Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолRenzo Tesuri
31' Желтая карточкаNicolas Romero
1:1
32' ГолМолинас Аарон
33' Желтая карточкаМолинас Аарон
59' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
76' Желтая карточкаLuciano Herrera
1:1
90' Не забитый пенальтиMarcelo Estigarribia2
90' Желтая карточкаBenjamin Schamine
90'+6
Ход матча
13'
31'
32'
1:1
33'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Tomas
Durso
18
Renzo
Tesuri
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 Lorenzo Brun
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.18
Среднее время на гол
50
76
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.45
1.1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.4
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.2
|Renzo Tesuri
|1
|0.2
|Juan Infante
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Alanis
|1
|0.2
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.2
|Молинас Аарон
|1
|0.2
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Nicolas Romero
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Сото Алексис
|2
|0
|Luciano Herrera
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Атлетико Тукуман
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|4 (1)
|Тальерес Кордоба
|Bruno Barticciotto
|4 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|4
|Химнасия Ла-Плата
|Rodrigo Castillo
|3 (2)
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 3
|Химнасия Ла-Плата
|Моралес Леонардо
|4
|Уракан
|Lucas Carrizo
|4
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|4
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|4