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  3. Отборочные матчи: Африка 2023-2025
Тур: 4.
Ангола
FIFA #94
 
Позже
Камерун
FIFA #51
Прогнозы 37
Ангола 16.2% (6)
X 29.7% (11)
Камерун 54.1% (20)
Все прогнозы

История личных встреч

Ангола
Камерун

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН
1:0
ЧАН
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Ангола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мабулулу 1 0.33
Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 2 (1) 0.67
Нгадеу Майкл 1 0.33
Н'Куду Жорж-Кевин 1 0.33
Толо Нуху 1 0.33
Мбеумо Брайан 1 0.33
Магри Франк 1 0.33
Нтчам Оливье 1 (1) 0.33

Карточки

Ангола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буату-Мананга Жонатан 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Лувумбу Зито 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Мабулулу 1 0
Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжи Клинтон Муа 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Толо Нуху 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Тчамадью Джуниор 1 0
Балеба Карлос 1 0

Результаты матчей

Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ангола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Ангола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Камерун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ангола
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ангола - Эсватини 1:0 Коморские острова - Ангола 0:0 Марокко - Ангола 1:0 Нигерия - Ангола 1:0
Ангола - Намибия 3:0 Ангола - Буркина-Фасо 2:0 Мавритания - Ангола 2:3 Алжир - Ангола 1:1 Бахрейн - Ангола 0:3 ДР Конго - Ангола 0:0 Маврикий - Ангола 0:0 Кабо-Верде - Ангола 0:0 Ангола - ДР Конго 0:0 Мозамбик - Ангола 1:1 Иран - Ангола 4:0 Ангола - Мадагаскар 0:0 ЦАР - Ангола 1:2 Ангола - Гана 1:1 Гана - Ангола 1:0 Ангола - Мавритания 0:0
Камерун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Камерун - Кабо-Верде 4:1 Нигерия - Камерун 2:0 Гамбия - Камерун 2:3 Сенегал - Камерун 3:1
Камерун - Гвинея 1:1 Замбия - Камерун 1:1 Ливия - Камерун 1:1 Камерун - Маврикий 3:0 Сенегал - Камерун 1:0 РОССИЯ - Камерун 1:0 Камерун - Бурунди 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Намибия - Камерун 2:1 Камерун - Намибия 1:1 Нигер - Камерун 1:0 Камерун - Конго 1:0 Камерун - Бразилия 1:0 Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1

Результаты матчей

Ангола
Камерун

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ангола
Камерун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Камерун
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ливия
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ангола
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Кабо-Верде
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Маврикий
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
6.
Эсватини
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Камерун
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Ливия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ангола
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Маврикий
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кабо-Верде
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эсватини
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кабо-Верде
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Ангола
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Камерун
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Эсватини
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Маврикий
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход во второй квалификационный этап чемпионата мира
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Египет Трезеге 5
Египет Салах Мохамед 4
Кот-д'Ивуар Фофана Секо 3
Замбия Дака Патсон 3
Мали Думбия Камори 3
Весь список

Топ нарушителей
Сомали Мохамед Абди 1 2
Танзания Дисмас Новатус 1 2
Сан-Томе и Принсипи Сильва Денилсон 3
Гвинея-Бисау Мендес Убулан 1 1
Либерия Кенне Ноан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ангола - Камерун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2024, осталось 2 дня 1 час 44 минуты.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Ангола 16.2% (6)
    X 29.7% (11)
    Камерун 54.1% (20)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Ангола - Камерун

    Исход игры
    Ангола
    16.2% (6)
    Ничья
    29.7% (11)
    Камерун
    54.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (11)
    1:2 Камерун
    27% (10)
    0:1 Камерун
    13.5% (5)
    2:1 Ангола
    8.1% (3)
    1:0 Ангола
    5.4% (2)
    1:3 Камерун
    5.4% (2)
    0:2 Камерун
    5.4% (2)
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