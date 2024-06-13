  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Депортиво Риестра
1:0
Второй тайм: 81'
Ривер Плейт
0'
34' Желтая карточка
Пирес Леандро
1:0
56' Гол
Alan Barrionuevo
59' Желтая карточка
Рамирес Педро
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
5
Рамирес
Педро
27
Jonatan
Goitia
8
Milton
Aaron
Celiz
16
Guillermo
Pereira
14
Pablo
Monje
9
Jonathan
Herrera1
11
Walter
Acuna
33
Центурион
Эзекиль
31
Симон
Сантьяго
2
Боселли
Себастьян
14
Пирес
Леандро
13
Диас
Энцо
Эрнан
26
Фернандес
Игнасио
4
Фонсека
Николас
21
Барко
Эсекьель
19
Эчеверри
Клаудио
11
Колидио
Факундо
36
Солари
Пабло
Депортиво Риестра
5-3-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Депортиво Риестра
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КПЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Barrionuevo 1 0.2
Jonathan Herrera1 1 0.2
Leonardo Landriel 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колидио Факундо 3 0.6
Борха Мигель 3 (2) 0.6
Солари Пабло 1 0.2
Барко Эсекьель 1 0.2
Эчеверри Клаудио 1 0.2
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Мастантуоно Франко 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Педро 2 0
Pablo Monje 2 0
Кристиан Фаббиани 1 0
Nicolas Torres 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Milton Aaron Celiz 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 3 0
Альендро Родриго 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Диас Энцо Эрнан 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Депортиво Риестра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
9
Депортиво Риестра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
100%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Эстрелла 1:3 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Ривер Плейт

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Ривер Плейт
 0:1 5 3 0 2 9 - 3 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 1 1 5 - 3 7
10.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Депортиво Риестра
 1:0 5 2 0 3 2 - 5 6
14.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
15.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
21.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Депортиво Риестра
 1:0 3 2 0 1 2 - 2 6
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
17.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
21.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
22.
Ривер Плейт
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
23.
Депортиво Риестра
 1:0 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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