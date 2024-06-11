  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЧМ-2026: Квалификация: Африка 2023-2025
Тур: 4.
Ангола
FIFA #94
0:1
Перерыв
Камерун
FIFA #51
0'
0:1
11' Гол
Мбеумо Брайан

Ход матча

11'
0:1
Мбеумо Брайан
19'
 
Нтчам Оливье
Бассогог Кристиан
Прогнозы 114
Ангола 13.2% (15)
X 35.1% (40)
Камерун 51.8% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ангола
Ничья
Камерун
9.50
Реклама, fon.bet
3.80
Реклама, fon.bet
2.80
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ангола
Камерун

История личных встреч

Ангола
Камерун

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
1:0
ЧАН
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Ангола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мабулулу 1 0.25
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 2 0.5
Абубакар Венсан 2 (1) 0.5
Нгадеу Майкл 1 0.25
Н'Куду Жорж-Кевин 1 0.25
Толо Нуху 1 0.25
Магри Франк 1 0.25
Нтчам Оливье 1 (1) 0.25

Карточки

Ангола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буату-Мананга Жонатан 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Лувумбу Зито 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Мабулулу 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжи Клинтон Муа 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Толо Нуху 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Тчамадью Джуниор 1 0
Балеба Карлос 1 0

Результаты матчей

Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ангола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ангола
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ангола - Эсватини 1:0 Коморские острова - Ангола 0:0 Марокко - Ангола 1:0 Нигерия - Ангола 1:0
Ангола - Намибия 3:0 Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1 Бахрейн - Ангола 0:3 ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0
Камерун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Камерун - Кабо-Верде 4:1 Нигерия - Камерун 2:0 Гамбия - Камерун 2:3 Сенегал - Камерун 3:1
Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1

Результаты матчей

Ангола
Камерун

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ангола
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Камерун
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ливия
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Кабо-Верде
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ангола
 0:1 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
5.
Маврикий
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
6.
Эсватини
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Камерун
 1:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Маврикий
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Кабо-Верде
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Ливия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ангола
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Эсватини
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Камерун
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ливия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Кабо-Верде
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Ангола
 0:1 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Эсватини
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Маврикий
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Египет Трезеге 5
Египет Салах Мохамед 5
Гана Айю Джордан 4
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 3
ЦАР Мафута Луи 3
Весь список

Топ нарушителей
Сомали Мохамед Абди 1 2
Танзания Дисмас Новатус 1 2
Лесото Мкаванази Мотломело 3
Сан-Томе и Принсипи Сильва Денилсон 3
Гвинея-Бисау Мендес Убулан 1 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Сборная Камеруна за счёт быстрого гола на выезде пока что спокойно обыгрывает Анголу с минимальной разницей. Команде Педру Гонсалвеша во втором тайме обязательно нужно добавлять, а иначе в этот вечер она рискует остаться без очков. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Фортуна в центре поля нарушил правила против Мбеумо. Игроки сборной Камеруна не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 45'
    Игроки сборной Камеруна уже временами попросту встают на своей половине поля и ждут, когда Ангола решиться пойти играть в высокий прессинг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Мохамед Адель к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Гомеш со стандарта из центра половины поля сборной Камеруна выполнил слишком сильный заброс на правый угол вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    43'
    Мбеумо получил передачу на ход на правый угол штрафной площади, а затем от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Неблу прерывая передачу неудачно выбил мяч рукой в центр штрафной площади, Абубакар сыграл на добивании, но запустил мяч над перекладиной. 
  • Офсайд
    42'
    Бенсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мабулулу забрался в небольшой офсайд. 
  • 41'
    Бенсон со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Бенсон попытался ворваться в штрафную площадь по правой половине поля, но Толо у лицевой линии поля нарушил правила. Ангола тщательно готовится к стандарту. 
  • 39'
    Мбеумо со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Кафумана на правой половине поля сбил Балеба. Камерун заработал достаточно опасный стандарт. 
  • 37'
    Бенсон разогнал атаку по правой половине поля, далее Манюэль сместился в центр и сделал передачу на левый угол штрафной, Дала обработал мяч, чуть сместился в центр штрафной и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Онана поймал мяч без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Нтекья на правой половины поля у штрафной площади сборной Камеруна нарушил правила против Нтчама. 
  • 35'
    Из центра поля последовал заброс на ход Толо по правому флангу, Нуху зацепился за мяч, но затем выполнил безадресную подачу в центр штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Тчатчуа в центре поля теперь уже нарушил правила против Фортуны. Игроки сборной Анголы быстро разыграли стандарт. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      33'
      Мбеумо перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гомеша. 
    • Угловой
      32'
      Мбеумо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Замбо-Ангисса не смог подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам. 
    • 31'
      Балеба пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Анголы и ушёл на угловой. 
    • 30'
      Мабулулу с дальней дистанции под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Камеруна и затем полетел точно в руки Онане. 
    • 29'
      Кафумана из центра поля выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади, Онана вновь размялся при игре на выходе. 
    • 28'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Тчатчуа по правому флангу, Джексон под давлением соперника упустил мяч в аут. 
    • 27'
      Дала с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Онана уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 26'
      Мбеумо по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем сделал прострел в центр штрафной, защитники сборной Анголы сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 25'
      Замбо-Ангисса прошёл по левому флангу к боковой линии штрафной площади под давлением соперника сделал безадресную подачу на ближнюю штангу, получился подарок для Неблу. 
    • Угловой
      24'
      Гомеш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч отскочил к центру штрафной площади, Бенсон в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Камеруна и отскочил на левый фланг Гомешу, который был в офсайде. 
    • 23'
      Фортуна активно поработал на левом фланге и в борьбе с Мбеумо заработал угловой для своей команды. 
    • 22'
      Гомеш с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мабулулу неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и стал лёгкой добычей для Онаны. 
    • Замена
      21'
      В составе сборной Камеруна произошла замена. Вместо Кристиана Бассогога на поле вышел Оливье Нтчам. 
    • 20'
      Мабулулу пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от левой штанги. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Бассогог вновь сел на газон и держится за плечо, в составе сборной Камеруна готовится замена. 
    • Опасный момент
      18'
      Бассогог и Мбеумо разогнали атаку по левой половине поля и затем уже забрались в штрафную площадь, Кристиан в окружении соперников не смог пробить по воротам, но затем был удачный отскок на Брайана, Мбеумо пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 17'
      Вернулся Бассогог в игру после паузы, вроде бы полузащитник сборной Камеруна готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Бассогог уже практически минуту сидит на газоне и держится за плечо, но Мохамед Адель свисток давать не хотел, пришлось игрокам сборной Камеруна самим выбивать мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Онгла в центре поля нарушил правила против Гаспара. Игроки сборной Анголы не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 14'
      Быстрый гол удалось забить на выезде Камеруну, теперь уже Анголе придётся добавлять в атаке и действовать более активно при своих болельщиках. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Мбеумо!!! Бассогог совершил рывок по левому флангу, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Абубакар пропустил мяч на правый угол штрафной, а уже оттуда Мбеумо в касание точно пробил в дальний угол ворот. 
    • 12'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Мате по правому флангу, Толо оказался первым на мяче и перехватил его без особого труда. 
    • 11'
      Толо попытался прорваться вперёд по левому флангу, но под давлением Маты фланговый защитник Камеруна упустил мяч в аут. 
    • Офсайд
      10'
      С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади сборной Анголы, Онгла забрался в офсайд. 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот сборной Анголы. Мбеумо выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля теперь уже внимательно сыграли в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Кафумана в центре поля нарушил правила против Бассогога. Игроки сборной Камеруна быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      7'
      Гомеш с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ву хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 6'
      Нтекья получил передачу на ход на левый угол штрафной площади, Ранди сместился немного в центр штрафной и затем пробил по воротам, мяч попал в Ву и ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      5'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Камеруна, Онана неудачно сыграл на выходе, но затем Андре сам исправил свою ошибку и накрыл мяч на правом углу штрафной. 
    • Угловой
      4'
      Гомеш с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки сборной Камеруна сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг. 
    • 3'
      Дала совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Тчатчуа и ушёл на угловой. 
    • Офсайд
      2'
      Попытались игроки сборной Анголы провести атаку по правой половине поля, Мабулулу под давлением соперника оказался на газоне, но чуть ранее у форварда Анголы был зафиксирован офсайд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Анголе нас ждёт очень интересная битва за очки. У Камеруна немало проблем в раздевалке, а поэтому у Анголы при своих болельщиках вполне могут быть шансы зацепиться за очки. 
    • До матча
    • Камерун в группе D пока что выступает достаточно неплохо, команда Марка Бриса за три тура набрала семь очков и пока что делит 1-3 места со сборными Ливии и Кабо-Верде. Сборная Анголы в свою очередь набрала за три матча пять очков и пока что расположилась на четвёртой позиции. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в Африке между сборными Анголы и Камеруна. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 31.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Ангола 13.2% (15)
    X 35.1% (40)
    Камерун 51.8% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ангола
    Ничья
    Камерун
    9.50
    Реклама, fon.bet
    3.80
    Реклама, fon.bet
    2.80
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ангола 0:1 Камерун онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ангола 0:1 Камерун

    Исход игры
    Ангола
    13.2% (15)
    Ничья
    35.1% (40)
    Камерун
    51.8% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.19% (38)
    Меньше
    63.81% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.48% (74)
    Нет
    29.52% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (36)
    1:2 Камерун
    25.4% (29)
    0:1 Камерун
    14% (16)
    1:0 Ангола
    5.3% (6)
    2:1 Ангола
    4.4% (5)
    0:2 Камерун
    3.5% (4)
    1:3 Камерун
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ангола
    Камерун
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный