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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 5.
Атлетико Тукуман
1:1
Второй тайм: 51'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
13' Гол
Renzo Tesuri
31' Желтая карточка
Nicolas Romero
1:1
32' Гол
Молинас Аарон
33' Желтая карточка
Молинас Аарон

Ход матча

13'
Renzo Tesuri
(Marcelo Estigarribia2)
1:0
31'
Nicolas Romero
 
32'
1:1
Молинас Аарон
(Gabriel Alanis)
33'
 
Молинас Аарон
41'
 
Esteban Lucero
Julian Alejo Lopez
46'
 
Dario Caceres
Молинас Аарон
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Тукуман
Ничья
Дефенса и Хустисия
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25
Tomas
Durso
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
4
Nicolas
Tripicchio
21
Минго
Сантьяго
Рамос
17
Gabriel
Alanis
30
Лопес
Кевин
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
16
Молинас
Аарон
27
Luciano
Herrera
29
Nicolas
Fernandez
I
Атлетико Тукуман
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
3:1
КПЛ
1:1
ЛП
0:4
КПЛ
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
П
3:0
П
3:1
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
1:2
ПБ
2:5
ПБ
0:1
НБ
0:1
НБ
1:0
НБ
1:1
НБ
1:1
НБ
1:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.18

Среднее время на гол

50
76

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.45
1.1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 2 0.4
Marcelo Estigarribia2 1 0.2
Renzo Tesuri 1 0.2
Juan Infante 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Alanis 1 0.2
Nicolas Fernandez I 1 0.2
Молинас Аарон 1 0.2
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Tesuri 2 0
Adrian Sanchez 2 0
Nicolas Romero 2 0
Francisco Flores 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Juan Infante 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Palavecino 1 1
Сото Алексис 2 0
Dario Caceres 2 0
Молинас Аарон 2 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Luciano Herrera 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Francisco Marco 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Атлетико Тукуман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уракан
 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 12 - 6 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 10 - 5 10
6.
Институто Кордоба
 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Ривер Плейт
 5 3 0 2 9 - 4 9
8.
Архентинос Хуниорс
 5 3 0 2 6 - 7 9
9.
Ланус
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Бельграно
 5 2 2 1 8 - 9 8
11.
Сармьенто
 5 2 1 2 5 - 4 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 3 - 2 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 5 - 5 7
15.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Депортиво Риестра
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Росарио Сентраль
 5 1 3 1 7 - 6 6
18.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Атлетико Тукуман
 1:1 5 1 3 1 4 - 5 6
20.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 4 - 6 5
21.
Платенсе
 5 1 2 2 3 - 5 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 4 - 7 4
23.
Барракас Сентраль
 5 1 1 3 3 - 7 4
24.
Годой Крус
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Дефенса и Хустисия
 1:1 5 0 3 2 3 - 6 3
26.
Тигре
 5 0 2 3 3 - 10 2
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 1 3 3 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 0 5 6 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Унион Санта-Фе
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Уракан
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Архентинос Хуниорс
 3 3 0 0 6 - 3 9
6.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
7.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 4 - 1 6
9.
Ланус
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Депортиво Риестра
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Атлетико Тукуман
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Банфилд
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
18.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
19.
Индепендьенте Авельянеда
 3 1 1 1 4 - 5 4
20.
Сармьенто
 3 1 0 2 3 - 3 3
21.
Дефенса и Хустисия
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
22.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Индепендьенте Ривадавия
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Годой Крус
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
27.
Тигре
 3 0 1 2 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Институто Кордоба
 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Расинг Авельянеда
 3 1 1 1 8 - 6 4
8.
Росарио Сентраль
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Барракас Сентраль
 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Атлетико Тукуман
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 3 0 1 2 2 - 5 1
20.
Платенсе
 3 0 1 2 2 - 5 1
21.
Дефенса и Хустисия
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 2 - 4 0
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Ривер Плейт
 2 0 0 2 0 - 3 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 3 0 0 3 1 - 6 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4 (1)
Тальерес Кордоба Bruno Barticciotto 4 (1)
Банфилд Milton Gimenez 4
Химнасия Ла-Плата Rodrigo Castillo 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 3
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Уракан Lucas Carrizo 4
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 4
Унион Санта-Фе Пас Николас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Молинас Аарон уходит с поля. Дарио Касерес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико Тукуман
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.25
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4.80
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