Стадион: Лужники.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Балтика
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.25
|Аванесян Тигран
|2
|0.17
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.17
|Бистрович Кристиян
|1
|0.08
|Гузина Гедеон
|1
|0.08
|Кузьмин Максим
|1
|0.08
|Барков Дмитрий
|1
|0.08
|Ферни Рубен
|1
|0.08
|Андраде Кевин
|1
|0.08
|Гассама Натан
|1
|0.08
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.08
|Галоян Артур
|1 (1)
|0.08
|Дудиев Аслан
|0
|0
|Маляров Кирилл
|0
|0
|Фернандес Алекс II
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.42
|Кассьерра Матео
|3
|0.25
|Педро дос Сантос
|2
|0.17
|Ерохин Александр
|1
|0.08
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.08
|Мантуан Густаво
|1
|0.08
|Кейрос Ду
|1
|0.08
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
|Артур
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Луна Диего
|2
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Радмановац Никола
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Клаудиньо Родригес
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Сергеев Иван II
|1
|0
|Васильев Дмитрий Алексеевич
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
1
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
7
Балтика
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зенит
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4
Результаты матчей
Балтика
Зенит
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Балтика
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
57
210
111
111
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|5 (2)
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Зенит
Исход игры
Балтика
9.9% (7)
Ничья
7% (5)
Зенит
83.1% (59)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (40)
Меньше
38.46% (25)
Обе команды забьют
Да
63.08% (41)
Нет
36.92% (24)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.9% (17)
0:2 Зенит
22.5% (16)
1:3 Зенит
19.7% (14)
1:1 Ничья
7% (5)
0:3 Зенит
5.6% (4)
2:1 Балтика
4.2% (3)
0:1 Зенит
4.2% (3)
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