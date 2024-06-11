Бенсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мабулулу забрался в небольшой офсайд.

Мбеумо получил передачу на ход на правый угол штрафной площади, а затем от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Неблу прерывая передачу неудачно выбил мяч рукой в центр штрафной площади, Абубакар сыграл на добивании, но запустил мяч над перекладиной.

Гомеш со стандарта из центра половины поля сборной Камеруна выполнил слишком сильный заброс на правый угол вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Две минуты добавил Мохамед Адель к основному времени первого тайма.

Игроки сборной Камеруна уже временами попросту встают на своей половине поля и ждут, когда Ангола решиться пойти играть в высокий прессинг.

Фортуна в центре поля нарушил правила против Мбеумо. Игроки сборной Камеруна не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Звучит свисток на перерыв. Сборная Камеруна за счёт быстрого гола на выезде пока что спокойно обыгрывает Анголу с минимальной разницей. Команде Педру Гонсалвеша во втором тайме обязательно нужно добавлять, а иначе в этот вечер она рискует остаться без очков.

Тчатчуа в центре поля теперь уже нарушил правила против Фортуны. Игроки сборной Анголы быстро разыграли стандарт.

Из центра поля последовал заброс на ход Толо по правому флангу, Нуху зацепился за мяч, но затем выполнил безадресную подачу в центр штрафной площади.

Нтекья на правой половины поля у штрафной площади сборной Камеруна нарушил правила против Нтчама.

Бенсон разогнал атаку по правой половине поля, далее Манюэль сместился в центр и сделал передачу на левый угол штрафной, Дала обработал мяч, чуть сместился в центр штрафной и пробил в ближний угол ворот на исполнение, Онана поймал мяч без особого труда.

Бенсон попытался ворваться в штрафную площадь по правой половине поля, но Толо у лицевой линии поля нарушил правила. Ангола тщательно готовится к стандарту.

Бенсон со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

Гомеш с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч отскочил к центру штрафной площади, Бенсон в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Камеруна и отскочил на левый фланг Гомешу, который был в офсайде.

Замбо-Ангисса прошёл по левому флангу к боковой линии штрафной площади под давлением соперника сделал безадресную подачу на ближнюю штангу, получился подарок для Неблу.

Мбеумо по правой половине поля вошёл в штрафную площадь и затем сделал прострел в центр штрафной, защитники сборной Анголы сыграли внимательно и перехватили мяч.

Дала с левого фланга сделал прострел в центр штрафной площади, Онана уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Из глубины поля последовал заброс на ход Тчатчуа по правому флангу, Джексон под давлением соперника упустил мяч в аут.

Кафумана из центра поля выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади, Онана вновь размялся при игре на выходе.

Мабулулу с дальней дистанции под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Камеруна и затем полетел точно в руки Онане.

Балеба пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Анголы и ушёл на угловой.

Мбеумо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Замбо-Ангисса не смог подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам.

Мбеумо перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гомеша.

23' Фортуна активно поработал на левом фланге и в борьбе с Мбеумо заработал угловой для своей команды.

22' Гомеш с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мабулулу неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел точно по центру и стал лёгкой добычей для Онаны.

21' В составе сборной Камеруна произошла замена. Вместо Кристиана Бассогога на поле вышел Оливье Нтчам.

20' Мабулулу пробил по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от левой штанги.

19' Бассогог вновь сел на газон и держится за плечо, в составе сборной Камеруна готовится замена.

18' Бассогог и Мбеумо разогнали атаку по левой половине поля и затем уже забрались в штрафную площадь, Кристиан в окружении соперников не смог пробить по воротам, но затем был удачный отскок на Брайана, Мбеумо пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

17' Вернулся Бассогог в игру после паузы, вроде бы полузащитник сборной Камеруна готов продолжать матч.

16' Бассогог уже практически минуту сидит на газоне и держится за плечо, но Мохамед Адель свисток давать не хотел, пришлось игрокам сборной Камеруна самим выбивать мяч в аут.

15' Онгла в центре поля нарушил правила против Гаспара. Игроки сборной Анголы не смогли быстро разыграть стандарт.

14' Быстрый гол удалось забить на выезде Камеруну, теперь уже Анголе придётся добавлять в атаке и действовать более активно при своих болельщиках.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Мбеумо!!! Бассогог совершил рывок по левому флангу, а затем от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Абубакар пропустил мяч на правый угол штрафной, а уже оттуда Мбеумо в касание точно пробил в дальний угол ворот.

12' Из глубины поля последовал заброс на ход Мате по правому флангу, Толо оказался первым на мяче и перехватил его без особого труда.

11' Толо попытался прорваться вперёд по левому флангу, но под давлением Маты фланговый защитник Камеруна упустил мяч в аут.

10' С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади сборной Анголы, Онгла забрался в офсайд.

9' Угловой у ворот сборной Анголы. Мбеумо выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля теперь уже внимательно сыграли в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот.

8' Кафумана в центре поля нарушил правила против Бассогога. Игроки сборной Камеруна быстро разыграли стандарт.

7' Гомеш с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ву хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

6' Нтекья получил передачу на ход на левый угол штрафной площади, Ранди сместился немного в центр штрафной и затем пробил по воротам, мяч попал в Ву и ушёл на угловой.

5' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Камеруна, Онана неудачно сыграл на выходе, но затем Андре сам исправил свою ошибку и накрыл мяч на правом углу штрафной.

4' Гомеш с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки сборной Камеруна сыграли внимательно и спокойно выбили мяч на левый фланг.

3' Дала совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Тчатчуа и ушёл на угловой.

2' Попытались игроки сборной Анголы провести атаку по правой половине поля, Мабулулу под давлением соперника оказался на газоне, но чуть ранее у форварда Анголы был зафиксирован офсайд.