Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолBruno Barticciotto
13' Желтая карточкаLucas Suarez II
32' Желтая карточкаLeonel Picco
1:1
45' ГолFranco Minerva
45' Желтая карточкаРиверос Блас
2:1
70' ГолМартинес Алекс
90' Красная карточкаJuan Cozzani
90'+9
Ход матча
7'
13'
32'
45'
1:1
45'
70'
90'
22
Эррера
Гидо
15
Риверос
Блас
20
Ботта
Рубен
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Barticciotto
|4
|0.8
|Портилльо Маркос
|2
|0.4
|Соса Рамон
|2
|0.4
|Мартинес Алекс
|1
|0.2
|Джиротти Федерико
|1
|0.2
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.2
|Ботта Рубен
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|2 (1)
|0.4
|Franco Minerva
|1
|0.2
|Agustin Ocampo
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Наварро Мигель
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Cozzani
|2
|1
|Sasha Marcich
|2
|1
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Платенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Платенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
1
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Платенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2
Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Платенсе
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
14
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Bruno Barticciotto
|4 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 2
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 2