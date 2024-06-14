Тур: 5.
2:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаYair Arismendi
45' Желтая карточкаJavier Correa
1:0
58' ГолGabriel Gudino
64' Желтая карточкаTiago Palacios
2:0
67' ГолГарсия Мануэль
75' Желтая карточкаGabriel Gudino
90' Желтая карточкаMauro Menzdez
90'+6
Ход матча
45'
45'
58'
1:0
64'
67'
2:0
75'
90'
16
Juan
Guasone
28
Joaquin
Gho
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
18
Edwin
Cetre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
-
-
-
-
39 Joel Godoy
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Roman Gomez
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сармьенто
Эстудиантес Ла-Плата
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.4
|Gabriel Gudino
|1
|0.2
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.2
|Sergio Quiroga
|0
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Correa
|1
|0.2
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.2
|Mauro Menzdez
|1
|0.2
|Zaid Abner Romero
|1
|0.2
|Eros Mancuso
|1
|0.2
|Маньома Алексис
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Matias Rosales
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Javier Correa
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сармьенто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эстудиантес Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2
Результаты матчей
Сармьенто
Эстудиантес Ла-Плата
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Эстудиантес Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 4
|6
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|24.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|25.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2