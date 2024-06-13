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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Индепендьенте Авельянеда
2:1
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
3' Гол
Лопес Сантьяго
7' Желтая карточка
Milton Gimenez
20' Желтая карточка
Авалос Габриэль
24' Желтая карточка
Lautaro Millan
1:1
28' Гол
Milton Gimenez
45' Желтая карточка
Joaquin Laso
1:1
45' Не забитый пенальти
Milton Gimenez
47' Желтая карточка
Агилар Фелипе
48' Желтая карточка
Alex Luna
51' Желтая карточка
Cristian Nunez
2:1
52' Пенальти
Авалос Габриэль
75' Желтая карточка
Alejandro Maciel
86' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
89' Красная карточка
Aaron Quiroz
90'+6
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
35
Santiago
Salle
2
Joaquin
Laso
21
David
Martinez
11
Манкуэльо
Федерико
14
Lautaro
Millan
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
12
Facundo
Sanguinetti
4
Alejandro
Maciel
37
Mateo
Perez
6
Aaron
Quiroz
22
Juan
Alvarez2
33
Инсуа
Эмануэль
10
Матиас
Гонсалез
5
Cristian
Nunez
20
Ignacio
Rodriguez
9
Milton
Gimenez
11
Bruno
Christian
Sepulveda
Индепендьенте Авельянеда
3-4-1-2
Банфилд
5-3-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
0:1
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
П
0:1
П
1:3
П
1:1
П
0:1
ПБ
3:3
ПБ
1:1
П
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
5:0
ПА
0:1
ПАК
3:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.91
1.17

Среднее время на гол

99
77

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.92
0.64

Среднее время на гол

46
141

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.43
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
98

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 (1) 0.4
Лопес Сантьяго 1 0.2
Исла Маурисио 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.8
Bruno Christian Sepulveda 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 2 1
Лопес Сантьяго 3 0
Joaquin Laso 3 0
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Alex Luna 2 0
Марконе Иван 1 0
Перес Дамиан 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Агилар Фелипе 1 0
David Martinez 1 0
Невес Габриэль 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 3 1
Инсуа Эмануэль 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Cristian Nunez 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Банфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Банфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Банфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3
Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1
Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 9 - 2 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
18.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
19.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
20.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
21.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
22.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
23.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
15.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
16.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
17.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
18.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
20.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
21.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
28.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
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