Тур: 5.
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
9'
Прогноз на матч от Liveresult
55
Якоб
Томас
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Диас ФранкоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Институто Кордоба
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.2
|Мендес Армандо
|1
|0.2
|Агирре Брайан I
|1
|0.2
|Хайме Мисаэль
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|4
|0.8
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.2
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Damian Puebla
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Фернандес Родриго
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Кальдерара Брайан
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|2
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Dubersarsky
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Ньюэллс Олд Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 4
|6
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|24.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|25.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|17.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|18.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|19.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|21.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2
|Платенсе
|Sasha Marcich
|1 2