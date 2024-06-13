Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЛопес Сантьяго
7' Желтая карточкаMilton Gimenez
20' Желтая карточкаАвалос Габриэль
24' Желтая карточкаLautaro Millan
1:1
28' ГолMilton Gimenez
45' Желтая карточкаJoaquin Laso
1:1
45' Не забитый пенальтиMilton Gimenez
47' Желтая карточкаАгилар Фелипе
48' Желтая карточкаAlex Luna
51' Желтая карточкаCristian Nunez
2:1
52' ПенальтиАвалос Габриэль
75' Желтая карточкаAlejandro Maciel
86' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
89' Красная карточкаAaron Quiroz
90'+6
Ход матча
3'
1:0
20'
24'
28'
1:1
45'
45'
1:1
47'
48'
51'
52'
2:1
75'
86'
89'
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
29 Juan FedorcoЗащитник
-
23 Марконе ИванЗащитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tomas Parmo
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Tocalli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Mateo PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
21 Facundo Vila
-
31 Yvo Calleros
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.91
1.17
Среднее время на гол
99
77
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
1.92
0.64
Среднее время на гол
46
141
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.43
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
98
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|2 (1)
|0.4
|Лопес Сантьяго
|1
|0.2
|Исла Маурисио
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.8
|Bruno Christian Sepulveda
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Conelo
|2
|1
|Лопес Сантьяго
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Alex Luna
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
|Diego Tarzia
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|3
|1
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Cristian Nunez
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Банфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2