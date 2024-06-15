  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Платенсе
0'
1:0
7' Гол
Bruno Barticciotto
13' Желтая карточка
Lucas Suarez II
32' Желтая карточка
Leonel Picco
1:1
45' Гол
Franco Minerva
45' Желтая карточка
Риверос Блас
2:1
70' Гол
Мартинес Алекс
90' Красная карточка
Juan Cozzani
90'+9
22
Эррера
Гидо
5
Мантилья
Кевин
3
Lucas
Suarez
II
29
Бенавидес
Гастон
Америко
15
Риверос
Блас
28
Juan
Portillo
8
Галарса
Матиас
20
Ботта
Рубен
14
Мартинес
Алекс
9
Джиротти
Федерико
32
Bruno
Barticciotto
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
10
Agustin
Ocampo
8
Fernando
Juarez
III
21
Ivan
Gomez
29
Franco
Minerva
77
Ronaldo
Martinez
Тальерес Кордоба
4-2-1-3
Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
0:0
КПЛ
1:0
ЛП
2:1
НБ
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Barticciotto 4 0.8
Портилльо Маркос 2 0.4
Соса Рамон 2 0.4
Мартинес Алекс 1 0.2
Джиротти Федерико 1 0.2
Альбаррасин Густаво 1 0.2
Ботта Рубен 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Боу Густаво 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 2 (1) 0.4
Franco Minerva 1 0.2
Agustin Ocampo 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Suarez II 2 0
Juan Portillo 2 0
Галарса Матиас 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Наварро Мигель 1 0
Valentin Depietri 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Cozzani 2 1
Sasha Marcich 2 1
Ronaldo Martinez 2 0
Leonel Picco 2 0
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Agustin Ocampo 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Платенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
1
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2
Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Платенсе

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Унион Санта-Фе
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
11.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
12.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
4.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
5.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
18.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
19.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
20.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
21.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Тальерес Кордоба Bruno Barticciotto 4 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
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  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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