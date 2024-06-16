Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолПуссетто Игнасио
18' Желтая карточкаTiago Palacios
55' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
64' Желтая карточкаCesar Ibanez
67' Красная карточкаFrancisco Petrasso
79' Желтая карточкаLucas Carrizo
90' Желтая карточкаPablo Siles
90'+6
Ход матча
15'
1:0
18'
64'
79'
90'
25
Cesar
Ibanez
26
Alejo
Toledo
17
Lautaro
Rios
10
Matias
Reali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
-
26 Alejo ToledoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Pablo Siles
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Нападающий
-
10 Matias RealiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
15 Mateo Ortale
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Уракан
Индепендьенте Ривадавия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|1
|Фертоли Эктор
|3
|0.6
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Walter Mazzanti
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Гастон
|1
|0.2
|Matias Reali
|1
|0.2
|Francisco Petrasso
|1
|0.2
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|4
|0
|Аларкон Вильям
|1
|1
|Pablo Siles
|2
|0
|Cesar Ibanez
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Mauricio Asenjo
|2
|0
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Франко Ромеро
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Уракан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0
Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3
Результаты матчей
Уракан
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Уракан
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|19.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|20.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|21.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|22.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|24.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|25.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|26.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|27.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|6 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|16.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|18.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|20.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|21.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|28.
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|21.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|27.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Bruno Barticciotto
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|4