МОМЕНТИЩЕ! Потеряли калининградцы мяч на своей половине поля, после чего Вендел из левой части штрафной прострелил к дальней штанге, а Клаудиньо пробил в упор, но Латышонок свою команду выручить сумел!

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо навесил к дальней штанге, а там защитник калининградского коллектива сумели справиться с угрозой.

Кассьерра получил игровой снаряд в левой части штрафной и выполнил передачу к дальней штанге, где никого из партнёров не оказалось. Отличный момент запорол форвард "Зенита".

МОМЕНТ! Артур справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, а Мантуан под прессингом Луны пробить по воротам с убойной позиции не сумел!

ОПАСНО! Клаудиньо получил сферу на чужой половине поля и с 25 метров пробил по воротам. Мяч зацепил игрока "Балтики" и пролетел рядом с левым верхним углом!

Вендел справа ворвался в штрафную соперника и перспективно прострелил к ближней штанге, а Кассьерра под прессингом Андраде пробить по воротам так и не сумел.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, после которого сфера даже не добралась до штрафной калининградцев.

Замена в перерыве также случилась и у "Балтики". Вместо Ковалёва на поле появился Рыбчинский.

Лисакович получил игровой снаряд перед штрафной соперника, однако уйти сразу от двух футболистов "Зенита" у него не получилось. Не забывают об атаке калининградцы.

МОМЕНТИЩЕ! Классная атака получилась у "Балтики", в ходе которой Лисакович получил сферу в центре штрафной и пробил в правый угол, однако снаряд угодил в штангу!

Шикарный шанс упустили футболисты "Балтики" упустили на старте второго тайма. Думаю, что питерцам было бы крайне непросто отыграть разницу в два мяча.

ЛАТЫШОНОК! Мантуан из правого края штрафной прострелил в центр, откуда Артур пробил под перекладину, но голкипер "Балтики" в невероятном прыжке свою команду выручил!

Артур с правого фланга прострелил в штрафную соперника, Жиров по мячу попасть не сумел, а вот никого из питерцев на дальней штанге не оказалось. Давит "Зенит"!

Продолжает питерский коллектив много владеть мячом на старте второго тайма, однако подобраться к штрафной "Балтики" крайне непросто. Насыщенная оборона сегодня у "моряков".

Затяжная позиционная атака получилась у "Зенита", в ходе которой Мантуан из правой части штрафной прострелил в центр, а Караваев под прессингом защитника пробить не сумел.

Невероятный первый тайм провела "Балтика". Калининградцы великолепно играли в обороне, а также смогли найти свой момент для гола. Шикарная вторая половина встречи нас ожидает.

Двойная замена в составе "Зенита" случилась в перерыве. Ушли с поля Эракович и Сергеев, а появились Мантуан и Караваев.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, который ник чему интересному к владений Латышонка не привёл.

Невероятным образом складывается наша встреча. Удалось калининградцам открыть счёт в этой встрече, поэтому "Зениту" теперь предстоит выполнить крайне непростую задачу.

Напомню, что в полуфинале "Балтика" смогла пройти московский "Спартак". Калининградцы быстро открыли счёт, а затем усилиями Латышонка сохранили необходимый результат.

Питерцы сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центральной части поля. Пытаются футболисты "Зенита" сравнять счёт до перерыва.

МОМЕНТ! Клаудиньо из глубины отдал пас в штрафную, откуда Вендел сделал скидку на Кассьерру, а тот с 14 метров пробил выше правого угла владений Латышонка!

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! АЛЕКС ФЕРНАНДЕС! Лисакович по центру протащил мяч до штрафной соперника и отдал пас на правый край, откуда Козлов прострелил вдоль ворот, а Алекс Фернандес с близкого расстояния поразил практически пустой створ!

39' Клаудиньо из центральной части поля выполнил перевод на левый фланг, вот только эта передача получилась крайне сильной, поэтому Педро сохранить снаряд в пределах поля не сумел.

38' Ковалёв со своей половины поля пытался стартовать вперёд, но против него правила нарушил Педро. Необходимая пауза для калининградцев, которым очень непросто в концовке тайма.

37' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо выполнил кросс в центр вратарской, а там уверенно на выходе сыграл Латышонок, кулаком выбивший снаряд.

36' МОМЕНТИЩЕ! Клаудиньо из глубины отдал пас в левую часть штрафной, Кассьерра сферу принял и хитро пробил в ближний угол, но Латышонок в сложнейшей ситуации свою команду выручил!

35' ОПАСНО! Артур получил игровой снаряд на правом фланге, сместился немного к центру, а затем пробил в район дальнего угла, вот только сфера прошла рядом со штангой!

34' Алекс Фернандес из глубины отдал передачу к штрафной соперника, Лисакович игровой снаряд получил, но уйти от Нино у него не получилось. Редкий выпад "Балтики" во второй половине первого тайма.

33' Педро с левого фланга выполнил навес в центр штрафной соперника, однако защитники "Балтики" спокойно с угрозой справились. Огромное преимущество в эти минуты у питерцев.

32' Клаудиньо по правому флангу пытался прорваться вперёд, но против него нарушил правила Роберто Фернандес. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку показывать не стал.

31' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Последовал короткий розыгрыш, после которого Клаудиньо пробил с линии штрафной, но эта попытка оказалась заблокирована.

30' Клаудиньо из глубины отдал передачу к штрафной соперника, Сергеев пытался зацепиться за мяч, вот только Жиров легко его от сферы оттеснил. Ощутимое преимущество у "Зенита".

29' Педро с левого фланга отдал передачу к радиусу штрафной, откуда Вендел пробил в район в правого верхнего угла, однако игровой снаряд полетел сильно выше цели.

28' Очень хороший футбол мы наблюдаем в финале Кубка России. Команды проводят много времени в атаке и создают большое количество опасных моментов. Не хватает только забитых мячей.

27' ШАНСИЩЕ! Клаудиньо отдал передачу в штрафную соперника, Кассьерра правее центра вырвался на рандеву с голкипером, ушёл в сторону, а затем пробил по пустым воротам, однако Латышонок в падении свою команду выручил!

26' ГОРЯЧО! Педро оказался с мячом у левого угла штрафной и сильно стрельнул по центру ворот. Сергеев немного не успел к сфере, а Латышонок с ударом бразильца сумел справиться!

25' Заметно, что добавил "Зенит" в последние минуты и стали сразу же возникать острые моменту у владений Латышонка. Очень непростой во второй половине первого тайма придётся калининградцам.

24' МОМЕНТ! Вендел слева подобрался к штрафной соперника и с правой ноги пробил в сторону дальнего угла, однако Латышонок в падении с угрозой сумел справиться!

23' ОПАСНО! Клаудиньо из глубины отдал шикарный пас низом в штрафную соперника, Сергеев оказался на убойной позиции, но толком пробить по мячу у него не получилось!

22' К середине подобралась у нас первая половина встречи. Великолепно пока смотрится коллектив из Калининграда, которому удаётся держать в постоянном напряжении защиту "Зенита".

21' НЕВЕРОЯТНО! Клаудиньо справа ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр к линии вратарской, откуда Сергеев без сопротивления пробил рядом с левой штангой!

20' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Балтики". Последовал короткий розыгрыш, после которого игровой снаряд калининградцами был потерян.

19' И продолжает атаковать "Балтика"! Роберто Фернандес получил игровой снаряд на левом фланге и пытался прострелить в штрафную, вот только эту попытку заблокировал Артур.

18' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович навесил к дальней штанге, откуда Ковалёв пробил по воротам, но эта попытка пришлась в своего же одноклубника.

17' ОПАСНО! Алекс Фернандес с левого фланга навесил к линии вратарской, Козлов в борьбе с защитником пробил под перекладину, однако Адамов свою команду сумел выручить!

16' СПОРНО! Козлов слева ворвался в штрафную соперника и прокинул сферу мимо Нино, а затем защитник "Зенита" влетел ему в ногу. Карасёв развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет!

15' ШАНСИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович выполнил кросс к дальней штанге, откуда Жиров сделал скидку в центр, а Луна от линии вратарской пробил выше ворот!

14' Козлов оказался с мячом в правой части штрафной соперника, ушёл от Барриоса, а затем с левой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку успел заблокировать Нино.

13' Роберто Фернандес получил классную передачу на левом фланге и пытался прострелить в штрафную, однако эту попытку Эракович успел заблокировать. Отвечают своими атаками калининградцы.

12' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зенита". Артур выполнил кросс к линии вратарской, после чего сфера заметалась по штрафной, но Ковалёв всё-таки сумел вынести её к центру поля.

11' Довольно неожиданный момент получила "Балтика" в стартовые минуты, однако он оказался не реализован. Питерский коллектив снова завладел сферой на чужой половине поля.

10' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Балтики". Бистрович выполнил кросс к линии вратарской, а там питерцы уверенно с угрозой сумели справиться.

9' МОМЕНТИЩЕ! Бистрович из глубины отдал отличный пас вперёд, после чего Роберто Фернандес слева выскочил на рандеву с голкипером и успел перекинуть Адамова, однако Нино на "ленточке" успел подстраховать своего вратаря!

8' Вендел получил игровой снаряд на правом краю штрафной и перспективно прострелил в центр, Андраде сыграл внимательно и в непростой ситуации выбил сферу.

7' Продолжают питерцы спокойно перекатывать мяч на своей половине поля. Очень спокойное начало нашей встречи, в котором совсем нет опасных подходов к воротам.

6' Козлов вступил в активный прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Адамова. Карасёв находился рядом с эпизодом и сразу же зафиксировал нарушение.

5' Ковалёв по правой бровке выполнил сильный заброс вперёд, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Алип забрал игровой снаряд под свой контроль.

4' Удалось питерцам слева подобраться к штрафной соперника, после чего Педро выполнил кросс к линии вратарской, а там защитники "Балтики" спокойно с угрозой справились.

3' Довольно спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Зенита" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают сферу на своей половине поля. Номинальные хозяева в прессинг вступать не спешат.

2' Футболисты "Балтики" вышли на эту встречу в белых футболках и тёмных трусах, питерцы играют в голубой форме. Ворота Адамова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.