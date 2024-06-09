Тур: 4.
История личных встреч
ЮАР
Зимбабве
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
ЮАР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зване Темба
|1
|0.33
|Тау Перси
|1
|0.33
|Мудау Кхулисо
|1
|0.33
Зимбабве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусона Вальтер
|1
|0.33
Карточки
ЮАР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модиба Мафоса
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Мокоена Тебохо
|1
|0
|Мудау Кхулисо
|1
|0
Зимбабве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбеба Эндрю
|2
|0
|Накамба Марвелус
|1
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Риномохота Эндрю
|1
|0
|Дубе Принс
|1
|0
Результаты матчей
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зимбабве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Зимбабве
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
ЮАР
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зимбабве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЮАР
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Нигерия - ЮАР 1:1 Алжир - ЮАР 3:3 ЮАР - Андорра 1:1 ЮАР - ДР Конго 0:0
Нигерия - ЮАР 1:1 Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2
Зимбабве
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зимбабве - Лесото 0:2 Зимбабве - Кения 1:3 Замбия - Зимбабве 2:2 Зимбабве - Нигерия 1:1
Руанда - Зимбабве 0:0 Зимбабве - Малави 0:3 Малави - Зимбабве 3:0 Зимбабве - Гвинея 2:1 Малави - Зимбабве 2:1 Сенегал - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Судан 0:0 Зимбабве - Эфиопия 1:1 ЮАР - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 Зимбабве - Замбия 0:2 Ботсвана - Зимбабве 0:1 Зимбабве - Мали 0:1
Результаты матчей
ЮАР
Зимбабве
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЮАР
Зимбабве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Группа C
Группа C
- — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Египет
|Трезеге
|5
|Египет
|Салах Мохамед
|4
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|3
|Замбия
|Дака Патсон
|3
|Мали
|Думбия Камори
|3
|Сомали
|Мохамед Абди
|1 2
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 2
|Сан-Томе и Принсипи
|Сильва Денилсон
|3
|Гвинея-Бисау
|Мендес Убулан
|1 1
|Либерия
|Кенне Ноан
|1 1
Прогнозы на матч ЮАР - Зимбабве
Исход игры
ЮАР
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Зимбабве
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (17)
Меньше
55.26% (21)
Обе команды забьют
Да
42.11% (16)
Нет
57.89% (22)
Популярный счёт
2:1 ЮАР
35.9% (14)
2:0 ЮАР
35.9% (14)
1:0 ЮАР
12.8% (5)
3:0 ЮАР
5.1% (2)
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