  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Африка 2023-2025
Тур: 4.
ЮАР
FIFA #59
 
Позже
Зимбабве
FIFA #122
Прогнозы 36
ЮАР 91.7% (33)
X 5.6% (2)
Зимбабве 2.8% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

ЮАР
Зимбабве

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЧМОМК2Р
1:0
ЧМОМК2Р
0:0
ММ
1:2
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зване Темба 1 0.33
Тау Перси 1 0.33
Мудау Кхулисо 1 0.33
Зимбабве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусона Вальтер 1 0.33

Карточки

ЮАР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модиба Мафоса 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Мокоена Тебохо 1 0
Мудау Кхулисо 1 0
Зимбабве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбеба Эндрю 2 0
Накамба Марвелус 1 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Манетси Маршал 1 0
Риномохота Эндрю 1 0
Дубе Принс 1 0

Результаты матчей

ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зимбабве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ЮАР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Зимбабве
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
ЮАР
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зимбабве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЮАР
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Нигерия - ЮАР 1:1 Алжир - ЮАР 3:3 ЮАР - Андорра 1:1 ЮАР - ДР Конго 0:0
Нигерия - ЮАР 1:1 Кабо-Верде - ЮАР 0:0 Марокко - ЮАР 0:2 ЮАР - Тунис 0:0 ЮАР - Намибия 4:0 Мали - ЮАР 2:0 ЮАР - Лесото 0:0 Руанда - ЮАР 2:0 ЮАР - Бенин 2:1 Кот-д'Ивуар - ЮАР 1:1 ЮАР - Эсватини 0:0 ЮАР - ДР Конго 1:0 ЮАР - Намибия 0:0 ЮАР - Марокко 2:1 Либерия - ЮАР 1:2 ЮАР - Либерия 2:2
Зимбабве
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зимбабве - Лесото 0:2 Зимбабве - Кения 1:3 Замбия - Зимбабве 2:2 Зимбабве - Нигерия 1:1
Руанда - Зимбабве 0:0 Зимбабве - Малави 0:3 Малави - Зимбабве 3:0 Зимбабве - Гвинея 2:1 Малави - Зимбабве 2:1 Сенегал - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Судан 0:0 Зимбабве - Эфиопия 1:1 ЮАР - Зимбабве 1:0 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 Эфиопия - Зимбабве 1:0 Зимбабве - ЮАР 0:0 Зимбабве - Замбия 0:2 Ботсвана - Зимбабве 0:1 Зимбабве - Мали 0:1

Результаты матчей

ЮАР
Зимбабве

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЮАР
Зимбабве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лесото
 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Руанда
 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
3.
Бенин
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
ЮАР
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Нигерия
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Зимбабве
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Руанда
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
ЮАР
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Бенин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Нигерия
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Лесото
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Зимбабве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лесото
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Зимбабве
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нигерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бенин
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
ЮАР
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Руанда
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Египет Трезеге 5
Египет Салах Мохамед 4
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 3
Замбия Дака Патсон 3
Мали Думбия Камори 3
Весь список

Топ нарушителей
Сомали Мохамед Абди 1 2
Танзания Дисмас Новатус 1 2
Сан-Томе и Принсипи Сильва Денилсон 3
Гвинея-Бисау Мендес Убулан 1 1
Либерия Кенне Ноан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЮАР - Зимбабве от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 1 день 22 часа 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 36
    ЮАР 91.7% (33)
    X 5.6% (2)
    Зимбабве 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ЮАР - Зимбабве онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ЮАР - Зимбабве

    Исход игры
    ЮАР
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Зимбабве
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (16)
    Нет
    57.89% (22)
    Популярный счёт
    2:1 ЮАР
    35.9% (14)
    2:0 ЮАР
    35.9% (14)
    1:0 ЮАР
    12.8% (5)
    3:0 ЮАР
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЮАР
    Зимбабве
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный