип
Нуралы
8
Вендел
Жералдо
11
Клаудиньо
Родригес
27
Нино
9
Артур
5
Барриос
Вильмар
24
Педро
дос
Сантос
33
Сергеев
Иван
II
30
Кассьерра
Матео
41
Кержаков
Михаил
1
Васютин
Александр
53
Бардачёв
Матвей
55
Родригао
де
Соуза
77
Ахметов
Ильзат
21
Ерохин
Александр
31
Мантуан
Густаво
15
Караваев
Вячеслав
18
Коваленко
Александр
79
Васильев
Дмитрий
Алексеевич
10
Изидор
Вильсон
17
Мостовой
Андрей
Балтика
Зенит

История личных встреч

Балтика
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
2:1
К
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.23
Аванесян Тигран 2 0.15
Мусаев Тамерлан 2 0.15
Бистрович Кристиян 1 0.08
Гузина Гедеон 1 0.08
Фернандес Алекс II 1 0.08
Козлов Данила Сергеевич 1 0.08
Кузьмин Максим 1 0.08
Барков Дмитрий 1 0.08
Ферни Рубен 1 0.08
Андраде Кевин 1 0.08
Гассама Натан 1 0.08
Галоян Артур 1 (1) 0.08
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.38
Кассьерра Матео 3 0.23
Педро дос Сантос 2 0.15
Ерохин Александр 1 0.08
Клаудиньо Родригес 1 0.08
Мантуан Густаво 1 0.08
Кейрос Ду 1 0.08
Вендел Жералдо 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Артур 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латышонок Евгений 2 0
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Осипов Александр 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Радмановац Никола 1 0
Гассама Натан 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Клаудиньо Родригес 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Сергеев Иван II 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Ренан Роберт 1 0
Педро дос Сантос 1 0

Результаты матчей

Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
1
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
7
Балтика
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зенит
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4

Результаты матчей

Балтика
Зенит

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
  • Второй тайм
  • Угловой
    64'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, после которого сфера даже не добралась до штрафной калининградцев. 
  • 63'
    Вендел справа ворвался в штрафную соперника и перспективно прострелил к ближней штанге, а Кассьерра под прессингом Андраде пробить по воротам так и не сумел. 
  • Опасный момент
    62'
    ОПАСНО! Клаудиньо получил сферу на чужой половине поля и с 25 метров пробил по воротам. Мяч зацепил игрока "Балтики" и пролетел рядом с левым верхним углом!
  • Опасный момент
    61'
    МОМЕНТ! Артур справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, а Мантуан под прессингом Луны пробить по воротам с убойной позиции не сумел!
  • 60'
    Кассьерра получил игровой снаряд в левой части штрафной и выполнил передачу к дальней штанге, где никого из партнёров не оказалось. Отличный момент запорол форвард "Зенита". 
  • Угловой
    59'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо навесил к дальней штанге, а там защитник калининградского коллектива сумели справиться с угрозой. 
  • Опасный момент
    58'
    МОМЕНТИЩЕ! Потеряли калининградцы мяч на своей половине поля, после чего Вендел из левой части штрафной прострелил к дальней штанге, а Клаудиньо пробил в упор, но Латышонок свою команду выручить сумел!
  • 57'
    Затяжная позиционная атака получилась у "Зенита", в ходе которой Мантуан из правой части штрафной прострелил в центр, а Караваев под прессингом защитника пробить не сумел. 
  • 56'
    Продолжает питерский коллектив много владеть мячом на старте второго тайма, однако подобраться к штрафной "Балтики" крайне непросто. Насыщенная оборона сегодня у "моряков". 
  • 55'
    Артур с правого фланга прострелил в штрафную соперника, Жиров по мячу попасть не сумел, а вот никого из питерцев на дальней штанге не оказалось. Давит "Зенит"!
  • Опасный момент
    54'
    ЛАТЫШОНОК! Мантуан из правого края штрафной прострелил в центр, откуда Артур пробил под перекладину, но голкипер "Балтики" в невероятном прыжке свою команду выручил!
  • 53'
    Шикарный шанс упустили футболисты "Балтики" упустили на старте второго тайма. Думаю, что питерцам было бы крайне непросто отыграть разницу в два мяча. 
  • Штанга
    52'
    МОМЕНТИЩЕ! Классная атака получилась у "Балтики", в ходе которой Лисакович получил сферу в центре штрафной и пробил в правый угол, однако снаряд угодил в штангу!
  • 51'
    Лисакович получил игровой снаряд перед штрафной соперника, однако уйти сразу от двух футболистов "Зенита" у него не получилось. Не забывают об атаке калининградцы. 
  • Замена
    50'
    Замена в перерыве также случилась и у "Балтики". Вместо Ковалёва на поле появился Рыбчинский. 
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    • Угловой
      49'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, который ник  чему интересному к владений Латышонка не привёл. 
    • Замена
      48'
      Двойная замена в составе "Зенита" случилась в перерыве. Ушли с поля Эракович и Сергеев, а появились Мантуан и Караваев. 
    • 47'
      Невероятный первый тайм провела "Балтика". Калининградцы великолепно играли в обороне, а также смогли найти свой момент для гола. Шикарная вторая половина встречи нас ожидает. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Балтика" - "Зенит" 1-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к первому тайму компенсировал Карасёв. 
    • Опасный момент
      44'
      МОМЕНТ! Клаудиньо из глубины отдал пас в штрафную, откуда Вендел сделал скидку на Кассьерру, а тот с 14 метров пробил выше правого угла владений Латышонка!
    • 43'
      Питерцы сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центральной части поля. Пытаются футболисты "Зенита" сравнять счёт до перерыва. 
    • 42'
      Напомню, что в полуфинале "Балтика" смогла пройти московский "Спартак". Калининградцы быстро открыли счёт, а затем усилиями Латышонка сохранили необходимый результат. 
    • 41'
      Невероятным образом складывается наша встреча. Удалось калининградцам открыть счёт в этой встрече, поэтому "Зениту" теперь предстоит выполнить крайне непростую задачу. 
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АЛЕКС ФЕРНАНДЕС! Лисакович по центру протащил мяч до штрафной соперника и отдал пас на правый край, откуда Козлов прострелил вдоль ворот, а Алекс Фернандес с близкого расстояния поразил практически пустой створ!
    • 39'
      Клаудиньо из центральной части поля выполнил перевод на левый фланг, вот только эта передача получилась крайне сильной,  поэтому Педро сохранить снаряд в пределах поля не сумел. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Ковалёв со своей половины поля пытался стартовать вперёд, но против него правила нарушил Педро. Необходимая пауза для калининградцев, которым очень непросто в концовке тайма. 
    • Угловой
      37'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо выполнил кросс в центр вратарской, а там уверенно на выходе сыграл Латышонок, кулаком выбивший снаряд. 
    • Опасный момент
      36'
      МОМЕНТИЩЕ! Клаудиньо из глубины отдал пас в левую часть штрафной, Кассьерра сферу принял и хитро пробил в ближний угол, но Латышонок в сложнейшей ситуации свою команду выручил!
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Артур получил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного к центру, а затем пробил в район дальнего угла, вот только сфера прошла рядом со штангой!
    • 34'
      Алекс Фернандес из глубины отдал передачу к штрафной соперника, Лисакович игровой снаряд получил, но уйти от Нино у него не получилось. Редкий выпад "Балтики" во второй половине первого тайма. 
    • 33'
      Педро с левого фланга выполнил навес в центр штрафной соперника, однако защитники "Балтики" спокойно с угрозой справились. Огромное преимущество в эти минуты у питерцев. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Клаудиньо по правому флангу пытался прорваться вперёд, но против него нарушил правила Роберто Фернандес. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал. 
    • Угловой
      31'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, после которого Клаудиньо пробил с линии штрафной, но эта попытка оказалась заблокирована. 
    • 30'
      Клаудиньо из глубины отдал передачу к штрафной соперника, Сергеев пытался зацепиться за мяч, вот только Жиров легко его от сферы оттеснил. Ощутимое преимущество у "Зенита". 
    • 29'
      Педро с левого фланга отдал передачу к радиусу штрафной, откуда Вендел пробил в район в правого верхнего угла, однако игровой снаряд полетел сильно выше цели. 
    • 28'
      Очень хороший футбол мы наблюдаем в финале Кубка России. Команды проводят много времени в атаке и создают большое количество опасных моментов. Не хватает только забитых мячей. 
    • Опасный момент
      27'
      ШАНСИЩЕ! Клаудиньо отдал передачу в штрафную соперника, Кассьерра правее центра вырвался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону, а затем пробил по пустым воротам, однако Латышонок в падении свою команду выручил!
    • Опасный момент
      26'
      ГОРЯЧО! Педро оказался с мячом у левого угла штрафной и сильно стрельнул по центру ворот. Сергеев немного не успел к сфере, а Латышонок с ударом бразильца сумел справиться!
    • 25'
      Заметно, что добавил "Зенит" в последние минуты и стали сразу же возникать острые моменту у владений Латышонка. Очень непростой во второй половине первого тайма придётся калининградцам. 
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТ! Вендел слева подобрался к штрафной соперника и с правой ноги пробил в сторону дальнего угла, однако Латышонок в падении с угрозой сумел справиться!
    • Опасный момент
      23'
      ОПАСНО! Клаудиньо из глубины отдал шикарный пас низом в штрафную соперника, Сергеев оказался на убойной позиции, но толком пробить по мячу у него не получилось!
    • 22'
      К середине подобралась у нас первая половина встречи. Великолепно пока смотрится коллектив из Калининграда, которому удаётся держать в постоянном напряжении защиту "Зенита". 
    • Опасный момент
      21'
      НЕВЕРОЯТНО! Клаудиньо справа ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр к линии вратарской, откуда Сергеев без сопротивления пробил рядом с левой штангой!
    • Угловой
      20'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Балтики". Последовал короткий розыгрыш, после которого игровой снаряд калининградцами был потерян. 
    • 19'
      И продолжает атаковать "Балтика"! Роберто Фернандес получил игровой снаряд на левом фланге и пытался прострелить в штрафную, вот только эту попытку заблокировал Артур. 
    • Угловой
      18'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович навесил к дальней штанге, откуда Ковалёв пробил по воротам, но эта попытка пришлась в своего же одноклубника. 
    • Опасный момент
      17'
      ОПАСНО! Алекс Фернандес с левого фланга навесил к линии вратарской, Козлов в борьбе с защитником пробил под перекладину, однако Адамов свою команду сумел выручить!
    • Судья
      16'
      СПОРНО! Козлов слева ворвался в штрафную соперника и прокинул сферу мимо Нино, а затем защитник "Зенита" влетел ему в ногу. Карасёв развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет!
    • Опасный момент
      15'
      ШАНСИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович выполнил кросс к дальней штанге, откуда Жиров сделал скидку в центр, а Луна от линии вратарской пробил выше ворот!
    • 14'
      Козлов оказался с мячом в правой части штрафной соперника, ушёл от Барриоса, а затем с левой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку успел заблокировать Нино. 
    • 13'
      Роберто Фернандес получил классную передачу на левом фланге и пытался прострелить в штрафную, однако эту попытку Эракович успел заблокировать. Отвечают своими атаками калининградцы. 
    • Угловой
      12'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Артур выполнил кросс к линии вратарской, после чего сфера заметалась по штрафной, но Ковалёв всё-таки сумел вынести её к центру поля. 
    • 11'
      Довольно неожиданный момент получила "Балтика" в стартовые минуты, однако он оказался не реализован. Питерский коллектив снова завладел сферой на чужой половине поля. 
    • Угловой
      10'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович выполнил кросс к линии вратарской, а там питерцы уверенно с угрозой сумели справиться. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТИЩЕ! Бистрович из глубины отдал отличный пас вперёд, после чего Роберто Фернандес слева выскочил на рандеву с голкипером и успел перекинуть Адамова, однако Нино на "ленточке" успел подстраховать своего вратаря!
    • 8'
      Вендел получил игровой снаряд на правом краю штрафной и перспективно прострелил в центр, Андраде сыграл внимательно и в непростой ситуации выбил сферу. 
    • 7'
      Продолжают питерцы спокойно перекатывать мяч на своей половине поля. Очень спокойное начало нашей встречи, в котором совсем нет опасных подходов к воротам. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Козлов вступил в активный прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Адамова. Карасёв находился рядом с эпизодом и сразу же зафиксировал нарушение. 
    • 5'
      Ковалёв по правой бровке выполнил сильный заброс вперёд, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Алип забрал игровой снаряд под свой контроль. 
    • 4'
      Удалось питерцам слева подобраться к штрафной соперника, после чего Педро выполнил кросс к линии вратарской, а там защитники "Балтики" спокойно с угрозой справились. 
    • 3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Зенита" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают сферу на своей половине поля. Номинальные хозяева в прессинг вступать не спешат. 
    • 2'
      Футболисты "Балтики" вышли на эту встречу в белых футболках и тёмных трусах, питерцы играют в голубой форме. Ворота Адамова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли калининградцы.
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на финальном матче Кубка России, в котором сыграют калининградская "Балтика" и питерский "Зенит". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 168
    Балтика 14.9% (25)
    X 6.5% (11)
    Зенит 78.6% (132)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Зенит
    7.60
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    7.20
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:0 Зенит

    Исход игры
    Балтика
    14.9% (25)
    Ничья
    6.5% (11)
    Зенит
    78.6% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (76)
    Меньше
    38.71% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (76)
    Нет
    38.71% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    23.8% (40)
    0:2 Зенит
    19% (32)
    1:3 Зенит
    12.5% (21)
    0:1 Зенит
    4.2% (7)
    0:3 Зенит
    4.2% (7)
    1:1 Ничья
    4.2% (7)
    2:1 Балтика
    3% (5)
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