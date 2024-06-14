  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Сармьенто
2:0
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
45' Желтая карточка
Yair Arismendi
45' Желтая карточка
Javier Correa
1:0
58' Гол
Gabriel Gudino
64' Желтая карточка
Tiago Palacios
2:0
67' Гол
Гарсия Мануэль
75' Желтая карточка
Gabriel Gudino
90' Желтая карточка
Mauro Menzdez
90'+6
42
Акоста
Лукас
II
27
Emanuel
Hernandez
16
Juan
Guasone
2
Инсаурральде
Хуан
38
Matias
Rosales
26
Yair
Arismendi
22
Valentin
Burgoa
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
20
Gabriel
Gudino
28
Joaquin
Gho
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
6
Фернандес
Федерико
3
Nicolas
Andres
Fernandez
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
7
Соса
Хосе
10
Пьятти
Пабло
18
Edwin
Cetre
27
Javier
Correa
Сармьенто
5-4-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-1-4-1

История личных встреч

Сармьенто
Эстудиантес Ла-Плата

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
3:1
КПЛ
2:1
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
0:3
П
1:0
П
0:1
ПБМ
1:0
ПБМ
2:2
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.4
Gabriel Gudino 1 0.2
Agustin Fontana 1 (1) 0.2
Sergio Quiroga 0 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 1 0.2
Edwin Cetre 1 (1) 0.2
Mauro Menzdez 1 0.2
Zaid Abner Romero 1 0.2
Eros Mancuso 1 0.2
Маньома Алексис 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Matias Rosales 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Javier Correa 2 0
Соса Хосе 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Tiago Palacios 1 0
Eros Mancuso 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2

Результаты матчей

Сармьенто
Эстудиантес Ла-Плата

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Эстудиантес Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:0 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
11.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 5 2 0 3 3 - 4 6
14.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Ланус
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
18.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
9.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Институто Кордоба
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
17.
Ланус
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
20.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ланус
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
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    • 46'
      Перес Энцо уходит с поля. Сукуи Фернандо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Хавьер Корреа получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Яир Арисменди получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сармьенто 2:0 Эстудиантес Ла-Плата онлайн

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