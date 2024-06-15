Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаВера Федерико
25' Желтая карточкаДиале Мауро Луна
31' Желтая карточкаТаррагона Кристиан
34' Желтая карточкаПиттон Мауро
0:1
36' ГолКуэльо Алексис
43' Желтая карточкаПас Николас
45' Желтая карточкаКампи Гастон
67' Желтая карточкаБраида Малком
69' Желтая карточкаХавьер Моралес
1:1
79' ГолПардо Франко
2:1
83' ГолХавьер Моралес
90'+7
Ход матча
18'
25'
34'
36'
43'
45'
67'
69'
79'
1:1
83'
2:1
32
Пас
Николас
34
Пардо
Франко
28
Питтон
Мауро
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
-
10 Enzo Roldan
-
20 Simon Rivero
-
-
-
40 Lucas Meuli
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Elias Baez
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо Альмагро
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домина Жеронимо
|2
|0.4
|Орсини Николас
|1
|0.2
|Хавьер Моралес
|1
|0.2
|Пардо Франко
|1
|0.2
|Marcos Mosqueira
|1
|0.2
|Бальбоа Адриан
|1 (1)
|0.2
|Питтон Мауро
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэльо Алексис
|1
|0.25
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.25
|Гиай Агустин
|1
|0.25
|Кампи Гастон
|0
|0
|Таррагона Кристиан
|0
|0
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|4
|0
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Бальбоа Адриан
|0
|1
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Пардо Франко
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Домина Жеронимо
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Браида Малком
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Унион Санта-Фе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0
Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|20.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|22.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|24.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|25.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|21.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|22.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Bruno Barticciotto
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|4