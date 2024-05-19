Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Джонатан Сиссе получил легкую травму, и его заменил Живулич Диего

36' Teles - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Матч возобновлен

34' Джонатан Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бик Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' СПАСЕНО - Рушевич Анес пробил пенальти, но Эдвинас Гертмонас отбивает!

27' Рушевич Анес пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

25' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Судье надоело, что Гертмонас Эдвинас тянет время и он наказал его горчичником

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.