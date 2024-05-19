  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Групповой этап
  4. Румыния
  5. Суперлига 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Оцелул Галац
0:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
9' Желтая карточка
Гертмонас Эдвинас
0:0
29' Не забитый пенальти
Рушевич Анес
36' Желтая карточка
Teles
45' Желтая карточка
Нистор Дан
0:1
63' Гол
Federico Anselmo
0:2
73' Гол
Federico Anselmo
87' Желтая карточка
Francois Tobasegnou Yabre
90' Желтая карточка
Кипчу Александру
90'+5
94
Пап
Эдуард
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
6
Jonathan
Cisse
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
9
Рушевич
Анес
17
Танасе
Рэзван
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
27
Кипчу
Александру
96
Robert
Mihai
Silaghi
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
20
Георге
Валентин
24
Рогульич
Анте
10
Нистор
Дан
Оцелул Галац
Университатя Клуж

История личных встреч

Оцелул Галац
Университатя Клуж

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
К
2:1
С
0:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8

Среднее время на гол

65
117

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.28
Yuri Cisotti 9 (3) 0.23
Фредерик 7 0.18
Teles 3 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.05
Jonathan Cisse 2 0.05
Гайтан Пабло 1 0.03
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Francois Tobasegnou Yabre 1 0.03
Рушевич Анес 1 0.03
Ламейра Жоао 1 0.03
Желев Милен 0 0
Живулич Диего 0 0
Гонсалвес 0 0
Малле Али 0 0
Mihai Adascalitei 0 0
Costin Ghiocel 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 13 (7) 0.33
Попа Даньел 11 0.28
Кипчу Александру 5 0.13
Рогульич Анте 3 0.08
Federico Anselmo 3 0.08
Митря Богдан 2 0.05
Георге Валентин 2 0.05
Robert Mihai Silaghi 1 0.03
Dorinel Oancea 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Рус Марко 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Teles 9 1
Yuri Cisotti 9 0
Гонсалвес 8 0
Живулич Диего 8 0
Желев Милен 7 0
Ariel Lopez1 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Фредерик 4 1
Доринель Мунтеану 4 1
Andrei Rus 4 1
George Carjan 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Бодиштяну Штефан 5 0
Alexandru Pop 3 1
Танасе Рэзван 4 0
Costin Ghiocel 4 0
Relu Stoian 3 0
Ламейра Жоао 3 0
Жардан Василий 2 0
Francois Tobasegnou Yabre 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Пап Эдуард 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Малле Али 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 11 0
Митря Богдан 6 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Нистор Дан 6 0
Бик Овидиу 6 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Thalisson 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Попа Даньел 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Гертмонас Эдвинас 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Alin Chintes 1 0
Ioan Sabau 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

12
12
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Университатя Клуж
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

18
16
Оцелул Галац
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (14)
45% (18)
20% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
35% (14)
38% (15)
Университатя Клуж
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
48% (19)
25% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
38% (15)
30% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

30
28

Голы по времени матча

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
2
11%
3
11%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
4
21%
7
26%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Пропущено

21
24
6 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
9
43%
6
25%
76-90

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 25
6
26%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
7
30%
76-90

Пропущено

24
23
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
6
25%
7
30%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
1
4%
6
26%
61-75
9
38%
3
13%
76-90

Забито

42
50
21 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 19
10 Не забивали 10
8
19%
7
14%
1-15
6
14%
7
14%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
4
10%
7
14%
46-60
8
19%
10
20%
61-75
9
21%
12
24%
76-90

Пропущено

45
47
18 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
5
11%
6
13%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
10
22%
13
28%
31-45
3
7%
8
17%
46-60
6
13%
7
15%
61-75
18
40%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0
УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Университатя Клуж

Точный счет

1:0
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
9 раз 23%
1:0
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:2
5 раз 13%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
1:1
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
22 раза 55%
0
9 раз 23%
2
8 раз 20%
4
1 раз 3%
1
16 раз 40%
0
11 раз 28%
2
7 раз 18%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
14
6
4
17
1.5
5
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
5
5
14
1.5
8
12
1
18
2.5
3
17
1
18
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
9
0.5
Больше Меньше
29
11
9
31
1.5
13
27
1
39
2.5
6
34
1
39
3.5
1
39

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 1 3 19 - 14 19
2.
Университатя Крайова
 10 6 1 3 18 - 14 19
3.
ФКСБ
 9 5 2 2 12 - 9 17
4.
Фарул Констанца
 10 4 2 4 19 - 20 14
5.
Сепси
 10 3 3 4 17 - 17 12
6.
Рапид Бухарест
 9 0 1 8 11 - 22 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 10 6 1 3 11 - 9 19
2.
УТА Арад
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
Ботошани
 10 5 2 3 12 - 11 17
4.
Университатя Клуж
 10 4 3 3 14 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 4 2 3 13 - 7 14
6.
Петролул Плоешти
 9 3 2 4 8 - 14 11
7.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 7 - 8 10
8.
Волунтари
 9 2 4 3 11 - 10 10
9.
Динамо Бухарест
 9 2 4 3 10 - 12 10
10.
У Крайова 1948
 9 1 3 5 8 - 16 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
3.
Университатя Крайова
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Фарул Констанца
 5 2 1 2 12 - 10 7
5.
Сепси
 5 1 3 1 8 - 9 6
6.
Рапид Бухарест
 4 0 0 4 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 6 5 0 1 6 - 2 15
2.
Ботошани
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
УТА Арад
 5 4 0 1 12 - 8 12
4.
Динамо Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Германнштадт
 5 2 2 1 7 - 3 8
6.
Университатя Клуж
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Политехника Яссы
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Петролул Плоешти
 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Волунтари
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
У Крайова 1948
 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 3 1 1 10 - 8 10
2.
ЧФР Клуж
 5 3 1 1 8 - 7 10
3.
ФКСБ
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Фарул Констанца
 5 2 1 2 7 - 10 7
5.
Сепси
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
Рапид Бухарест
 5 0 1 4 8 - 13 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 5 2 1 2 6 - 5 7
2.
Германнштадт
 4 2 0 2 6 - 4 6
3.
УТА Арад
 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Волунтари
 5 1 2 2 9 - 8 5
5.
Оцелул Галац
 4 1 1 2 5 - 7 4
6.
Петролул Плоешти
 4 1 1 2 3 - 6 4
7.
Ботошани
 5 1 1 3 3 - 8 4
8.
Политехника Яссы
 5 1 0 4 2 - 5 3
9.
Динамо Бухарест
 5 0 2 3 5 - 10 2
10.
У Крайова 1948
 5 0 2 3 2 - 8 2

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 18 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 16 (13)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 13
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 9
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 12
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