  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Тигре
1:0
Перерыв
Бельграно
0'
1:0
5' Гол
Феррейра Факундо
27' Желтая карточка
Кардосо Агустин
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
6
Нарделли
Джан
17
Kevin
Lomonaco
15
Angelo
Marchese
5
Кардосо
Агустин
16
Lorenzo
Scipioni
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
20
Гальван
Томас
14
Феррейра
Факундо
25
Лосада
Науэль
6
Ребола
Алехандро
37
Mariano
Troilo
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
52
Maximo
Oses
7
Суарес
Матиас
Тигре
4-2-3-1
Бельграно
5-4-1

История личных встреч

Тигре
Бельграно

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
1:4
КПЛ
0:3
ЛП
0:2
ПНЗА
0:0
С
1:2
С
0:0
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
1:1
ПА
0:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
1.11

Среднее время на гол

108
81

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
1.17

Среднее время на гол

115
77

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

0.8
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

112
79

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.4
Феррейра Факундо 1 0.2
Кардосо Агустин 0 0
Гальван Томас 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 0.6
Рейна Брайан 2 0.4
Mariano Troilo 1 0.2
Geronimo Heredia 1 0.2
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Lomonaco 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Ортега Мартин 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Angelo Marchese 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Agustin Baldi 2 0
Хара Франко 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Рейна Брайан 1 0
Лонго Сантьяго 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Mariano Troilo 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1
Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0
Бельграно
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0
Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1

Результаты матчей

Тигре
Бельграно

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тигре
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
10.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Бельграно
 0:1 5 2 1 2 7 - 9 7
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 0 2 3 - 3 6
13.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
14.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
15.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Сармьенто
 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
21.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Тигре
 1:0 5 1 1 3 3 - 9 4
25.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 0:1 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
17.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
18.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Тигре
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
20.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
21.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
22.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Сармьенто
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Тигре
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
21.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
25.
Бельграно
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Весь список
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  • 44'
    Феррейра Факундо уходит с поля. Флабиан Лондоно выходит вместо него
  • 27'
    Кардосо Агустин получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Гальван Томас сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Феррейра Факундо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Тигре.
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Тигре
Ничья
Бельграно
2.66
4.70
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7.92
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Тигре
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