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Стадион: .
Балтика
 
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Зенит
Прогнозы 71
Балтика 9.9% (7)
X 7% (5)
Зенит 83.1% (59)
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История личных встреч

Балтика
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
2:1
К
1:0
К
1:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.25
Аванесян Тигран 2 0.17
Мусаев Тамерлан 2 0.17
Бистрович Кристиян 1 0.08
Гузина Гедеон 1 0.08
Кузьмин Максим 1 0.08
Барков Дмитрий 1 0.08
Ферни Рубен 1 0.08
Андраде Кевин 1 0.08
Гассама Натан 1 0.08
Козлов Данила Сергеевич 1 0.08
Галоян Артур 1 (1) 0.08
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.42
Кассьерра Матео 3 0.25
Педро дос Сантос 2 0.17
Ерохин Александр 1 0.08
Клаудиньо Родригес 1 0.08
Мантуан Густаво 1 0.08
Кейрос Ду 1 0.08
Вендел Жералдо 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Артур 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латышонок Евгений 2 0
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Осипов Александр 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Радмановац Никола 1 0
Гассама Натан 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Клаудиньо Родригес 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Сергеев Иван II 1 0
Васильев Дмитрий Алексеевич 1 0
Ренан Роберт 1 0
Педро дос Сантос 1 0

Результаты матчей

Балтика
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
1
Балтика
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Зенит
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
7
Балтика
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Зенит
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3
Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4

Результаты матчей

Балтика
Зенит

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 71
    Балтика 9.9% (7)
    X 7% (5)
    Зенит 83.1% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Зенит
    8.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Зенит

    Исход игры
    Балтика
    9.9% (7)
    Ничья
    7% (5)
    Зенит
    83.1% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (40)
    Меньше
    38.46% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    63.08% (41)
    Нет
    36.92% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    23.9% (17)
    0:2 Зенит
    22.5% (16)
    1:3 Зенит
    19.7% (14)
    1:1 Ничья
    7% (5)
    0:3 Зенит
    5.6% (4)
    2:1 Балтика
    4.2% (3)
    0:1 Зенит
    4.2% (3)
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