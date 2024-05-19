Стадион: Оцелул. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Перерыв
0'
9' Желтая карточкаГертмонас Эдвинас
0:0
29' Не забитый пенальтиРушевич Анес
36' Желтая карточкаTeles
45' Желтая карточкаНистор Дан
Ход матча
29'
0:0
36'
45'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
24 Denis Bordun
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Оцелул Галац
Университатя Клуж
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
Среднее время на гол
65
117
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.28
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.23
|Фредерик
|7
|0.18
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Гайтан Пабло
|1
|0.03
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Рушевич Анес
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Малле Али
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|13 (7)
|0.33
|Попа Даньел
|11
|0.28
|Кипчу Александру
|5
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Митря Богдан
|2
|0.05
|Георге Валентин
|2
|0.05
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Federico Anselmo
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teles
|9
|1
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|8
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Ariel Lopez1
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Фредерик
|4
|1
|Доринель Мунтеану
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Costin Ghiocel
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Ламейра Жоао
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|10
|0
|Митря Богдан
|6
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|6
|0
|Бик Овидиу
|6
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Thalisson
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Гертмонас Эдвинас
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Alin Chintes
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
12
12
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Университатя Клуж
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
18
16
Оцелул Галац
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (14)
44% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
36% (14)
36% (14)
Университатя Клуж
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
46% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
38% (15)
31% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
30
28
Голы по времени матча
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
25 Не забивали 25
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
5
20%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
11%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
21%
6
25%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
9
47%
6
25%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 24
6
26%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
7
30%
76-90
Пропущено
24
23
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
25%
7
30%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
1
4%
6
26%
61-75
9
38%
3
13%
76-90
Забито
42
48
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
9 Не забивали 10
8
19%
7
15%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
8
19%
8
17%
61-75
9
21%
12
25%
76-90
Пропущено
43
47
18 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
5
12%
6
13%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
10
23%
13
28%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
4
9%
7
15%
61-75
18
42%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Университатя Клуж
Точный счет
1:0
6 раз 30%
1:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
9 раз 23%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
22 раза 56%
0
8 раз 21%
2
8 раз 21%
4
1 раз 3%
1
16 раз 41%
0
11 раз 28%
2
6 раз 15%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
146
416
515
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
514
712
118
316
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
318
Больше Меньше
2811
930
1227
138
633
138
138
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|2.
|10
|6
|1
|3
|18 - 14
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 20
|14
|5.
|10
|3
|3
|4
|17 - 17
|12
|6.
|9
|0
|1
|8
|11 - 22
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|13 - 7
|14
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|8 - 14
|11
|7.
|9
|3
|1
|5
|7 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 7
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|6.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|6 - 0
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 8
|12
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|5
|0
|1
|4
|8 - 13
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|2.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|3.
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|4.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|18 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|16 (13)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 13
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 9
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|12