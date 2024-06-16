  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Уракан
1:0
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
1:0
15' Гол
Пуссетто Игнасио
18' Желтая карточка
Tiago Palacios
55' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
64' Желтая карточка
Cesar Ibanez
67' Красная карточка
Francisco Petrasso
79' Желтая карточка
Lucas Carrizo
90' Желтая карточка
Pablo Siles
90'+6
32
Sebastian
Meza
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
5
Аларкон
Вильям
26
Alejo
Toledo
21
Walter
Mazzanti
8
Фертоли
Эктор
16
Rodrigo
Cabral
7
Пуссетто
Игнасио
32
Gonzalo
Marinelli
23
Francisco
Petrasso
2
Bruno
Felix
Bianchi
42
Tiago
Palacios
19
Antonio
Napolitano
16
Tobias
Ostchega
8
Хэм
Эзекиль
26
Франко
Ромеро
17
Lautaro
Rios
31
Mauricio
Asenjo
10
Matias
Reali
Уракан
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
5-3-2

История личных встреч

Уракан
Индепендьенте Ривадавия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КА
0:1
ПБ
4:0
ПБ
1:1
ПБ
1:2
ПБ
2:2
ПБ
0:1
ПБ
0:1
НБ
3:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 1
Фертоли Эктор 3 0.6
Cesar Ibanez 0 0
Walter Mazzanti 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Гастон 1 0.2
Matias Reali 1 0.2
Francisco Petrasso 1 0.2
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 4 0
Аларкон Вильям 1 1
Pablo Siles 2 0
Cesar Ibanez 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Mauricio Asenjo 2 0
Bruno Felix Bianchi 1 0
Франко Ромеро 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Matias Reali 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3

Результаты матчей

Уракан
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Уракан
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
11.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 3 - 2 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Атлетико Тукуман
 1:1 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 1:1 5 0 3 2 3 - 6 3
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
6.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
7.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Атлетико Тукуман
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
18.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
19.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
20.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
21.
Дефенса и Хустисия
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Атлетико Тукуман
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Тальерес Кордоба Bruno Barticciotto 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Унион Санта-Фе Пас Николас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Антонио Наполитано уходит с поля. Alvaro Dionisio выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Уракан 1:0 Индепендьенте Ривадавия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный