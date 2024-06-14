  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Ланус
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
18' Желтая карточка
Лусиатти Брайан
31' Желтая карточка
Рохас Габриэль
1:0
44' Гол
Каррера Рамиро
2:0
65' Гол
Боу Вальтер
74' Желтая карточка
Солари Сантьяго
76' Желтая карточка
Домингес Нери
80' Вторая желтая карточка
Солари Сантьяго
85' Желтая карточка
Мартинес Рохер
90'+5
1
Агуэрре
Алан
3
Nicolas
Morgantini
23
Домингес
Нери
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
32
Каррера
Рамиро
4
Перес
Гонсало
15
Raul
Loaiza
25
Акино
Дилан
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
25
Facundo
Cambeses
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
32
Альмендра
Агустин
36
Сукулини
Бруно
22
Baltasar
Rodriguez
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
Ланус
4-4-1-1
Расинг Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Ланус
Расинг Авельянеда

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
0:2
ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
3:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1
П
3:0
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:0
П
1:3
П
1:0
П
1:1
КС
2:0
КС
1:2
П
0:0
П
1:1
П
3:1
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
0:2
ПАК
3:3

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
0.94

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.63
0.92

Среднее время на гол

55
98

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

1.61
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
96

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 3 0.6
Морено Марселино 1 0.2
Каррера Рамиро 1 0.2
Пенья Фелипе 1 0.2
Nicolas Morgantini 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 3 (1) 0.6
Gaston Martirena 2 0.4
Мартинес Адриан 1 0.2
Maximiliano Salas 1 0.2
Солари Сантьяго 1 0.2
Сигали Леонардо 1 0.2
Карбонеро Йохан 1 0.2
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.2
Рохас Габриэль 0 0
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 3 0
Каррера Рамиро 2 0
Лусиатти Брайан 2 0
Морено Марселино 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Альварес Фавио 1 0
Домингес Нери 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солари Сантьяго 1 1
Мартинес Рохер 1 0
Мартинес Адриан 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Рохас Габриэль 1 0
Gaston Martirena 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1
Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0
Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Ланус
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ланус
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
11.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
12.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
17.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
18.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
19.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
16.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
18.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
20.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
23.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (2)
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Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
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