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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Первый тайм: 23'
Институто Кордоба
0'
0:1
9' Гол
Gaston Lodico

Ход матча

9'
0:1
Gaston Lodico
(Santiago Rodriguez III)
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Институто Кордоба
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1
Ойос
Лукас
14
Мендес
Армандо
55
Якоб
Томас
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
33
Каччьябуэ
Жеронимо
5
Фернандес
Родриго
18
Агирре
Брайан
I
10
Банега
Эвер
44
Франциско
Гонсалес
I
99
Рамирес
Игнасио
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
18
Lucas
Rodriguez
I
22
Damian
Puebla
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
8
Jonas
Acevedo
11
Santiago
Rodriguez
III
29
Russo
Cordero
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-1-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Институто Кордоба

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.2
Мендес Армандо 1 0.2
Агирре Брайан I 1 0.2
Хайме Мисаэль 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 4 0.8
Gregorio Rodríguez 1 0.2
Jonas Acevedo 0 0
Damian Puebla 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Фернандес Родриго 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Кальдерара Брайан 1 0
Главинович Ян 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 2 1
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Dubersarsky 2 0
Russo Cordero 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gaston Lodico 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ньюэллс Олд Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Феррокарриль Мидланд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2
Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:0 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
11.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 5 2 0 3 3 - 4 6
14.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
16.
Ланус
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
17.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
18.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
9.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Институто Кордоба
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
17.
Ланус
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
18.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
20.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Ланус
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Весь список
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