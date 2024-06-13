Тур: 5.
Ход матча
5'
27'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.85 Победа «Бельграно»
-
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Maximo OsesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Franco Rami
-
48 Lucas Bustos
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Тигре
Бельграно
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.83
1.11
Среднее время на гол
108
81
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
1.17
Среднее время на гол
115
77
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
0.8
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
112
79
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.4
|Феррейра Факундо
|1
|0.2
|Кардосо Агустин
|0
|0
|Гальван Томас
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|3
|0.6
|Рейна Брайан
|2
|0.4
|Mariano Troilo
|1
|0.2
|Geronimo Heredia
|1
|0.2
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Ezequiel Forclaz
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Agustin Baldi
|2
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Лонго Сантьяго
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Mariano Troilo
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0
Бельграно
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1
Результаты матчей
Тигре
Бельграно
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тигре
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|17.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|18.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|20.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|24.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|17.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|19.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|22.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
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2.85 Победа «Бельграно»
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