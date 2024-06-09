Тур: 4.
История личных встреч
Ангола
Камерун
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Ангола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мабулулу
|1
|0.33
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|2 (1)
|0.67
|Нгадеу Майкл
|1
|0.33
|Н'Куду Жорж-Кевин
|1
|0.33
|Толо Нуху
|1
|0.33
|Мбеумо Брайан
|1
|0.33
|Магри Франк
|1
|0.33
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.33
Карточки
Ангола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Лувумбу Зито
|1
|0
|Гаспар Киалонга
|1
|0
|Мабулулу
|1
|0
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Толо Нуху
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
|Тчамадью Джуниор
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ангола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ангола
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ангола - Эсватини 1:0 Коморские острова - Ангола 0:0 Марокко - Ангола 1:0 Нигерия - Ангола 1:0
Ангола - Намибия 3:0 Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1 Бахрейн - Ангола 0:3 ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0
Камерун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Камерун - Кабо-Верде 4:1 Нигерия - Камерун 2:0 Гамбия - Камерун 2:3 Сенегал - Камерун 3:1
Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1
Результаты матчей
Ангола
Камерун
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ангола
Камерун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Группа D
Группа D
- — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Египет
|Трезеге
|5
|Египет
|Салах Мохамед
|4
|Кот-д'Ивуар
|Фофана Секо
|3
|Замбия
|Дака Патсон
|3
|Мали
|Думбия Камори
|3
|Сомали
|Мохамед Абди
|1 2
|Танзания
|Дисмас Новатус
|1 2
|Сан-Томе и Принсипи
|Сильва Денилсон
|3
|Гвинея-Бисау
|Мендес Убулан
|1 1
|Либерия
|Кенне Ноан
|1 1
Прогнозы на матч Ангола - Камерун
Исход игры
Ангола
16.2% (6)
Ничья
29.7% (11)
Камерун
54.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (11)
1:2 Камерун
27% (10)
0:1 Камерун
13.5% (5)
2:1 Ангола
8.1% (3)
1:0 Ангола
5.4% (2)
1:3 Камерун
5.4% (2)
0:2 Камерун
5.4% (2)
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