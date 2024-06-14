Тур: 5.
2:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаЛусиатти Брайан
31' Желтая карточкаРохас Габриэль
1:0
44' ГолКаррера Рамиро
2:0
65' ГолБоу Вальтер
74' Желтая карточкаСолари Сантьяго
76' Желтая карточкаДомингес Нери
80' Вторая желтая карточкаСолари Сантьяго
85' Желтая карточкаМартинес Рохер
90'+5
Ход матча
18'
31'
44'
65'
2:0
74'
76'
80'
85'
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
25
Акино
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Ланус
Расинг Авельянеда
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
0.94
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.63
0.92
Среднее время на гол
55
98
Всего голов
45
26
Голов в среднем за матч
1.61
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
96
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|3
|0.6
|Морено Марселино
|1
|0.2
|Каррера Рамиро
|1
|0.2
|Пенья Фелипе
|1
|0.2
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|3 (1)
|0.6
|Gaston Martirena
|2
|0.4
|Мартинес Адриан
|1
|0.2
|Maximiliano Salas
|1
|0.2
|Солари Сантьяго
|1
|0.2
|Сигали Леонардо
|1
|0.2
|Карбонеро Йохан
|1
|0.2
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.2
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|3
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Лусиатти Брайан
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Домингес Нери
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солари Сантьяго
|1
|1
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Рохас Габриэль
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1
Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0
Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Ремедиос 1:2 Кокимбо Юнидо - Расинг Авельянеда 1:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Спортиво Лукеньо - Расинг Авельянеда 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Бурсако 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Результаты матчей
Ланус
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ланус
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Химнасия Ла-Плата
|Абальдо Матиас
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2