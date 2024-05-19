Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Thalisson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Нистор Дан получил желтую карточку от судьи

47' Хорошую попытку сделал Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Рушевич Анес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Джонатан Сиссе получил легкую травму, и его заменил Живулич Диего

36' Teles - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Матч возобновлен

34' Джонатан Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Джонатан Сиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Бик Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Танасе Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' СПАСЕНО - Рушевич Анес пробил пенальти, но Эдвинас Гертмонас отбивает!

27' Рушевич Анес пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

25' Гонсалвес из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Судье надоело, что Гертмонас Эдвинас тянет время и он наказал его горчичником

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.